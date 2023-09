¿Qué significa y por qué suenan canicas en el piso de arriba por las noches?

María llega a su casa a la medianoche y escucha el ruido de unas canicas rodar y golpear en el techo. Se asusta y no sabe qué hacer porque sus vecinos no se encuentran y, además, no hay niños.

Con terror, María se va a su cama, pero el ruido persiste y ella lo único que se le ocurre pensar “es un fantasma o un espanto”. Le toca conciliar el sueño con el miedo entre las sábanas.

Al día siguiente le habla a su vecino del extraño ruido y este le dice, con una sonrisa, “no se preocupe, no se trata de espantos ni fantasma es el ruido de las tuberías”.

Las canicas no, es la tubería

Sí, se trata del ruido de las tuberías de los techos que suenan como las canicas cuando los niños las ponen a rodar, un fenómeno físico que se denomina “golpe de ariete” o “pulso de Zhukowski” y fue descubierto hace varios siglos.

Explican los expertos que, si alguien cierra un caño de golpe, el agua se desplaza violentamente y el aire contenido de la tubería se expande, generando este particular sonido.

Es importante destacar que esto no pasa solo cuando se cierra un grifo. También puede ocurrir cuando se cierra una válvula en el momento que una lavadora o un lavavajillas dejan de tomar agua.

¿Es peligroso?

Todo el fenómeno de golpe de ariete va acompañado de un aumento brusco de presión que en determinadas circunstancias sí que puede ser peligroso.

Por ejemplo, en periodos vacacionales, en los que hay menos personas viviendo en el edificio, hay más válvulas y grifos cerrados, de modo que es más difícil aliviar esa presión.

Como resultado, tras el repiqueteo de las canicas las tuberías pueden llegar a estallar. Y no solo eso, también pueden romperse los grifos y válvulas instalados en el edificio.

Mecanismos para evitarlo

Pero existen algunos mecanismos para evitar que el golpe de ariete llegue a ser peligroso. Por ejemplo, es importante que las partículas de fluido no se desplacen demasiado deprisa. Para lograrlo, se juega con el diámetro de las tuberías, hasta conseguir velocidades adecuadas.

Por otro lado, se pueden usar válvulas de asiento, que detienen el flujo de agua en las tuberías más gradualmente que las convencionales.

Así, se evita la brusquedad que puede conducir al golpe de ariete. Del mismo modo, pueden utilizarse otros elementos capaces de absorber las ondas de presión que generan este efecto.

En definitiva, si oyes ese característico sonido de canicas, no son niños fantasmas jugando para asustarte, en realidad es el agua haciendo carambolas en las tuberías de tu edificio.