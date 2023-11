Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 10 al 12 de noviembre

Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del 10 al 12 de noviembre de 2023 cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para esta semana, los colores que te traerán abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para que disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida, también te dice como cuidar tu salud y puntos débiles.

La astróloga te comparte los consejos para la semana del 10 al 12 de noviembre de 2023 ante situaciones ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Sacerdotisa” que salió en tu horóscopo del tarot te indica que debes esforzarte más en la búsqueda de tu encuentro contigo mismo y evita sabotear tu felicidad. Recuerda que estás en tu tiempo de madurar y este fin de semana será de muchas reflexiones personales. Esta carta también te ayudará a ser más organizado y a no ser tan despilfarrador con el dinero, lo que implica que debes ahorrar para tu futuro. Además, la carta de “La Sacerdotisa” te señala que tendrás unos días de mucha espiritualidad y de ayuda de tu ángel de la guarda para realizarte más en lo profesional hasta alcanzar el éxito. Será un fin de semana de salir de viaje con tu pareja y de convivir con tus seres queridos, aprovecha que tendrás días de descanso e intenta pasarla bien. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 14, y tus colores de la suerte son rojo y verde.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot, lo cual te indica que tendrás un cambio muy positivo en tu vida laboral y destacarás con tu buen desempeño. Una persona del signo de Virgo o Acuario te ayudará mucho a tener más éxito en tu profesión. No dudes en poner un negocio propio, estás en tu época de progresar en todos los sentidos; sin embargo, trata de ser discreto con tus planes para evitar envidias. Esta carta de “El Mago” junto con tu signo significa que empezarás a ver tu vida de otra manera, sin tantas complicaciones. Tendrás unos días más armoniosos y vivirás en plenitud tu vida de pareja. Este fin de semana estarás haciendo algunas compras para tener una fiesta familiar. Te invitan a un concierto o vas a bailar con tus amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 70 y tus colores de la abundancia son azul y amarillo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Diablo” en el horóscopo del tarot, lo que implica que en esta etapa de tu vida debes dejar atrás todo lo negativo y a las personas que te hacen daño, es momento de que tomes decisiones drásticas, incluso en el amor, pero eso te ayudará a crecer como persona y liberarte de cargas negativas. Sé más discreto con tu vida para evitar problemas con los enemigos ocultos. Este fin de semana un familiar te invitará a una fiesta. En el amor, decide estar más tranquilo y no salir con nadie, recuerda que también necesitas tiempo para ti. Te viene un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 31 y 80 y tus colores para atraer la fortuna son naranja y rojo. Manda a arreglar tu carro o revisa las llantas. Ten cuidado con las pérdidas en las calles o caídas, sé más precavido y también es importante que te cuides tu salud y te hagas un chequeo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Estrella” te indica que es un buen momento para que superes tus miedos y los obstáculos que te han impedido lograr tus objetivos. Es momento de que saques tu fuerza interior y actúes para alcanzar lo que deseas. En el plano profesional, esta carta te recomienda que no te detengas a pensar, sino que simplemente actúes, aprovecha las oportunidades que se te presenten y no tengas miedo de asumir riesgos. Esta carta te indica que debes estar en contacto con tu ángel de la guarda, pídele ayuda para superar tus miedos y afrontar los retos que se te presenten. Pasarás un momento muy feliz con tu pareja y tus seres queridos; es decir, disfruta de la compañía de los que amas y no te preocupes por nada. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 66 y 81, así que si juegas la lotería, podrías ganar un premio importante.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta “El Sol” en el horóscopo del tarot, lo cual indica que es un buen momento para que logres el éxito en tus proyectos personales. Tendrás el apoyo de la ley y de las personas que te rodean. Sé más flexible y negociador, no trates de imponer tus ideas a los demás, ya que eso podría perjudicarte. En lo personal, esta carta te recomienda que estudies un curso de administración, servicio público, servicio social o algo relacionado con relaciones humanas, esto te ayudará a desarrollar tus habilidades y a tener éxito en el futuro. Disfruta de la compañía de tus seres queridos y de la buena comida. Te invitan a ir a ver a tu equipo favorito de deporte. Un amor del pasado te busca para volver; sin embargo, es mejor que cierres ese círculo y sigas conociendo personas más compatibles contigo. Tus números de la suerte son 11 y 29, y tus colores de la suerte son rojo y blanco.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de el “As de Oros”, la cual indica que es un buen momento para que alcances el éxito en tus proyectos. La suerte estará de tu lado y podrás lograr todo lo que te propongas. Sé prudente con tus planes y toma las medidas necesarias para evitar fraudes. Tu vida amorosa progresará; si tienes pareja, te sentirás muy bien con ella, y si estás soltero, conocerás a alguien del signo de Aries o Escorpión que será muy compatible contigo. Este fin de semana tendrás muchas ganas de arreglar tu casa y cambiar los muebles de tu recámara, aprovecha este tiempo para renovar tu espacio y hacerlo más acogedor. Te regalarán unos pases para ir a un antro o juego deportivo, disfruta de esta oportunidad para divertirte y pasar un buen rato con los amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 20 y 90, y tus colores de la suerte son el azul y el verde.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del “Sumo Sacerdote” te salió en el horóscopo del Tarot, lo que significa que atraviesas un caos en tu vida personal y laboral, por ello es importante que pienses bien antes de tomar alguna decisión que te haga arrepentirte. Eres muy sensible de todo lo que sucede, eso hace que a veces bajes la guardia. Esta carta te recomienda que tengas paciencia y analices bien lo que harás. Aprovecha para salir y divertirte con tus amigos y seres queridos. Atraviesas por un buen momento para seguir superándote en lo personal. Si estudias comunicación o diseño industrial, esta carta te indica que te irá muy bien. Tus números de la suerte son 13 y 40, y tus colores de la fortuna el amarillo y azul. Es importante que duermas más y dejes a un lado tu celular, tu cerebro también necesita descansar. Tienes que ahorrar dinero y comprar solo lo que necesitas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ya no juegues con dos amores al mismo tiempo, recuerda que tarde o temprano se darán cuenta y te vas a meter en problemas. Tus números de la suerte son 07 y 66, y tus colores para atraer la suerte son el blanco y amarillo. La carta de “El Carruaje” te salió en el horóscopo del tarot, lo que significa que la suerte estará de tu lado todo este tiempo. Tienes toda la vitalidad y fuerza interior, por eso es muy difícil que te puedan vencer. También es una carta de liderazgo y grandeza, es un buen momento para tomar las riendas de tu vida y alcanzar tus objetivos. Este fin de semana resolverás unos problemas de escuela que te estaban preocupando; es decir, si estás estudiando, esta carta te indica que tendrás éxito. A los que están en pareja, les viene un embarazo sorpresa que los va a hacer muy felices, esa es una buena noticia que traerá mucha alegría a su hogar.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta “As de Bastos” que te salió en el horóscopo del tarot te guiará este fin de semana, lo que significa que tu inteligencia y capacidad de liderazgo te llevarán a alcanzar grandes logros personales. Este es un buen momento para pedir un aumento de sueldo o poner un negocio propio, así como para crecer en tu carrera profesional. En el amor conocerás a alguien del signo Leo o Aries, esta persona te hará muy feliz y te ayudará a alcanzar tu máximo potencial. Aprovecha para relajarte y pasar tiempo con tus seres queridos. Es el tiempo ideal para festejar a un familiar a quien quieres mucho. Tus números de la suerte son 03 y 27, y tus colores de la fortuna el verde y rojo. Trata de controlar tu consumo de alcohol o drogas, recuerda que tu salud es lo más importante. Arreglas papeles de migración, es un buen momento para viajar y conocer nuevos lugares.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana pensarás en alguien que no está contigo o en ese amor que se fue, pero ten en cuenta que aunque es bonito recordar, es tiempo de dejarlo atrás. Te llega dinero extra o te pagan un bono, aprovecha para darte un gusto o invertirlo en algo que te hará feliz. La carta de “La Templanza” que te salió en el horóscopo del tarot te dice que debes estimular la paciencia y la perseverancia en tu vida, deja atrás ese carácter impulsivo que te caracteriza y cambia para bien. Te ayudará a estar en contacto con lo divino y con tu ángel de la guarda, para que cada vez que lo invoques venga a ayudarte. Debes aprender a escuchar los consejos de las personas que te quieren, porque siempre quieres tener la razón. Tus números de la suerte son el 21 y 30, y tus colores de la fortuna son el azul y rojo. Te compras boletos de avión para irte de viaje en diciembre con tus amigos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Arregla tu cuarto y ropa, es importante que te sientas cómodo y a gusto en tu espacio. Te hablan para invitarte a un evento deportivo que te gustará mucho, aprovecha para divertirte y relajarte. Tus números de la suerte son 04 y 15, y tus colores de la fortuna el rojo y blanco. La carta del “Cinco de Oros” te salió en el horóscopo del tarot, lo que significa que te llenarás de buena suerte en este tiempo. Te llegará la invitación de trabajar en otra empresa con mejor sueldo, porque es el reconocimiento a todo el esfuerzo que has hecho. Tu signo, junto con esta carta que te salió, significa que es el momento de formalizar una relación amorosa, por lo que si estás en pareja, darás el siguiente paso y si te encuentras soltero, es el momento de encontrar a tu alma gemela, solo trata de cambiar un poco tu carácter tan exagerado, ya no seas dramático, eso te ayudará.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 77, y tus colores de la fortuna son verde y amarillo. La carta de “La Justicia” te salió en el horóscopo del tarot, esto es una excelente noticia porque simboliza la fe en Dios y en uno mismo, representa la fuerza interior que te ayudará a progresar en todo lo que tengas planeado. Sin embargo, también te indica que no debes jugar con los sentimientos de las personas, más en cuestiones de relación amorosa, sé honesto y sincero con las personas que te importan. Estás en el momento ideal para empezar un negocio o cambiarte de casa para que puedas progresar. Este fin de semana será de viajar y conocer lugares a los que no habías ido, y también serán unos días de mucho amor con tu pareja formal y de pensar en tener una familia. Disfruta de los gestos de cariño de las personas que te quieren.