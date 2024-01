Los 10 mejores perfumes del 2024 que siempre dejan huella al pasar y que duran todo el día

No hay nada más que defina la personalidad de una mujer que su olor. El aroma que desprenden suele contar más cosas de nosotras de lo que pensamos.

Es por eso que este 2024, toda mujer dedicará parte de su tiempo a escoger la fragancia que refleje su personalidad y es por eso que en Sagrosso traemos esta lista de perfumes para que tengas opciones para escoger.

Aire de Loewe

Este perfume está inspirado en el aire puro y fresco del campo. Se trata de una fragancia mítica que acaba de renovar su frasco. Es ligera, femenina, joven, fresca y muy natural, proporcionando sensación de bienestar durante todo el día.

Carolina Herrera 212 VIP Rosé

De la familia olfativa floral frutal, es un perfume fresco, alegre, seductor y desenfadado. Está inspirado en las fiestas más exclusivas de Nueva York y es capaz de aportar el glamour y la elegancia necesarias para asistir a un evento especial. Su secreto: notas de champagne rosado, pimienta rosa, flor de melocotón, rosas almizcle y un toque sutil de madera.

Flower By Kenzo 404

Es imposible que no hayas utilizado o visto el perfume de la amapola. Su frasco es súper icónico y no pasa inadvertido. Este eau de toilette combina toques cítricos con flores empolvadas y tiene un final delicado, discreto y sensual. La amapola es una flor que no tiene olor y aún así, derrocha clase y personalidad.

Chloé

Esta icónica fragancia debutó en 1975 para rendir un homenaje a las mujeres, especialmente a las clientas de la casa de moda parisina Chloé. Su aroma evoca el romanticismo de la mujer y transmite elegancia y romanticismo a partes iguales, los mismos principios que el atelier que la vio nacer.

Eternity de Calvin Klein

Este best seller de Calvin Klein está inspirado en un jardín. Es un perfume clásico y femenino con notas de violetas y nardos. Es cítrico, fresco, chispeante, floral y almizclado. Una fragancia atemporal que como su nombre indica, podría acompañarte hasta la eternidad.

La Vie Est Belle Lancôme

Inspirado en un famoso dulce elaborado en una de las pastelerías más cotizadas de París, este perfume es fresco, goloso y floral. Dicen quienes lo utilizan que engancha porque está cargado de personalidad. Su combinación de la flor del azahar, el jazmín y la avellana lo hacen adictivo.

Narciso Rodríguez For Her

El secreto del éxito de este perfume es su elegancia. Es discreto, sensual, misterioro y huele a limpio, características que ya han cautivado a mujeres de varias generaciones. De ahí que figure en los listados de best sellers de muchos países desde hace casi 20 años.

L’eau De Issey Miyake

Si te gustan los aromas cítricos y frescos, este perfume te va a enamorar en cuanto lo huelas. Dicen que basta olerlo una vez para enamorarte de él perdida e irremediablemente. Su fragancia evoca el de una gota de agua sobre la piel femenina, por lo que el olor a limpio está garantizado. Su frasco está inspirado en una visión de la Torre Eiffel una noche de luna llena.

Coco Mademoiselle de Chanel

Esta fragancia se colará entre tus favoritas si te atraen las fragancias orientales y femeninas que, a la vez, resulta fresca y ligera. Con notas de naranja, rosa y jazmín, esta composición está pensada para una mujer independiente, encantadora, inquieta, alegre, atrevida, libre y dispuesta a reinventarse cada día.

Miss Dior

Tal y como anuncia el lazo que lleva anudado “al cuello”, Miss Dior es un perfume elegante y de alta costura. La delicadeza de la rosa se funde con la naranja y mandarina, una combinación mágica que rebosa optimismo y felicidad. Estas notas frescas y florales han convertido este Eeu de Parfum en uno de los más vendidos del momento.