Armoniza, centro de tratamientos dermo estéticos que prioriza el abordaje holístico del paciente

Patricio Albuja, dermocosmiatra con más de 10 años de experiencia en el mundo de la estética, es el creador de Armoniza, un centro de medicina estética y de cuidado facial que marca la diferencia en el mercado por el abordaje holístico qu le da al paciente.

“Lo que nosotros vemos hoy en día es que la medicina estética y el cuidado facial se ha vuelto muy comercial y se ha olvidado esta parte del abordaje correcto al paciente. Armoniza se caracteriza y por esa brecha de la parte holística que integra un todo”, nos comparte.

Durante un ameno diálogo, Patricio nos amplió detalles importantes sobre el trabajo que realiza Armoniza.

¿Cómo empieza la experiencia en Armoniza?

Nosotros cuando atendemos a un cliente evaluamos su estilo de vida, cómo se alimenta, qué tipo de actividades desempeña, su cuidado diario… A partir de eso nos enfocamos en los tratamientos que él pueda hacer adaptándonos a su diagnóstico, porque eso nos permite obtener mejores resultados y cumplir expectativas reales.

Hoy en día nosotros vemos centros que te dicen, por darte un ejemplo: te vendo 10 tratamientos para manchas por tal precio, pero no hay esa parte de personalizar el tratamiento porque el paciente es un ser individual. Si nosotros lo hacemos desde la parte holística el beneficio será mayor. Esa es la esencia de Armoniza, dar un tratamiento desde el abordaje holístico, en función a eso nos enfocamos en el tratamiento.

¿Qué técnicas utilizan?

Trabajamos con tecnología láser de primera que nos permite abarcar varios problemas y afecciones en la piel como secuelas, cicatrices, rejuvenecimiento, mejorar la calidad de piel, tensar la piel, ayuda mucho con la depilación. Y también tratamos la parte de medicina estética, ya que mi socia y hermana es máster es Medicina Estética Rejuvenecimiento y Armonización Facial. Ese es el plus que también tenemos en Armoniza, porque nos permite acondicionar servicios de medicina estética para la gente que nos visita.

Como expertos de la medicina estética a qué edad consideran que inicia el envejecimiento en el ser humano.

El envejecimiento interno se da a partir de los 25 años y va creciendo de manera exponencial a medida que va pasando el tiempo. Los seres humanos primero envejecemos internamente y luego externamente, en esta parte es cuando ya se empiezan a notar los signos del envejecimiento. Por ello, mientras más temprano tú tengas un cuidado de tu piel de cualquier forma, tú tendrás un envejecimiento adecuado.

¿Qué opinas del abuso de los tratamientos estéticos como el uso de bótox?

Ahí juega un papel importante el abordaje holístico porque nos permite identificar qué es lo que tú quieres. Qué expectativas quieres de cambio, un cambio progresivo, natural, que no se note o que sí se note. Yo soy muy creyente de que “menos es más”, desde una sencilla aplicación de toxina botulínica hasta los rellenos intradérmicos, esto te permite garantizar resultados que sean naturales, que no sean bruscos en tu imagen, al rostro hay que cuidarlo. No permitir que se deforme, porque hay bótox de excelente calidad (FDA, certificados…) pero sí se abusa o coloca mucho en el paciente dará como resultado un rostro tipo plástico que no se bien.

Al personalizar el tratamiento a través d el abordaje holístico nos permite identificar las dosis que tú necesitas, conversar con el paciente las expectativas que él quiere de cambio y en función a eso, vamos viendo progresivamente el resultado. Algo que nos destaca en Armoniza es que vamos a paso a paso, respetamos el proceso, vamos por etapas. La primera es la del inicio, donde muchas veces el paciente dice: “no estoy viendo cambios”, pero es que estamos evaluando cómo reacciona al tratamiento.

Luego, una segunda etapa en la cual aumentamos el volumen del tratamiento para que el paciente se sienta satisfecho, porque es más fácil controlar la aplicación del producto versus tener que retirarlo porque no le gustó al paciente.

¿Influye la parte emocional del paciente en estos tratamientos?

Totalmente, en un 100%. La mayoría de los pacientes más que por vanidad se realizan este tipo de tratamientos por sentirse bien. Y esto juega un papel tan importante, porque yo escucho a pacientes mujeres, por ejemplo, decir: “yo quiero este tratamiento porque ya ahora es mi tiempo, ya cuidé a mis hijos o ya me divorcié, y ahora quiero sentirme bien conmigo misma, quiero dedicarme tiempo para mí, necesito verme bonita. Ahí viene la parte emocional que juega un papel importante, los tratamientos estéticos correctos le suben la autoestima a la persona, porque le generan placer que es una de las recompensas que ama el cerebro. Y que hoy en día este tipo de tratamientos les dan la posibilidad a muchas personas de sentirse bien y de desarrollarse mejor en su entorno, con más confianza en sí mismas.

Yo lo palpo a diario en mis pacientes, en su mayoría mujeres.

¿Cuáles son las edades de los pacientes que en su mayoría acuden a los tratamientos estéticos?

Tenemos tres nichos de pacientes: los jóvenes, que están entre los 25 y 35 años, en ellos realizamos tratamientos de prevención. Tenemos los que tienen entre los 35 y 45 años, en los que aplicamos tratamientos para solucionar problemas en la piel que empiezan a aparecer. Y tenemos el tercer nicho de pacientes que están en un envejecimiento natural, a partir de los 45 años en adelante. Esos tres nichos de pacientes tienen abordajes diferentes en función a lo que necesitan y desean.

¿Cómo contactar a Armoniza?

En Armoniza atendemos de lunes a viernes, desde las 09h00 hasta 18h30. Los sábados, de 10h00 a 15h00. Las consultas son personalizadas con el paciente, mínimo pasamos 40 minutos dialogando con el paciente para entender y sentir lo que están buscando.

En redes sociales estamos como @armoniza_ecuador / 0939223789. Trabajamos con la Dra. Ariana Albuja, con quien hago una dupla en la parte de la medicina estética. Yo soy la parte de dermocosmetría, tratamiento láser, toda la parte de cuidado y calidad de piel. Y la Dra. Albuja ve toda la parte de rejuvenecimiento, ambos integramos los servicios que, de hecho, son muy necesarios porque un paciente, por ejemplo, que necesita relleno de bótox también necesita un tratamiento para mejorar su calidad de piel.

En Guayaquil estamos ubicados en la Cdla. Kennedy Norte, José Santiago Castillo y Miguel Granados esquina, Edificio Esbarzon consultorio 101.