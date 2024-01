¿Soñaste con una manada de leones sueltos? El significado de este sueño te asombrará

Tener sueños con leones es bastante común, pero no por eso menos extraño. Por eso, luego de soñar con estos felinos, puede que te sientas muy confundido y te preguntes si tiene algún significado.

De acuerdo a la experta en sueños Lauri Loewenberg en su sitio web, los animales que se presentan en nuestros sueños siempre “simbolizan nuestros instintos y comportamientos primarios”.

No importa si estos se ven caricaturescos o sumamente reales y amenazantes, también representan “la forma en que actuamos o respondemos naturalmente a las situaciones sin pensar en ello”.

“Cualquier tipo de animal depredador que merodea en nuestros sueños simbolizará nuestro propio comportamiento depredador, nuestra capacidad de ‘cazar’ y atrapar lo que queremos…”, dijo.

Soñar con leones guarda un mensaje bastante significativo | (Pexels)

Asimismo, destacó que los “gatos depredadores son particularmente populares en los sueños de las mujeres porque las chicas nos identificamos con su naturaleza femenina y felina”.

Por otro lado, según Infobae, en el mundo onírico, el rey de la selva se relaciona con la fuerza, el balance emocional y el liderazgo. Por ende, soñar con leones se asocia a esto y a la fortaleza interior.

El medio también afirma que la aparición de estos felinos en nuestras ensoñaciones indica que somos personas sabias y seguras que no pierden la calma ante desafíos y son firmes en sus decisiones.

Aparte, sueños con leones pueden significar que tenemos un coraje “escondido” o que nuestro subconsciente nos está diciendo que podemos y debemos atrevernos a luchar por nuestras metas.

¿Qué significa soñar con leones sueltos?

No obstante, la forma en la que aparece la fiera o la manada cambia completamente el significado del sueño. Y es que no es lo mismo soñar con un león tranquilo a uno que te ataca o leones sueltos.

De acuerdo a Infobae, soñar con leones sueltos o libres quiere decir que muy pronto habrá un cambio en tu vida; puede ser tanto positivo como negativo, pero sea como sea te hará sentir en libertad.

El león en el sueño eres tú que anhelas estar en un lugar libre. Por eso, debes ver el sueño como una señal para hacer una introspección de tu vida y descubrir dónde podría darse el cambio.

Por supuesto, ten en cuenta que cada detalle puede ofrecer mayor información. Por ejemplo, hace años, una mujer preguntó a Loewenberg por un sueño en el que su mamá tenía un león en su cama.

En la ensoñación, el animal estaba envuelto en una manta con dos agujeros por donde podía ver sus ojos mirándola. En cuanto el león comenzó a levantarse, ella se echó a correr a toda marcha.

La autora de Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Your Life interpretó que su sueño “sugiere que estás manteniendo en secreto tu poder interior, tu coraje, representado por el león”.