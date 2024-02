¿Cuánto tiempo libre necesita una persona para ser feliz?

Si crees que necesitas más días libres en la semana para ser feliz, te contamos que un estudio revela cuánto tiempo necesitas para que puedas desconectarte de la rutina diaria de trabajo, estudios, cocinar, o cualquiera que sea tu actividad diaria.

Fue la Universidad de Pensilvania y la Universidad de California, de Estados Unidos, que publicaron en la revista Journal of Personality and Social Psychology una investigación titulada’Having Too Little or Too Much Time Is Linked to Lower Subjective Well-Being ‘(Tener muy poco o mucho tiempo está relacionado con el bienestar subjetivo).

En el estudio consultaron a más de 35.000 ciudadanos estadounidenses, que detallaron cronológicamente qué hicieron durante las últimas 24 horas. La idea fue determinar la relación entre el tiempo libre y la felicidad de las personas p

El resultado determinó que no tienen por qué estar vinculadas y que, en ocasiones, a veces tampoco son compatibles.

Solo horas para ser feliz

Además, se destacó que lo ideal para las personas sería mantener un promedio diario de entre dos y tres horas libres. Ese tiempo cumpliría la de desconexión y de placer necesario sin llegar a sentirse abrumado por la ausencia de productividad.

Según la Inteligencia Artificial (IA), tener menos de dos horas de tiempo libre puede generar estrés y afectar la felicidad. Mientras que más de 5 horas puede llevar al aburrimiento, la falta de propósito y también afectar la felicidad.

Relax (Pexels)

Las actividades que deberían realizarse en dicho tiempo libre, no pueden estar relacionadas con la productividad diaria. Puede ser ver una película o pasear. En el estudio, curiosamente, ir al gimnasio sí figura en la lista de quehaceres así que no cuenta como desconexión.

Se aclara entonces que, aunque el tiempo libre sí es necesario, el estar mucho tiempo sin realizar una actividad productiva genera una sensación extraña.

Consejos para aprovechar tu tiempo libre