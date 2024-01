Mujer cambió pañal a su bebé en una tienda de camas y abrió el debate en redes: "Falta de clase"

En el mundo 2.0 nada pasa inadvertido. Los casos más divertidos pero también aquellos insólitos e inesperados quedan registrados y en pocos segundos desatan las reacciones de los usuarios.

Una joven madre fue protagonista de esta historia que ocurrió a plena luz del día en un mall de San Juan de Lurigancho. Como parte de su día de compras y esparcimiento ingresó a un local de venta de casas e inmobiliarios para el hogar sin saber que luego sería grabada por su acción.

TE PUEDE INTERESAR: Abuela de 92 años se volvió viral por su respuesta sobre lo que espera de la vida en 2024

Y es que en un momento, la mujer procedió a acostar a su bebé en una de las camas que estaban a la venta para proceder a cambiar los pañales. Los presentes quedaron extrañados mientras que otros grabaron a la madre sacando los pañales a su hijo como si estuviera en su propia casa.

Luego de lograr su objetivo, siguió recorriendo la tienda y posteriormente se marchó. Pero en las redes sociales se abrió el debate sobre lo correcto o lo inadecuado de este comportamiento en lugar de dirigirse a un baño público para poder asear al pequeño.

“Señores esto está completamente mal no solo para el mall sino también para el bebé ya que esas camas están durante mucho tiempo expuestas a gérmenes, esto demuestra la falta de cultura y respeto que tenemos en este país”, “Qué hubiese pasado si manchada ese producto de exhibición. Hubiese tenido pagarlo”.

La mayoría de los comentarios apuntaron contra la madre por no buscar el lugar adecuado para poder asear a su bebé. “Falta de clase, cultural, educación, pudor, principios, etc y hay gente a la que le parece gracioso y normal, si no eres capaz de darte cuenta que es una cama en exhibición y que no puedes hacerlo a la vista de todos”, opinaron.

También apoyaron a la mujer ya que no causó ningún daño en la tienda. “Mientras no haya ensuciado nada y lleve su pañal sucio no pasa nada”, expresaron en el TikTok de El Popular.