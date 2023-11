Primer transplante de ojo y rostro humano se realiza con éxito en Estados Unidos

Cirujanos realizaron el primer transplante de ojo y rostro en Nueva York, Estados Unidos. Aún es incierto si en un futuro el paciente logrará recuperar la vista de ese ojo en el futuro. La cirugía duró alrededor de 21 horas y participó un equipo de alrededor de 140 cirujanos.

Aaron James sufrió un accidente con líneas eléctricas de alto voltaje que le destruyó la mayor parte de la cara y su ojo izquierdo, por lo que solo mantenía su ojo derecho intacto.

Los cirujanos de NYU Langone Health esperaban que reemplazar el ojo que le faltaba produciría mejores resultados cosméticos para su nuevo rostro, al sostener la cuenca del ojo y el párpado trasplantados.

Así fue la transformación de Aaron James. Imagen: T45

James se está recuperando con éxito del doble transplante que le realizaron en mayo de este año. Además, su nuevo ojo luce totalmente saludable.

“Se siente bien. Todavía no tengo ningún movimiento en él. Mi párpado, todavía no puedo parpadear. Pero ahora estoy sintiendo sensaciones”, dijo James a The Associated Press mientras los médicos examinaban su progreso recientemente.

“Hay que empezar por algún lado, tiene que haber una primera persona en algún lado”, añadió James, de 46 años, de Hot Springs, Arkansas.

Los trasplante de córneas son comunes hoy día para tratar cualquier problema de salud relacionados a la pérdida de la visón. Sin embargo, transplantar un ojo se considera un logro en la búsqueda de curar la ceguera.

“No pretendemos restaurar la vista”, dijo el Dr. Eduardo Rodríguez, jefe de cirugía plástica de la Universidad de Nueva York, quien dirigió el trasplante a Telemundo 45. “Pero no tengo ninguna duda de que estamos un paso más cerca”, agregó.