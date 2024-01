Mhoni Vidente desvela el secreto de la abundancia para este 2024 con poderoso ritual

Mhoni Vidente compartió un ritual infalible para atraer la prosperidad en este comienzo de año. Si por alguna razón te perdiste el ritual del 1 de enero, Mhoni asegura que aún hay tiempo para realizarlo y aprovechar al máximo las energías del universo para lograr un año lleno de éxito, estabilidad financiera y crecimiento personal y profesional.

Este ritual, diseñado para realizarse después de los primeros 7 días de enero, es una oportunidad única para alinear nuestras energías con la abundancia y la estabilidad que buscamos. Aquí te presentamos una guía detallada de los pasos que debes seguir, así como los materiales necesarios:

Materiales necesarios

1. Loción de 7 Machos: disponible en hierberías, botánicas o farmacias, esta loción es un componente esencial para atraer energías positivas y favorecer la abundancia.

2. Tequila, ron o mezcal: un componente clave para activar las energías de la abundancia y la riqueza.

3. Copa de vidrio y copa de agua: utilizadas para contener los billetes y realizar acciones específicas durante el ritual.

4. Veladora de siete colores o sirio de siete colores: representa las siete potencias y colores necesarios para potenciar la atracción de la prosperidad.

5. Plato forrado de papel aluminio: usado para contener el tequila, ron o mezcal durante el ritual.

6. Incienso (preferiblemente de sándalo, mirra o copal): un componente purificador que contribuye a eliminar las energías negativas.

7. Cerillos de madera: utilizados para encender la veladora y el incienso, siendo parte importante del proceso ritual.

8. Dos limones verdes: con propiedades limpiadoras y simbólicas, los limones ayudarán a cortar las energías negativas relacionadas con el dinero y la abundancia.

9. Tres billetes: idealmente de la máxima denominación, representan la atracción y acumulación de riqueza.

10. Canela en polvo: un componente adicional para potenciar las vibraciones positivas en el ritual.

Pasos del ritual

1. Limpiarse con los limones y loción de 7 Machos: después de un baño, frota tu cuerpo con los dos limones verdes, aplicando la loción de 7 machos mientras rezas un Padre Nuestro y un Ave María, solicitando abundancia y eliminando envidias.

2. Preparar los billetes: coloca los billetes en una copa con agua, rociándolos con perfume de loción de 7 machos, impregnándolos con energías positivas.

3. Encender la veladora y el incienso: prende un incienso, preferiblemente de sándalo, mirra o copal. Luego, enciende la veladora de 7 colores o el sirio, rezando nuevamente y visualizando la llegada de la abundancia mientras las energías positivas se despliegan a tu alrededor.

4. Ritual con tequila, ron o mezcal: vierte tequila, ron o mezcal en un plato forrado de papel aluminio, colocándolo al lado de la veladora. Este paso busca activar las energías de la abundancia y la riqueza.

5. Encender la veladora: prende la veladora con cerillos de madera, rezando una vez más y visualizando cómo la veladora tronando purifica y quema todas las energías negativas que puedan rodearte.

6. Secado de billetes: después de que la veladora se haya consumido por completo, retira los billetes y deja que se sequen. Tira los limones lejos de tu casa al finalizar el ritual.

7. Almacenar el dinero: Guarda los billetes secos en tu cartera, asegurándote de no gastar el dinero, reservándolo como símbolo de prosperidad.

8. Uso continuo de la Loción de 7 Machos: incorpora el uso diario de la loción de 7 machos alrededor de tu casa y en tu cuerpo para mantener la energía positiva.

9. Reforzar con la veladora de siete colores: mantén encendida la vela de siete colores o el sirio hasta que se consuma por completo.

Este ritual, en palabras de Mhoni Vidente, es una oportunidad de respaldo para aquellos que no pudieron realizar el ritual del 1 de enero. No solo busca atraer riqueza, sino también estabilidad y crecimiento económico. La loción de 7 machos, en particular, es destacada como un elemento crucial que ha sido utilizada y garantizada por generaciones.

Al realizar este ritual con fe y convicción, Mhoni Vidente asegura que estás abriendo las puertas a un año lleno de riqueza, abundancia y oportunidades laborales.

“Nos va a ayudar a seguir creciendo económicamente, atrapar ese dinero y esa abundancia en nuestra vida diaria”, concluye Mhoni.