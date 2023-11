Mujer terminó con su novio mientras él se tatuaba su nombre y su reacción se volvió viral

Un insólito caso se volvió viral en redes sociales, luego que un video compartido en TikTok mostrara cómo un joven que se estaba tatuando el nombre de su novia recibió la peor sorpresa posible: ella decidió terminar la relación con él.

El hombre se estaba realizando el tatuaje en el cuello, cuando recibió una llamada de ella en donde le comunicó la terrible noticia.

Mujer terminó con su novio cuando él se tatuaba el nombre de ella

Según consigna Milenio, el caso le ocurrió a un creador de contenido, quien compartió el video con lo sucedido.

“La neta es que yo no quiero nada contigo. Por favor, no me vuelvas a buscar. Bye”, le señaló la joven a través de un llamado telefónico.

Al escuchar esto, el tatuador decidió parar con el proceso, mientras se ve el rostro entristecido del joven.

El video se volvió viral y suma más de 60 millones de reproducciones, en donde varios usuarios solidarizaron con él, mientras que otro dudaron de la veracidad del registro.

Y estos últimos tuvieron razón, pues solamente se trató de una broma del creador de contenidos, el cual comparte diversos videos en TikTok.