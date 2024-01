Mhoni Vidente y sus predicciones para cierre de mes: Aquí el horóscopo del 29 al 31 de enero

Quedan tan solo unos pocos días para despedir el primer mes de 2024 y las predicciones de Mhoni Vidente no podían faltar. La pitonisa cubana semana a semana deja la lectura de su horóscopo para que cada signo pueda prepararse y comenzar su lunes de la mano de la mejor información astral.

¿Se dará eso que tanto quieres para cerrar enero? A continuación te dejamos las predicciones y consejos de Mhoni Vidente para este 29 al 31 de enero.

ARIES

Cierran el mes con broche de oro, dinero, actualización y muchos éxitos, una semana que viene cargada de buenas noticias y con una entrada de dinero que servirá para apaciguar deudas. El viaje que tanto has planeado está muy pronto a cumplirse. Brillarás con luz propia, sin embargo, no a todos les gusta ser opacados, cuídense de chismes y de gente malintencionada no todos son sus amigos, seleccionen bien. Aléjense de envidias. Un amor del pasado busca regresar, creo que ha llegado la hora de dar cierre y avanza, dar una oportunidad a lo nuevo y aventurarse. Compren un espejo grande para mover energías en el hogar y que las buenas se queden más tiempo.

TAURO

Lo bueno se hace esperar, el lunes 29 de enero será un día clave, todo lo que das regresa al doble, llega dinero que les debían, los negocios prosperan y los trámites que tenías pendiente avanzan, sin duda enero fue un mes de mucha abundancia y tranquilidad en cuestión de negocios. Sigue adelante con lo que sueñas, no dejes que el miedo te domine, siempre pisando fuerte pero sobre todo con metas realistas. Controlen bien sus cuentas, paguen todo y actualizan visas y pasaportes que próximamente salen de viaje.

GÉMINIS

Ese reconocimiento laboral que tanto esperabas por fin llega, el martes tendrás noticias de mucha prosperidad. Toma decisiones en frío y mantente firme en tus ideas, no te dejes llevar por la ira. Si tienes papeles que renovar, estos son los días para hacerlo, no dejes pasar más tiempo. Toma aire, sal más a menudo, tener contacto con la naturaleza aumenta las energías positivas. Es un fin de mes brillante y con inmejorables condiciones para crecer.

CÁNCER

No desesperes, los viajes que no sucedieron en enero, se cumplen para el mes siguiente. Exígete un poco más, eres capaz de mucho, avanza sin miedo. Es hora de retomar los cursos, las capacitaciones, el conocimiento siempre será una escalera para acercarte un poco más a lo que quieres. Tiempo de formar pareja, que se dará sin limitantes.

VIRGO

Tienes más de un pendiente en cuestión de papeles, renovación, títulos, hay un trámite que dejaste pendiente y ya no da más espera. Estos últimos días vienen cargados de paz y transformación, la posibilidad de cambiar de ambiente laboral está tentativa, hay nuevas ofertas que llegarán para tu evaluación. No rueguen ni vuelvan a buscar un viejo amor.

LIBRA

Cambie de aire de aura, renueva tu hogar, arregla la casa y explora nuevos espacios, cierra el mes con nuevas vistas para atraer mejores energías. Enero trajo muy buenas noticias en cuestiones laborales, de escuela y de relaciones personales. Haz las pases con los arrebatos de celos, esto solo alejará más a tu pareja. Concéntrense más en ustedes y su forma de pensar. Vuelvan a estudiar. Golpe de suerte. Paguen deudas, sanen su economía.

LEO

Es hora de administrar mejor el dinero, no solo para ti sino también a nivel de prestamos. Tiempo de triunfo, abundancia y madurez. Cuiden sus bienes. Cierran enero con abundancia económica y con la solución de un problema legal del pasado. Días claves para reinventarse. Confianza y seguridad. Sean honestos con ustedes mismos; aprendan a decir que no, a saber adónde van y a elegir sus amistades.

ESCORPIO

Pidan que se les dará. Fin de mes muy bueno con abundancia y economía. Resuelven pendientes. Les pagan un dinero que les debían. No recuerden tanto el pasado; resuelvan problemas legales y/o familiares. Mantengan pensamientos positivos. Estudien y capacítense más. La solución está en sus manos: no le den tantas vueltas a las cosas ni sean tan sentimentales. Son líderes en todos los sentidos: usen esa virtud para generar más economía y abundancia. Febrero será maravilloso en lo económico: concéntrense.

SAGITARIO

Tiempo de estar arriba; crecer y cerrar negocios; y avanzar económicamente. Salen de viaje por un proyecto nuevo o trabajo. Todo ritual que hagan les funcionará 10 veces más. No carguen problemas del pasado: si esa persona ya no los quiere, suelten. Aprendan a decir que no. Mucho trabajo y reuniones laborales para lo nuevo que viene en febrero. Amores nuevos y verdaderos sin engaños ni mentiras: el amor y la amistad no se compran.

CAPRICORNIO

Calma, terminan muy bien el mes. Actualicen sus pagos y firmen todos los documentos necesarios para terminar enero en abundancia. Sorpresa económica; pagan deuda y cierran círculos negativos que venían arrastrando. Nueva oportunidades de crecimiento laboral. Prohibido pelearse o enojarse: no se involucren en situaciones negativas que se pueden evitar. Tiempo de ir paso a paso para crecer. Sincronizan bien el tiempo. Viajes y experiencias nuevas. Cierren proyectos y paguen deudas; sigan con ganas de ser grandes en todos los sentidos para tener un buen inicio de mes. Aprovechen el tiempo y muévanse.

ACUARIO

Fuerte y poderoso fin de mes, con grandes miras para febrero. Están en su era: cómprense nuevos perfumes o ropa y festéjense ustedes mismos. Aprovechen su tiempo. Aprueban exámenes pendientes. Un golpe de suerte. Mantengan la mentalidad positiva para progresar; quítense amores y amistades tóxicas. Los busca un amor del pasado: cierren círculos y avancen. Es su tiempo de felicidad, aprovéchenlo.

PISCIS

Suerte, éxito y abundancia en sus manos. Necesitan creérsela y saber que avanzan. Cierran enero muy bien: reciben dinero que les debían y pagan deudas. Se sienten bien con ustedes mismos y sienten que todo los favorece. Dinero, éxito, triunfo y poder estarán con ustedes. Febrero viene con mucho trabajo y abundancia: sean conscientes hacia dónde van. Mantengan buenos hábitos. No se saturen de tantos problemas, quítenselos de la mente y disfruten más de la vida. Les hablan de un nuevo proyecto laboral que les gustará mucho. Vuelvan a estudiar; sean más artísticos y creativos; no se limiten.