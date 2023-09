Si presumes tu relación en redes sociales es sinónimo de inseguridad, según estudio

Estudio revela que las parejas más felices no exhiben su vida en redes sociales. (Metro Ecuador)

Desde la creación de las redes sociales los usuarios se han tomado estos espacios para compartir momentos de su diario vivir, y la demostración de amor por parte de las parejas no es la excepción.

Es común observar varias fotos de parejas que viajan, comparten momentos únicos; probablemente siendo la envidia de muchos, y quien no ha dicho alguna vez: “que lindo cómo se quieren”, “se ven muy felices”, pero no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que vemos en redes sociales es real, pues varios estudios revelan que el presumir amor en redes solo se vincula a aspectos negativos en la relación.

Presumir tu relación no te hará más feliz. (Libertia Psicología)

Estudio revela que las parejas que menos se exponen en redes sociales, son más felices

Son varias las hipótesis que se pueden desencadenar desde esta premisa. Se realizó una investigación en el Departamento de Psicología de la Universidad de Northwestern por parte de Lydia F. Emery, quien demostró que las personas que se sienten inseguras en la relación son quienes desean demostrar los momentos en pareja para asegurarla y que todos sepan lo felices que son.

Otro de los hallazgos de este estudio es que las personas que realizan este tipo de actos, también suelen estar pendientes de las redes sociales personales de su pareja, lo que posiblemente de paso a celos y futuros conflictos.

Celos y futuros problemas por monitorear las redes sociales de tu pareja. (Foto referencial)

A esta investigación se unió la Universidad de Brunel en Londres, donde se determinó que las parejas que quieren dar mayor visibilidad de su vínculo amoroso en redes sociales suelen tener rasgos de baja autoestima o ser narcisistas. Todos los resultados recae en la falta de confianza e inseguridad por parte de las personas, aspectos negativos que pueden afectar el futuro de la relación.

[ También puedes leer: ¿Qué tan enamorado está tu pareja de ti? descúbrelo con estos emojis ]

Por otro lado, varios usuarios pueden compartir sus momentos felices con la intención de que un recuerdo quede plasmado, sin la intención de ser aceptado o presumir a los demás, pero hay personas que se mantienen firmes en que, quienes realmente son felices no necesitan exhibir su vida.