Ellos son los hombres del zodiaco más controladores en una relación y que debes evitarlos.

Si estas en busca de una pareja, este artículo te cae como anillo al dedo, pues tendrás indicios de cuáles hombres no puedes fiarte, pues es posible que corras el riesgo de caer una relación tóxica, porque él va a querer controlarte a través de los celos y otras artimañas.

Sin embargo, es importante destacar que esto no implica que todos son así, pues hay que señalar que el modo de crianza y sus experiencias de vida juegan un papel trascendental en la formación de su personalidad, por lo que puedes darle el beneficio de la duda y realmente vez que su comportamiento no está lleno de banderas rojas.

Entre los signos que pueden mostrar comportamientos controladores con mayor frecuencia destacan Tauro, Leo, Escorpio y Capricornio.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Los individuos de Tauro a veces pueden mostrar tendencias de control en sus relaciones debido a su naturaleza posesiva y su deseo de estabilidad y seguridad. Ellos suelen molestarse por motivos absurdos o mínimos, por lo que siempre están a la defensiva. Es muy restrictivo, por lo que de forma muy sutil trata de alejar a su pareja de su entorno, para tener todo el poder. Se siente amenazado cuando alguien con carisma se acerca, porque sabe que puede perder.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Los hombres nacidos bajo este signo quieren llevar siempre la batuta, tener el control y liderar, por cuanto no lo tienen suelen perder los estribos. Se sienten desafiados si su pareja no hace a tiempo lo que él desea, generando fuertes discusiones porque ellos siempre quieren mandar en la relación. Ellos suelen culpabilizar a su pareja por todo lo que sucede y lo que no, también, aunque ellos sean los verdaderos culpables.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Si se está saliendo con un escopiano, es importante tener en cuenta que ellos, por lo general, suelen ser intensos y apasionados, por lo que desean controlar situaciones para demostrar que tienen el poder y la seguridad emocional, aunque nada más alejado de la realidad que esta conducta. Ellos suelen ser también ermitaños y les importa poco lo que otros opinan de su “espectacular” encierro, al que además quieren someter a su novia o esposa.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La determinación y la búsqueda del éxito pueden llevar a que los capricornianos busquen controlar aspectos específicos de sus vidas y entorno para alcanzar sus metas. Los hombres de este signo les encanta manipular para que ellos siempre sean vistos como las víctimas, cuando es todo lo contrario. Quieren atención todo el día, y no dársela es meterse en líos con ellos. Además, no pierden tiempo para ridiculizar a su pareja si algo no le agrada.