Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 18 al 21 de septiembre

Mhoni Vidente te trae los horóscopos para la semana del 18 de septiembre de 2023 y en especial esta vez te dice cuál es el ritual que debes realizar para mejorar tu suerte.

Conoce cuál es la predicción que tiene para ti, y también los datos clave sobre tu día de la suerte, los colores que te traerán abundancia o el signo con el que tienes mayor compatibilidad.

Mhoni Vidente te da los tips para que los disfrutes al máximo, pero también te alerta lo que debes cuidar en tu salud o lo que debes hacer para que no te roben la suerte.

Revisa si es tu momento de ahorrar, de cambiar de trabajo o si puedes emprender algún proyecto que mejore tu economía.

La astróloga te da sus recomendaciones para que triunfes en la vida y alcances tus objetivos personales y profesionales.

Mhoni Vidente te comparte los consejos para la semana del 18 de septiembre de 2023 ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Entérate qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con las malas energías esta semana, recuerda que tu signo es presa de envidias y mal de ojo; para protegerte, te recomiendo que pongas una veladora roja el 21 de septiembre y uses mucho perfume antes de salir de casa para quitar esas malas vibras; verás cómo la buena suerte seguirá en tu vida. Recuerda que nunca debes confiarte de nada ni nadie. Días de sentirte más tranquilo y con más estabilidad emocional. El amor llega a tu vida para quedarse, así que trata de no sabotearte tú mismo y déjate querer; es tiempo de que vivas en pareja. Te llega un dinero extra por cuestiones de unas comisiones o te pagan una deuda del pasado. Cuidado con una expareja, va a tratar de envolverte otra vez, pero no olvides que te la va volver a hacer, así que aléjalo de ti. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 18 y 23, y tus colores son el rojo y el verde.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu pensamiento es muy fuerte y a veces piensas en lo que no es, eso hace que te metas en problemas en tu vida diaria, pero recuerda que tu signo es muy impulsivo y eso hace que te enojes sin razón, así que esta semana trata de no entrar en cuestiones de malos entendidos, y más en el trabajo. Este día 21 de septiembre te recomiendo que cargues un limón verde en tu bolsa junto con una raja de canela para cortar las malas energías. Tendrás unos días de mucho trabajo y juntas laborales. Te llega un amor inesperado en estos días o te busca un amor del pasado; intenta dejarte querer y después analiza con qué pareja te vas a quedar. En cuestiones de salud, trata de seguir con tu dieta, recuerda que a Tauro lo dominan mucho los problemas de intestino y estómago. Tus números de la suerte son 08, 23 y tus colores son el azul y el rojo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Géminis, tendrás una semana de suerte en el amor y conocerás a personas afines. Los Géminis casados enfrentarán problemas de separación o divorcio, pero recuerda que tu signo siempre sabrá pedir perdón o perdonar para volver a intentar vivir en pareja. En estos días debes cuidarte de robos o pérdidas en la calle. Te recomiendo poner una veladora blanca el 21 de septiembre y déjala prendida hasta que se acabe; también báñate con jabón de coco para alejar las malas energías. Realizas trámites de sacar un crédito y cambiar el carro. Tendrás que salir de viaje por cuestiones de un curso del trabajo. Te llega un dinero extra por el pago de una deuda. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 66, y tus colores son el amarillo y el azul. Ten cuidado con problemas de abogados. Eres bueno para el deporte, pero también tienes vicios; controla esos defectos y sigue adelante.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás una semana de tomar decisiones importantes en tu vida laboral, recuerda que tu signo es guiado por las emociones y los sentimientos, solo que antes de tomar una decisión, pide consejo a tus padres. Sabrás de chismes de una expareja que está hablando mal de ti; soluciona la situación y quédate en paz. Te recomiendo prender una veladora roja el 21 de septiembre y cargar un escapulario de la Virgen María para protegerte del mal de ojo. Eres bueno para comunicar y administrar. Tu signo tiene mucha suerte, pero a veces te saboteas contándolo, así que aprende a callar tus planes. Pagas una deuda del pasado. Tramitas escrituras y cambios de razón social. Tendrás un cambio positivo después del día martes en cuestiones de proyectos o negocios. Tus números de la suerte son 03 y 29, y tus colores son el azul y el blanco. Tu compatibilidad ideal es con Libra o Sagitario.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de presiones de trabajo y revisiones de los jefes; ten en cuenta que los Leo siempre dejan todo para el último momento, por lo que es importante que aprendas a administrar tu tiempo, eso te ayudará a reducir el estrés. Te llega un dinero extra por un pago atrasado y un bono laboral; invierte el dinero sabiamente. Tendrás problemas de salud o cansancio, esto se debe a que absorbes muchas malas energías negativas; te recomiendo darte baños de agua bendita con sal en grano y jabón neutro durante tres días. Tramita tu permiso de migración. Paga tu tarjeta de crédito y sanea tu economía. Sabrás de un divorcio familiar y los involucrados te pedirán apoyo moral. Un amigo te pide prestado, pero préstale solo la mitad para que no te robe la suerte. Tus números de la suerte son 07 y 13, y tus colores son el amarillo y el rojo. En el amor, seguirás de lo mejor con tu pareja.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Virgo, tendrás una semana de ánimo al 100% para realizar tus proyectos. Es tu cumpleaños, así que celebra con tu familia y festeja un año más de vida. Te rodean las envidias y los malos deseos de las personas; te recomiendo prender una veladora roja y darte un baño con flores blancas y esencia de sándalo para cortar las energías negativas. Eres muy bueno para organizar fiestas o eventos, pon un negocio de ese tipo, como un restaurante o salón de fiestas. Te busca alguien que hablará de amor verdadero hacia ti. A veces quieres ayudar a tu familia y, cuando no puedes, te sientes mal; recuerda que tu signo es el pilar de tu casa, así que mantén el buen ánimo. Paga tu tarjeta o un crédito. Hablas con un abogado sobre un asunto de migración o personal. Tendrás un golpe de suerte el jueves con los números 02 y 40, y tus colores son el azul y el rojo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estos días pensarás en cambiarte de empleo o poner un negocio propio, y como las energías de abundancia te rodean, es un buen momento para que tomes una decisión que te dará mayor estabilidad económica. En el amor, ten cuidado con las personas que te mienten o te engañan, no te enamores tan rápido, ya que tu signo siempre busca estar en pareja. En la salud, ten cuidado con las brujerías o hechizos, las personas malas te rodean, así que protégete. El 21 de septiembre prende una vela blanca y carga una cruz de plata o madera para protegerte. Te llega un amor nuevo y muy compatible del signo Acuario o Aries. Tienes un golpe de suerte con los números 05 y 66, y tus colores de la suerte son blanco y verde. Esta semana tendrás una oportunidad para crecer y mejorar tu vida, aprovecha las energías positivas y protégete de las negativas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana para aprender de los errores, ten presente que el éxito se forja de las caídas, así que no te desanimes porque esta semana vendrán mejores oportunidades de crecimiento económico. Acudirán a juntas y reclutarás personal para un nuevo proyecto, serán unos días muy ocupados, pero de grandes satisfacciones profesionales. Esta semana tendrás la oportunidad de acercarte a esa persona especial. En la salud, ten cuidado con problemas de espalda, haz ejercicio, pero no te excedas cargando peso. Una amiga de tu antiguo trabajo te busca para invitarte a salir. Los Escorpiones casados tendrán problemas por una traición o envidias. El 21 de septiembre, prende una veladora roja y ponte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos para protegerte. Tienes un golpe de suerte con los números 19 y 88, y tus colores de la suerte son amarillo y rojo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el trabajo y la escuela se realizarán muchos cambios que serán para bien, así que trata de estar con mentalidad positiva y aprovecha las oportunidades que se te presenten. Eres un signo impulsivo, acelerado y apasionado, pero no dejes que esto te frene en tu camino al éxito. Eres bueno para el arte y la moda, te recomiendo que tomes un curso para desarrollar tus habilidades. Piensas mucho en un amor que está lejos, trata de verlo más seguido, ya que la energía de Sagitario se renueva más rápido en pareja. Tienes un golpe de suerte con los números 09 y 30, y tus colores de la suerte son el rojo y el naranja. El día 21 de septiembre tienes que darte baños de sol para que la buena energía te rodee más fuerte. Haces pagos de colegiatura, tramitas un permiso de migración porque preparas un viaje para el próximo mes y te pones a dieta para verte de lo mejor.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de aprendizaje y madurez, debes entender que todo lo que te pasa es para tu bien; sobre todo porque los Capricornio son signos fuertes y preparados para afrontar cualquier desafío. Te viene una propuesta de un nuevo trabajo, pero no la platiques mucho para que se te realice. El día 21 de septiembre date baños de flores en tres litros de agua para atraer la suerte. El amor verdadero está en tu puerta y será del signo Tauro, Virgo o Piscis. Es tiempo de actuar y poner un negocio para crecer económicamente. Tus números de la suerte son 09 y 30, y tus colores de la suerte el amarillo y rojo. Esta semana es una oportunidad para crecer y mejorar tu vida. Aprovecha las oportunidades que se te presenten y sigue trabajando duro, ya no eres un niño para pensar o soñar tanto, recuerda que es tiempo de hacer algo para tu futuro.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te invitan a un viaje en octubre porque necesitas salir a divertirte para despejarte, así que acepta la propuesta. Un amigo te pide prestado dinero, pero si lo haces, te robará tu suerte. Te busca alguien de Libra o Aries para tener un romance, pero sin que sea nada formal, solo pasional. Debes aprender a decir no a las responsabilidades que no son tuyas, marca tus límites. Los Acuario son signos amables y serviciales, pero a veces los demás se aprovechan. Decides volver a estudiar o tomar cursos. Eres el signo más carismático del Zodiaco, siempre estás rodeado de amigos y te invitan a fiestas y eventos sociales. Un amor se aleja de tu vida, deja a un lado el orgullo y trata de explicar tu situación y tus intenciones. Viene un golpe de suerte el 21 de septiembre con los números 15 y 23 para los juegos de azar, y tus colores de la suerte son azul y blanco.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana se te presenta una oportunidad para avanzar en tu vida, aprovecha las opciones que se te presenten y cuida de tu energía. Tienes muchas ideas que puedes poner en práctica, tu signo es creativo y siempre está buscando oportunidades de crecimiento económico. Un amor del pasado te busca, solo que debes cerrar ese círculo y olvidarte de esa persona, ya que quien perdió fue ella. Si tienes pareja, la relación seguirá estable, incluso pueden plantearse formar una familia. Cuidado con los chismes y los problemas con tus compañeros de trabajo, esto te pasa porque tu signo tiene luz divina, por lo que atrae las envidias.Te recomiendo que te des baños con rosas rojas y una raja de canela el día 21, esto te ayudará a cortar las energías negativas. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 21, y tus colores de la suerte son verde y azul.