Mhoni Vidente: los horóscopos de diciembre

Llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para el mes de diciembre, revisa cuál es la carta del tarot que te corresponde; cuáles serán tus días de la fortuna en el mes y el color que te favorecerá.

En sus predicciones, Mhoni Vidente te dice cuáles serán tus números de la suerte, los colores que atraerán la abundancia a tu vida y los signos con los que tienes mayor compatibilidad.

En sus predicciones, te comparte los consejos para el fin de semana del 01 al 03 de diciembre de 2023 que te ayudarán a salir de situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para encontrar el amor verdadero, cuidar tu salud o tus puntos débiles y te dice cómo mejorar tus condiciones en el trabajo.

Revisa las recomendaciones de Mhoni Vidente para tu signo y de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En este mes de diciembre, la carta de “La Torre” domina tu vida, esto significa que tendrás grandes logros profesionales y aumentarás tu patrimonio económico. Tus mejores días serán el 01, 03, 10, 20, 24 y 30 de diciembre. Tus números mágicos son 07 y 33. Tus colores son el verde y el rojo. Tus signos compatibles son Capricornio, Leo y Escorpio. En diciembre, tendrás mucha suerte en el amor, una pareja estable llegará a tu vida y hablará de formalizar. Recuerda que tu signo es muy intenso y de carácter fuerte, por eso necesitas empezar a mediar esa forma de ser y tratar de ser más tolerante. Necesitarás dormir más y hacer ejercicio para que tu mente esté al 100% en todo lo que vayas a realizar, recuerda que tienes mucha tensión nerviosa. Comprarás un boleto de avión para pasar la Navidad con tu familia o irte con tus amigos de fin de año.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Templanza” dominará tu vida en el mes de diciembre, por lo que encontrarás soluciones a tus problemas y podrás avanzar en tu vida personal. Tus números mágicos son el 05 y el 29; tus colores son el rojo y el blanco, y tus mejores días serán 03, 05, 07, 21, 24 y 31 de diciembre, aunque en general serán 31 días de muchas sorpresas agradables y emociones nuevas. Tendrás mucho trabajo y exámenes finales, recuerda que tu signo siempre necesita estar ocupado para que su energía pueda fluir más fácilmente y poder así avanzar en sus proyectos de vida. Te invitan a salir de viaje para finales de mes, recuerda que eres el toro del Zodiaco y eso significa que necesitas siempre tener una pareja a tu lado para poder avanzar en tu vida personal. Tu signo se caracteriza por la sexualidad y la pasión. Este mes tendrás un premio grande.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el mes de diciembre, la carta de “El Carruaje” regirá tu vida. Debes seguir adelante y dejar el pasado en el olvido, sobre todo porque vienen momentos de constante crecimiento profesional. Tus días mágicos serán 02, 11, 21, 25 y 31 de diciembre; tus colores de la abundancia son el rojo y el naranja; tus números de la lotería son el 10 y el 17, y tus signos compatibles son Capricornio, Acuario y Libra. Diciembre será un mes lleno de recuerdos y mucha convivencia familiar, recuerda que tu signo es el pilar de la familia, por eso todo mundo acude a ti para hacer las fiestas y eventos importantes. Serán 31 días de nuevas oportunidades de trabajo e ideas de poner un negocio, no lo dejes pasar y realiza tus sueños. Trata de no alterarte por cualquier cosa o no pelear. Recibes un dinero extra por tu aguinaldo. Empiezas a decorar tu casa para la Navidad.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Ermitaño” en el horóscopo del tarot, lo que implica que avanzarás en tus proyectos de vida, pero debes ser más reservado y no caer en malos comentarios. Tu luz brillará más que nunca en este tiempo, tus mejores días de diciembre son el 01, 05, 14, 16, 21 y 30; tus signos compatibles son Sagitario, Piscis y Escorpio; tus colores son el amarillo y el azul, y tus números mágicos son el 14 y el 19. Diciembre es un mes de renovación por completo. Saca de tu mente los rencores, recuerda que es el mes del perdón y la convivencia con tus seres queridos. Es el momento ideal para volver a empezar, serán 31 días de muchas ideas nuevas para tu vida. En el amor seguirás con tu pareja estable. Cuídate de dolores de garganta o infección, recuerda que es tu punto débil. Intenta ir a todas las fiestas y posadas que tengas para sacar un premio.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, lo que indica que brillarás sin límites este mes. Prepárate para un mes lleno de logros y sueños cumplidos, solo tienes que saber guardar silencio y no platicar tus metas. Tus mejores días en diciembre son el 02, 07, 21, 25 y 27; tus signos compatibles son Aries, Sagitario y Leo; tus colores de la suerte son el naranja y el azul, y tus números mágicos para la lotería son el 01 y el 13. Diciembre será un mes lleno de emociones nuevas para ti, habrá muchos viajes y personas nuevas en tu vida, así que recuerda que tu signo siempre se siente mejor en este mes. Ten cuidado con los problemas de estómago e intestino, vigila lo que comes y evita los excesos. Trata de no jugar con los sentimientos de las personas, si no quieres algo serio con tu pareja, es mejor decirlo y llevarse como amigos.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Virgo, obtuviste la carta de “La Rueda de la Fortuna”, por lo que tendrás un mes lleno de buenas noticias en el ámbito laboral y financiero; aprovecha esta buena racha para ascender en tu trabajo o para obtener una ganancia inesperada. Tus días mágicos en diciembre serán el 02, 11, 14, 20, 21 y 25, estos días serán especialmente propicios para ti, así que aprovecha para tomar decisiones importantes o para iniciar nuevos proyectos que te harán crecer y te darán estabilidad. Tus signos compatibles son Géminis, Tauro y Capricornio, estos signos te apoyarán y te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Tus colores de la suerte son el amarillo y el rojo, y tus números mágicos para jugar a la lotería son el 02 y el 11. Diciembre es el mes que más esperas porque es cuando tu energía positiva crece más, aprovecha este mes para realizar todo lo que tienes planeado.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Loco” te salió para este mes, significa dinero sin límites y la llegada de nuevas oportunidades de trabajo; sin embargo, también te recomiendo tranquilizarte para tomar decisiones y empezar a madurar. Los días mágicos para tu signo son 01, 07, 14, 25 y 31, estarás más propenso a recibir buenas noticias y a atraer la suerte. Leo, Géminis y Acuario son tus signos compatibles para conocer a alguien especial; tus colores de la suerte son blanco y azul, y tus números de la fortuna el 09 y 15. Estás en el momento ideal para ser alguien en la vida, tendrás la oportunidad que tanto esperabas, especialmente en lo profesional, pero no olvides cuidarte de envidias y malos deseos. Conocerás a alguien de otro estado o país que te propondrá una relación formal. Si eres mujer, también podrías quedar embarazada antes de terminar el año.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus días mágicos son 01, 04, 09, 11, 23 y 30, durante los cuales estarás propenso a recibir buenas noticias y atraer la suerte. “El Juicio” es tu carta del tarot, significa que por fin solucionarás todos los problemas legales que tenías; sin embargo, te recomiendo ser más precavido con tus asuntos. Tus signos compatibles para el amor son Acuario, Cáncer y Piscis, con ellos podrás establecer relaciones armoniosas y duraderas. Para este mes tus colores de la fortuna y prosperidad son naranja y amarillo; el 21 y 28 son tus números de la suerte para jugarlos en la lotería. Tendrás muchos compromisos familiares y tendrás que hacer compras de última hora para los regalos de Navidad. Recibirás noticias de un amor del pasado que te propondrá volver, pero aunque se dice que son tiempos de perdonar, te aconsejo que no aceptes porque te lastimará de nuevo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este mes tus signos compatibles para encontrar el amor son Aries, Cáncer y Leo, tu carta del tarot es el “As de Bastos”, lo que significa que estás en el momento preciso para ser el mejor en lo que te propongas, las energías cósmicas te rodearán para cumplir tus metas. Tus mejores días serán 03, 07, 13, 21 y 30 porque habrá muy buenas noticias y atraerás la suerte. Para que tengas prosperidad te recomiendo vestir de blanco y naranja, en los juegos de azar apuesta con los números 08 y 12. Tendrás 31 días de mucha convivencia con familia y amigos, pero debes tener cuidado de no meterte en problemas que no son suyos. Recordarás a un amor del pasado que te llamará en Navidad para disculparse y cerrar ese círculo en tu vida. Organizas la posada de tu trabajo y la familiar. También te invitarán a trabajar a una campaña política o al gobierno.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás dinero que no esperabas, tendrás un mes lleno de regalos y fiestas, solo tienes que cuidarte de los excesos. Tu carta en el horóscopo del tarot es “El Mago”, significa que serán días mágicos llenos de oportunidades en lo profesional, resolverás problemas del pasado para avanzar en tu vida. Tus días mágicos durante el mes son 01, 10, 13, 25 y 30, recibirás buenas noticias y atraerás la suerte. Aries, Virgo y Tauro son tus signos ideales para buscar una relación amorosa y llena de pasión; el rojo y naranja son tus colores de la buena suerte, y tus números de la fortuna para la lotería son 04 y 26. Tendrás días de mucho trabajo y de estudiar para exámenes finales, administra tu tiempo y no pienses en cosas negativas. Pensarás mucho en dejar a tu pareja o cambiarla por alguien más, es importante que pienses muy bien la decisión que vas a tomar.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores de la abundancia son azul y blanco, los cuales te ayudarán a atraer la prosperidad y armonía. Tus números de la suerte son 06 y 20, apuéstalos en la lotería para tener un premio. Tu carta en el horóscopo del tarot es “El Mundo”, significa que es tiempo de tomar decisiones para avanzar en lo profesional, lo más importante es desarrollarte, así que no dudes en preparar los cambios que necesitas. Tus días mágicos de este mes son 01, 07, 14, 20, 26 y 27. Procura buscar un buen amor con los signos Libra, Géminis y Acuario. Estarás lleno de eventos y posadas, pero ten cuidado de no hablar de más en reuniones de trabajo, ya que podrían salir chismes. Decidirás darte un tiempo solo para sanar tu corazón y así empezar a conocer personas más afines a ti. Cuidado con dolores de cabeza y cuello, que podrían ser causados por la tensión.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Sol” es tu carta del tarot para este mes, significa que es tu mejor momento del año en el que cumplirás muchas metas y te realizarás en lo personal. Deberás dejar las inseguridades atrás y empezar a ver un mejor futuro. Será un mes de renovación por completo, te organizarás en todo lo laboral para que estés lleno de suerte y oportunidades, tus días mágicos durante el mes son 01, 10, 20, 24 y 31; el amor sincero y verdadero lo encontrarás con alguien de Tauro, Cáncer o Escorpión. La abundancia llegará a ti si usas los colores dorado y plateado, y tus números de la suerte son 25 y 30. Te volverás a enamorar de tu pareja, comprende que en la relación hay descontentos y celos, pero nada que no se pueda arreglar. Te invitarán a salir de viaje en pareja o con la familia. También decidirás emprender un negocio con tus mejores amigos y les irá muy bien.