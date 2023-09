Esta madre se volvió viral por reconocer que no soporta a sus hijos, ni a su esposo, ni a su perro

En un mundo donde las redes sociales nos brindan una ventana a la vida de los demás, la tiktoker conocida como Helena Fernández, también conocida como “Mami de Tres”, compartió con sus seguidores un vistazo honesto y crudo a la realidad de la vida en familia durante las vacaciones.

En un emotivo video de TikTok, expresó sus sentimientos sobre un mes de convivencia constante con su esposo, tres hijos y hasta su querido perro, admitiendo que la situación se había vuelto abrumadora.

Una situación que muchas viven y pocas confiesan

En un sincero testimonio, Helena comenzó por describir su experiencia durante las largas vacaciones con su familia. “Llevamos 30 días 24/7 juntos, mi marido, los tres niños, el perro y yo, y ya no nos soportamos entre nosotros”, declaró con franqueza.

Su declaración refleja un sentimiento que muchas personas pueden haber experimentado en momentos de convivencia intensa, especialmente durante las vacaciones familiares.

Helena continuó con una reflexión profunda, destacando la importancia de reconocer que en la vida real rara vez estamos en compañía de nuestros seres queridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Esta constante exposición a la presencia de otros puede generar tensiones y conflictos que, si no se manejan adecuadamente, pueden llevar a problemas en las relaciones familiares. Su comentario final, “Por eso hay tantos divorcios en septiembre”, señaló una realidad que a menudo se observa en las estadísticas de divorcio.

Después de las vacaciones de verano, muchas parejas enfrentan dificultades en su relación debido a la tensión acumulada durante ese período de convivencia intensa. Helena tocó un tema relevante y sensible que resuena en muchas familias.

Los internautas no se quedaron atrás y manifestaron su pensar. “Nunca he querido ser madre y cada vez que me salen estos videos lo tengo más claro”, “por fin alguien que dice lo que la mayoría pensamos... Estoy igual que tú necesito vacaciones de marido e hijas”, “Uff Elena acabas de decir lo que muchas pensamos”. Aunque amemos a nuestras familias, todos necesitamos momentos de espacio y reflexión para mantener la armonía en nuestras vidas.