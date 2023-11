Las señales que te muestran si realmente eres alcohólico

Para mantener los riesgos para la salud derivados del alcohol a un nivel bajo, se recomienda tanto a hombres como a mujeres que no beban regularmente más de 14 unidades por semana, según el NHS.

Para el contexto, una unidad de alcohol son 8 g o 10 ml de alcohol puro, que es aproximadamente media pinta de cerveza lager/cerveza/sidra de concentración baja a normal (ABV 3,6%), una sola medida pequeña (25 ml) de bebidas espirituosas (25 ml , ABV 40%), o un vaso pequeño (125 ml, ABV 12%) de vino que contenga aproximadamente 1,5 unidades de alcohol.

El consumo excesivo de bebidas alcoholicas aumenta la presión arterial.| Foto: Referencial

Pero, si no está seguro de cuánto bebe, o si tiene un problema con la bebida o no, el Dr. Dave Nichols, médico de cabecera del NHS y asesor médico en el sitio web MyHealthChecked ha revelado seis signos a los que debe prestar atención:

Beber alcohol todos los días sin pensarlo

Beber en exceso con regularidad

Solo socializar cuando hay bebida involucrada.

Beber regularmente durante el día.

Le resulta molesto que los demás no beban.

Beber más de lo recomendado por el NHS cada mes

El Dr. Nichols le dijo a The Sun que el alcoholismo ocurre cuando una persona tiene un deseo incontrolable de beber. “Su cuerpo depende del alcohol”, dijo. “Los alcohólicos normalmente desarrollan síntomas físicos y psicológicos si dejan de beber.