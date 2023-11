La inquietante profecía del fin del mundo de Rasputín que se estaría cumpliendo

Grigori Rasputín fue un polémico consejero de la dinastía Romanov de Rusia, pero también era conocido por su don de la predicción y la adivinación del futuro en el siglo XX. De hecho también se lo respetaba por su presunta habilidad para sanar enfermedades de la época. Su nombre ha salido nuevamente a la luz en el siglo XXI por una profecía que se estaría cumpliendo y trata del fin del mundo.

Las redes sociales han analizado una de sus profecías como la del fin del mundo, donde el ruso afirmó que este posiblemente llegará “luego de que el ser humano extinga especies, y acabe con la fauna y elementos de la biodiversidad”. “El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte”, dice un poco de su predicción.

“Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas”.

Estas declaraciones no estarían lejos de la realidad luego de los cambios climáticos que se han hecho más evidentes en este 2023 y como lo ha anunciado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) cuando publicó su informe el año pasado que mencionaba que la Tierra será inhabitable en el 2050 si no se toman las debidas correcciones, sobre todos los países desarrollados.

Hasta el momento se ha visto la crisis climática, la extinción de especies y la deforestación en la Amazonía, que es considerada el pulmón del planeta.