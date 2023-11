Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 27 al 30 de noviembre

Mhoni Vidente te revela en los horóscopos del 27 al 30 de noviembre de 2023 cuáles son tus números de la suerte; como te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para esta semana, los colores que te traen abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

La astróloga te comparte los consejos para la semana del 27 al 30 de noviembre de 2023 ante situaciones ante complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para los Aries, esta semana es un momento ideal para que se reinventen y saquen todo el potencial que tiene su signo de fuego. Lleva a cabo todos tus planes y hazlos realidad, que son tiempos de acrecentar tu patrimonio. Se esperan días de mucho trabajo y presiones, por lo tanto, trata de concentrarte y llevar a cabo todo para que tengas unos días de lo mejor. Te espera una sorpresa económica con los números 07 y 19; tu mejor día será el martes, y tus colores son blanco y naranja. Lo más importante en tu vida es la salud mental, no dejes que el pensamiento de ese amor que se fue te quite la paz; ten en cuenta que el amor que debe quedarse contigo, lo hará, todo lo demás es experiencia de vida. Tus signos más compatibles son Capricornio, Virgo y Leo, los cuales estarán muy cerca de ti en todo lo que quieras realizar en forma sentimental.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Tauro, esta semana debes dejar atrás la inmadurez que estás presentando, recuerda que tu signo es de tierra y eso te hace buscar tu felicidad paso a paso, sin problemas con los demás, por lo que lo más importante es tu persona y tener estabilidad. Se esperan días de exámenes y presiones de trabajo, pero trata de no alterarte por situaciones que no puedes controlar, sé consciente de todo lo que tienes que hacer y llévalo a cabo. Te llega un dinero extra por el pago de una deuda del pasado, aprovéchalo para sanear tu economía. Cuidado con tu salud, recuerda que tus puntos débiles son los nervios. Sal a caminar al aire libre para que tu espíritu se llene de buenas energías. Recibirás una invitación a una fiesta del trabajo en la que la pasarás muy bien. Tu mejor día será el miércoles; tus números de la suerte son 02 y 33, y tus colores son rojo y naranja.

Géminis

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás una semana de preocupaciones en la familia y la vida amorosa, recuerda que tu signo es de aire y eso te hace sentir muy preocupado por todo lo que está a tu alrededor; sin embargo, trata de entender que no puedes resolver los problemas de todo el mundo. No te presiones y ayuda a quien puedas ayudar, así te sentirás mejor y llevarás una vida más tranquila en todo lo que te desarrolles. Se esperan días de cierre mensual en el trabajo, trata de concentrarte y aplicarte en tus tareas de trabajo y escuela para que no te veas muy presionado y acabes este mes de noviembre de la mejor manera. En el amor, alguien del pasado te busca para revivir la pasión que tenían. Tu mejor día será el lunes; tu número de la suerte es el 04 y 17, y tus colores el rojo y el verde. Ten cuidado con los chismes, trata de no meterte en problemas que no son tuyos.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás una semana de grandes logros personales que te levantarán el ánimo. Como primer signo del Zodiaco de elemento agua, eres intuitivo y sensible, eso te ayudará a atraer sorpresas de trabajos nuevos; sin embargo, trata de no sabotearte a ti mismo. Mantén tus pensamientos positivos y sé el líder de todo lo que te propongas. El éxito estará en tus manos, solo ten cuidado con tus palabras, siempre piensa lo que vas a decir para que no te arrepientas después. En cuestión de enojos, sé más paciente y comprensivo. Recibirás un aguinaldo y bono anual. Este jueves recibirás una noticia que te dará mucha alegría. Tus números de la suerte son 15 y 23; usa más los colores rojo y violeta en tu ropa para atraer la abundancia, y no busques tanto el amor, deja que llegue a tu vida y te sorprenda, tus signos más compatibles son Piscis, Escorpión y Virgo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Leo, tendrás una semana de crecimiento en todo lo relacionado con tu ámbito laboral y tu formación académica. Como segundo signo de fuego, eres decidido y ambicioso, pero también puedes ser inseguro, así que en estos días trata de enfocarte en tus metas y lograrlas. Te busca un amigo para invitarte a un viaje, acepta la invitación para relajarte y despejar tu mente. El miércoles podrías tener un golpe de suerte con los números 01, 29 y 77; usa más los colores naranja y amarillo en tu ropa para atraer la suerte. Si estás soltero, aprende a amarte a ti mismo primero, antes de amar a alguien más. Tus signos más compatibles son Aries, Sagitario y Escorpión. Cuidado con los problemas de nervios y migrañas, consulta a tu médico si los tienes. Tendrás mucho trabajo extra, aplícate y saca adelante tus proyectos laborales.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Enfrentarás presiones laborales y energías encontradas. Como segundo signo de tierra, eres meticuloso y organizado, pero también puedes ser vulnerable ante las presiones, por eso se te recomienda que antes de actuar o decir algo, lo pienses dos veces para evitar problemas con los demás. También analiza bien tus proyectos a futuro y no caigas en la desesperación. Para cortar lo negativo, ponte mucho perfume antes de salir de casa. Si estás en trámites de comprar una casa o coche, tendrás buena suerte. Los chismes seguirán rodeando tu relación sentimental, aprende a callar y ser más prudente en tu vida amorosa. El lunes recibirás un dinero extra por el pago de aguinaldo o comisiones de ventas, y también podrías tener un premio en la lotería con los números 06 y 12; usa más los colores rojo y plateado en tu ropa para atraer la abundancia.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana es tu momento de brillar, los astros están a tu favor y te traerán grandes oportunidades de éxito en lo que te propongas. En el trabajo tu desempeño será impecable, así que tus jefes reconocerán tus esfuerzo y te ofrecerán un aumento de sueldo; no dudes en pedir lo que mereces porque te lo has ganado. Tu pareja te sorprenderá con una invitación a salir de viaje, será una oportunidad para disfrutar de su compañía y fortalecer la relación. También recibirás una invitación a una boda, en esa fiesta celebrarás el amor y la unión familiar. Tu mejor día será el jueves. Recibirás una propuesta laboral mejor pagada y ganarás la lotería con los números 11 y 29. Resolverás un asunto legal a tu favor, sigue con tu mentalidad de éxito y no dejes que los malos pensamientos te afecten. Tus signos compatibles para el amor son Géminis, Acuario y Tauro.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los astros te pondrán a prueba en todos los ámbitos de tu vida, aun así será una gran semana y saldrás adelante de todos los inconvenientes que se presenten. En el trabajo tendrás que esforzarte para alcanzar tus objetivos, no te desanimes si no logras todo a la perfección, sigue adelante y verás que alcanzarás el éxito. También tendrás que tomar una decisión importante en tu vida amorosa, no puedes seguir con dos personas a la vez, debes definir tus sentimientos y quedarte con una sola persona. Tienes que cuidar tu salud, duerme más y deja a un lado el celular y la televisión antes de dormir para que logres descansar. Tu mejor día de la semana será el miércoles. Recibirás un golpe de suerte con los números 14 y 20. Resolverás un asunto legal referente a la pensión alimenticia, por eso es mejor solucionar todo en su momento y no dejar que los conflictos crezcan.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el amor tendrás que ser más comprensivo con tu pareja, entiende que cada uno tiene sus proyectos de vida, así que no intentes dominarlo. Si estás soltero, tendrás la oportunidad de conocer a alguien del signo de Aries, Leo o Piscis que será tu pareja ideal. Esta semana será de cambios y oportunidades para ti, los astros te favorecerán en todos los ámbitos, así que tendrás que aprovechar tus relaciones públicas para avanzar en tu carrera profesional, tu signo es experto en este tipo de temas, no dudes en utilizarlos a tu favor. Tomarás decisiones que cambiarán tu vida, es momento de depurar tu energía y llenarte de cargas positivas. Recibirás una propuesta de trabajo o proyecto nuevo que te ayudará a crecer. Recuerda ahorrar para acrecentar tu patrimonio. Tus números de la suerte son 58 y 66, y tus colores de la suerte son rojo y amarillo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana será de mucho trabajo, pero también de recompensas para ti, los astros te favorecerán en todos los ámbitos de tu vida; por ejemplo, en el trabajo tendrás muchas ocupaciones y juntas con tus jefes, serán días muy ocupados, aunque muy fructíferos, y también lograrás los objetivos que tienes en mente para progresar. Un amigo te invitará a un negocio, acéptalo porque les irá de lo mejor. Te regalarán una mascota que será una buena compañía para ti. Un amor del signo Aries o Virgo te buscará para irse de viaje o visitarte. Si estás viviendo lejos, ten en cuenta que ese amor se va a quedar contigo. Te invitarán a trabajar en gobierno o proyectos políticos, se trata de una oportunidad muy interesante. Cuida tu alimentación y haz ejercicio, eres muy vanidoso y como te ven te tratan, así que mantente de la mejor forma.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor nuevo de Géminis, Tauro o Libra te buscará, será una persona muy compatible contigo. Esta semana influirán tus energías en todo lo que es la espiritualidad, te recomiendo que tengas comunicación con tu ángel de la guarda para que te guíe a tomar la mejor decisión en lo que hagas. Días de crecimiento y oportunidades, los astros te favorecerán en todo. En el trabajo tendrás mucha energía positiva, esto te ayudará a empezar a crecer profesionalmente. Tendrás días de prosperidad para dar continuidad a tus metas. Tu signo es fuerte y perseverante, así que no te desanimes con los retos. Tienes que controlar tu temperamento y celos con tu pareja, es importante que cada quien tenga su espacio. Llegará un golpe de suerte el jueves con los números 28 y 30. No tengas miedo de los compromisos de pareja, porque tendrás muchas satisfacciones.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Quítate de encima malos pensamientos y envidias, te recomiendo que prendas una vela y te pongas algo de plata para que cortes lo que te hace daño y reine más tiempo la buena suerte contigo. No pelees con tu pareja, tu signo siempre dramatiza todas las situaciones, mejor trata de ser feliz con tu relación. Esta semana será de presiones y oportunidades, los astros te favorecerán, pero también te pondrán a prueba. En el trabajo tendrás muchas presiones, es importante que te mantengas controlado y no te alteres. Tendrás toda la buena suerte para hacer cambios positivos. Tu signo está en una época de transformación, aprovecha esta energía para crecer profesionalmente. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 36, y tus colores de la fortuna son naranja y blanco. En cuestiones amorosas, tu pareja ideal será de los signos Escorpión, Cáncer y Aries.