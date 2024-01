La Luna Llena atraerá fortuna y éxito con los números de la suerte para cada signo del 23 al 29 de enero

Así como día a día conocemos cuál es el destino para cada signo del zodiaco, la numerología nos permite conocer cuál será el número y sus combinaciones que ayudará a lograr la fortuna y la suerte. Prepárate para conocer los números que esta semana vibran contigo.

Aries

Sus números de la suerte son: 24, 35, 43

Tienes que ser más audaz en los negocios y no permitir que habladurías te distraigan. Enfócate en darle prioridad a las inversiones que sabes que a corto plazos incrementarán tu economía y te equilibrarán para cumplir compromisos.

Tauro

Sus números de la suerte son: 4, 18, 26

Los astros están a tu favor para hacer algunas inversiones que serán muy pequeñas pero muy afortunadas. Buenas oportunidades para los proyectos, así que todo lo que te propongan, cúmplelo a cabalidad para que el futuro sea de éxito.

Géminis

Sus números de la suerte son: 21, 30, 38

Esta semana utiliza el sentido común para tomar iniciativas. El dinero te llegará en forma inesperada y debes ser prudente al invertir. Trata de ganarle tiempo al tiempo para que todo salga como lo esperas y no pierdas el foco con habladurías y chismes.

Cáncer

Sus números de la suerte son: 15, 29, 33

Piensa y analiza muy bien las propuestas que te están haciendo. Puede que algunas no te convengan, así que espera el tiempo necesario para volver a tocar la puerta. No te desesperes, ni tomes decisiones si no estás segura del paso que debes dar.

Leo

Sus números de la suerte son: 6, 11, 20

Algunos acontecimientos que se suscitaran en una reunión, harán que las perspectivas cambien y se te ofrezca una mejora profesional. Aprovecha esta buena racha y demuestra de qué madera estás hecha para escalar posiciones.

Virgo

Sus números de la suerte: 3, 17, 25

Es una excelente semana para invertir y movilizarte en los negocios. No debes perder oportunidades porque de ellas depende tu crecimiento profesional. Que seas ambiciosa no es malo, pero dosificarlo es un deber.

Libra

Sus números de la suerte son: 5, 11, 20

Tu capacidad de análisis y tu intuición evitarán que caigas en una crisis económica. Aprovecha la llegada de alguien de poder para plantearle un cambio. Confía que te irá muy bien y verás con el tiempo los frutos de esa negociación.

Escorpio

Sus números de la suerte son: 21, 34, 38

Tienes que aprovechar los próximos días para recuperar las buenas relaciones con gente de poder. Tendrán reuniones y propuestas a las que debes analizar para tomar la mejor decisión. Piensa muy bien cada paso para que no te generen contratiempos.

Sagitario

Sus números de la suerte son: 6, 14, 17

Te proponen un buen negocio para incrementar tus ingresos. No temas dar el paso porque eso será un avance en el plano profesional muy importante para el futuro. Avanzar implica sacrificios, así que toca para un futuro de estabilidad.

Capricornio

Sus números de la suerte son: 24, 36, 45

Quienes conforman tu equipo confían en tu buen criterio para resolver algunos inconvenientes que se han presentado. Sé determinante y firme a la hora de plantear los problemas. No temas tomar decisiones para hacer ajustes, son necesarias.

Acuario

Sus números de la suerte son: 2, 11, 20

Una semana de oportunidades para que tomes decisiones que te ayuden a planificar tu futuro. Mide tus gastos y deja las imprudencias porque eso no te lleva por buen camino. Enfócate para que sigas avanzando con éxito

Piscis

Sus números de la suerte son: 5, 13, 17

Esta semana superarás altibajos económicos con mucha cautela y paciencia. Prepárate porque la suerte va a estar de tu lado y el dinero llegará a tus manos para resolver todo lo que en algún momento te ha generado preocupación.