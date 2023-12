Propósitos para empezar bien el 2024: Cosas que deberías sacar de tu casa antes de que termine el año

La cuenta regresiva para que culmine el 2023 empezó. El fin de año siempre es el momento ideal para establecer metas y propósitos como cambiar hábitos o empezar nuevos proyectos.

Una excelente forma de hacerlo es empezar revisando los espacios que habitamos diario e inspeccionar minuciosamente esos objetos que llevan años ahí y dices “puede servir mas adelante”, “ya lo usaré el otro año”, “aún sirve”, aunque sabes que realmente nunca lo usarás y se acumularán en un rincón de tu hogar por mucho tiempo más.

Limpiar y organizar tu espacio para empezar el año con energía renovada (Antonio Diaz/Antonio Diaz)

Ollas, vajilla y utensilios: rotos, incompletos o deteriorados

Tazas o platos astillados, juego de vajilla armada con las piezas de vajillas incompletas, ollas y sartenes amarillos o sin mango. Todos esos artículos de cocina que están en las últimas o estas reciclando, selecciona aquello que sirve y mantenlo o dónalo, y lo que no elimínalo de tu hogar.

Ropa, ropa interior y zapatos: sin uso, viejos o rotos

Si la ropa o zapatos están en buen estado y no lo usas porque ya no te queda o simplemente ya no te gusta puedes donarlo a alguien que lo necesite. Si son prendas que están viejas, rotas o se trata de ropa intima decolorada o con agujeros, llegó el momento de que vayan a la basura.

Medicamento caducado

El botiquín es un espacio de tu hogar que no puedes olvidar revisar, así que aquellas pastillas o remedios que hayan excedido su fecha de caducidad es tiempo de que vayan a los desechos correspondientes.

Tecnología obsoleta

Objetos como celulares, parlantes, computadoras o auriculares que están acumulados al fondo de un cajón y sabes que no servirán más es hora de decirles adiós.

Artículos de papelería

Bolígrafos secos, papel de regalo usado, cajas vacías, revista, papeles de apuntes, facturas o manuales que ya no sirven, nunca revisas o usas. Una vez que saques aquellos artículos de tus muebles, repisas o escritorio, notarás mucho mayor espacio para aprovechar.