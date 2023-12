PRIMER DÍA DE NOVENA DE NAVIDAD 2023 : Juan, para que sean mis testigos (Jn 1, 1-8)

Iniciamos el primer día de novena 2022, en actitud de oración:

Bendición del pesebre

Oh Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos has entregado a tu único Hijo Jesús, nacido de la Virgen María, para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti, te pedimos que con tu bendición estas imágenes del nacimiento nos ayuden a celebrar la navidad con alegría y a ver a Cristo presente en todos los que necesitan nuestro amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Tu Hijo amado, Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Padre Nuestro; Ave María y Gloria.

Monición

Queridos Hermanos:

Con alegría iniciamos la Novena de Navidad, que es una manera de disponer nuestro corazón para recibir a Jesús que se hace Niño en Belén. Nuestras familias se congregan en torno a este acontecimiento que fortalece nuestra vida de fe.

Cada día de la Novena, estará marcado por un mensaje del Papa Francisco que, en sintonía con el tema y el texto bíblico, motivará el diálogo y el compromiso. Hoy Juan Bautista, nos invita a preparar el camino para recibir al Señor y con su testimonio nos motiva a pasar de las tinieblas a la luz.

Iniciemos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Palabra de Dios

Jn 1, 1-8

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz.

Palabra del Señor.

Reflexión

¡Que alegría comenzar la Novena de Navidad este año! El texto bíblico propuesto para este primer día de la Novena nos habla de la Palabra que viene al mundo para iluminar las tinieblas que deja la condición humana, que con el pecado entra en la oscuridad. El Evangelio nos propone el ejemplo de San Juan Bautista que se hace testigo de la llegada de la luz que es Cristo. Esta actitud nos indica el Santo Padre Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2022 titulado “Para que sean mis testigos”. A ejemplo de San Juan Bautista debemos asumir que esta misión tiene que ser «el punto central» de la vida cristiana: Jesús dice que todos los discípulos serán sus testigos y que «serán constituidos tales por gracia» y «la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión sino la de evangelizar el mundo, dando testimonio de Cristo». Francisco señala que el uso del plural: «serán testigos» indica «el carácter comunitario-eclesial de la llamada». Y continúa: Todo bautizado está llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La misión por tanto se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. En la evangelización, el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos; uno sirve al otro. Son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera. Que así sea el testimonio de nuestra vida, sobre todo en el tiempo de esta Novena que hoy empezamos. — — Mons. Cristóbal Kudławiec, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE DAULE

Compromiso

Con el anhelo de ser testigos del Señor, nos comprometemos a invitar a otras personas (familiares y amigos) a participar de la Novena de Navidad como una manera de fortalecer los vínculos de fraternidad.

Peticiones

En este primer día de la Novena de Navidad, presentemos al Señor nuestras súplicas confiadas y así como Juan Bautista, preparemos el camino que nos conduce hacia Belén. Digamos: Señor, que podamos ser testigos de tu amor.

Por nuestra Iglesia para que a ejemplo de Juan Bautista pueda manifestar su voz profética y asumir con radicalidad el mandato de ser testigos de su amor, en todo lugar. OREMOS.

Te presentamos Señor la vida de todas las personas que nos han conducido hacia ti (pensamos un momento en algunos nombres concretos). Bendice su vidas y su compromiso eclesial para que continúen siendo testigos de tu amor. OREMOS

Por todas las personas privadas de la libertad, para que puedan experimentar la misericordia del Señor y encuentren para sus vidas, acciones concretas de rehabilitación, de justicia y equidad. OREMOS.

Por todos quienes hoy iniciamos el rezo de esta Novena, para que iluminados por el testimonio de Juan Bautista, podamos ser luz en medio de la oscuridad que rodea neutro mundo. OREMOS.

(Se pueden añadir algunas peticiones)

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Bendición

Que bajo el testimonio de Juan Bautista nos dispongamos a vivir de la mejor manera esta Novena de Navidad y que recordemos la urgente tarea de ser testigos del amor del Señor. Finalicemos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.