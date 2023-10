Carlos Machado, el talento que debes portar en tus manos

Un accesorio, prenda o joya puede hablar mucho por ti. Por supuesto, dentro de este ámbito queremos destacar sobre los demás, darnos a notar. Carlos Machado comprendió, desde muy temprana edad, que la labor de crear una pieza de orfebrería y ofrecer este trabajo genera un vínculo que va más allá del consumo.

Con una personalidad amable, calidad, trabajadora y feliz, este artesano cuencano de 32 años logra darte una bienvenida para adquirir un producto que te hará destacar, pero más que nada sentirte cómodo y único.

Carlos Machado, orfebre cuencano de 32 años Óscar Ayo

Con el talento heredado de su padre - quien tuvo sus primeros pasos en la labor con metales preciosos para, posteriormente, migrar a la escultura y pintura – Carlos comenzó a forjar su amor por este arte.

Desde los 15 años empezó a elaborar diseños muy apegados a la joyería femenina, pero un mercado saturado le permitió establecer un hito en el país: joyería personalizada para hombres. Su carta de presentación son los anillos de cráneo o calavera, donde materiales como argentan, plata y oro priman en sus diseños.

Más allá del aspecto, el cual destaca por la pulcritud en sus detalles y creatividad excesiva, el portar uno de sus anillos te dota de una energía propia de esas personas que nacen para hacer feliz a los demás a través de la creación.

Su talento comenzó a brotar en una época difícil de la humanidad: la pandemia por el coronavirus. En ese tiempo desarrolló los primeros cráneos, los cuales le tomaron varios meses, pero le bastaron para cultivar y captar un público eterno.

Varios vocalistas de bandas de rock, diseñadores, periodistas, tatuadores y fotógrafos de talla mundial como el también cuencano Raynner Alba (Phraa) se han visto seducidos por cada una de sus joyas, las cuales se ubican la calle larga y Mariano Cueva.

Su principal motivación es su esposa, con quien lleva dos años de casado. A ella, se suma su hija, padres y demás familia. Resalta el esfuerzo, trabajo y dedicación que su amada.

Como todo creador de belleza, en este caso piezas de joyería, tiene objetivos y miedos. Carlos se ve con su nombre grabado en la inmortalidad, porque su trabajo será portado por cada uno de sus clientes.

Una vez que conceda la oportunidad de tener recursos para que su marca de orfebrería se mantenga por sí sola, él se dedicará a su sueño: ser escultor. No obstante, tiene un temor que más que asustarlo lo motiva a consumir todo el conocimiento posible y retarse a mejorar a cada día.

Su miedo es el tiempo, para el cuencano amante del arte gótico, renacentista y medieval no hay que perder este recurso. Por eso, él se reta a aprovecharlo de la mejor manera y comenzar a cumplir sus objetivos aunque ahora está muy feliz con lo conseguido.

La mediocridad no cabe en su léxico y sus anillos lo ratifican. Seas o no amante de portar joyería, el visualizar una de sus piezas te evoca a preguntar su valor y probártelas. Para Carlos el objetivo no solo es vender, es comprender e inspirarse con el cliente. Como existe un vínculo entre el metal y el fuego, Machado lo hace con cada persona que cruza la puerta de su local comercial.

“Mi trabajo es algo que se tenía que hacer en el país. Estoy muy contento de hacer cualquier trabajo que me puedan exigir. Es un trabajo de calidad, es un trabajo que va a volver feliz al cliente”, comentó a este medio.

“Soy una persona, bastante libre, creador, motivado, trabajador. Soy muy feliz por tener lo que tengo a los 32 años. Pocos amigos, esos pocos son muy sinceras. Me encanta hablar a la gente”, agregó.

Han existido trabajos que se ha demorado seis meses, pero sus clientes han salido satisfechos. A la par, tiene un conjunto de piedras preciosas en su poder, incluso restos de meteoritos que atesora.

Para Carlos Machado es muy importante la constancia, pero con ello no perder el brillo como cual esmeralda; la esmeralda es su piedra favorita, por lo que disfruta el mucho incrustarla en anillos de cráneo. Por supuesto, tiene la regla de no realizar símbolos ofensivos o discriminatorios.