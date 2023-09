Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 04 al 07 de septiembre

Mhoni Vidente llega con sus horóscopos para la semana del 04 al 07 de septiembre de 2023, revisa cuáles serán tus días de la fortuna y la frase mágica para tu signo durante esta semana.

En sus predicciones, Mhoni Vidente te dice los colores que atraerán la fortuna a tu vida y los signos con los que tienes mayor compatibilidad, además te da algunas recomendaciones para el trabajo.

En sus predicciones, te comparte los consejos para la semana del 04 al 07 de septiembre de 2023 ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para encontrar el amor verdadero, cuidar tu salud y de dice tus días mágicos.

Revisa las recomendaciones de Mhoni Vidente para tu signo y de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aries, tu frase mágica en los horóscopos de esta semana es “Infinitas posibilidades”, por lo que será una época de mucho movimiento y cambios para ti. Vas a estar motivado para aprender cosas nuevas y mejorar en todos los aspectos de tu vida. Tu día mágico es el martes; tus números de la suerte son 03 y 06; los signos compatibles contigo Capricornio, Leo y Sagitario, y tus colores de la fortuna son naranja y rojo. Por un lado, sentirás que el pasado ya quedó atrás y que es hora de empezar a construir un nuevo futuro. Por otro lado, te costará dejar ir lo que ya no es. Tendrás la oportunidad de crecer profesionalmente y de mejorar tu situación económica. Firmarás un nuevo contrato de trabajo. En el amor, habrá cambios. Algunos amores se irán y otros nuevos llegarán; sin embargo, siempre tendrás una pareja estable. Cuidado con tu salud, no te confíes.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Las palabras mágicas para el signo Tauro esta semana son “Recibe la abundancia de tu vida”, esto significa que atraviesas por un momento de mucho crecimiento y prosperidad. Tu mejor día es el jueves; tus números de la suerte son 16 y 23; tus colores son el azul y el blanco, y tus signos más compatibles son Virgo, Libra y Capricornio. Debes aprender a escuchar lo que más importa en la vida, pues te permitirá comprender mejor lo que estás viviendo y te ayudará a tomar decisiones más acertadas. Aprende a dar espacio a las personas que te rodean. No intentes controlarlas o dominarlas. Tu misión en la vida es ser feliz y hacer feliz a los demás. Por eso, es importante que aprendas a perdonarte y a perdonar a los demás. Habrá cambios radicales en tu trabajo, es posible que cambies de empleo, aunque también es posible que tengas que viajar.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En los horóscopos de esta semana , las palabras mágicas para tu signo son “Fe y Esperanza”, lo que significa que debes dejar los miedos atrás y llenarte de estas dos cualidades. No sabotees tus propias decisiones, debes ser valiente y confiar en ti mismo. Tu mejor día es el miércoles; tus números de la suerte son 01 y 25; tus colores son plateado y rojo, y tus signos compatibles son Acuario, Géminis y Libra. Tendrás la oportunidad de crecer y prosperar, pero es importante que no te tomes demasiado en serio a ti mismo; es decir, debes aprender a ser más humilde y a aceptar tus errores. Te llegará la propuesta de salir de viaje, aprovéchala para liberarte del estrés, esta es una oportunidad para escapar de tu rutina y disfrutar de nuevas experiencias. No quieras resolverle la vida a tu pareja, permítele que sea quien es y que disfrute su libertad con plenitud.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La frase mágica para para tu signo durante esta semana es “Equilibrio en tu vida”, es el momento de pensar más en ti mismo y no dejar que las situaciones negativas te lleven a una depresión. Si aprendes a tener un equilibrio en tu forma de vivir, lograrás el éxito que tanto deseas, lo que implica que no vivas tu vida con tanta intensidad, aprende a disfrutar de las cosas simples. Tu mejor día es el lunes; tus números de la suerte son 01 y 25; tus colores son morado y blanco, y tus signos compatibles son Piscis, Escorpio y Virgo. Esta semana tendrás la oportunidad de mejorar tu salud y tu apariencia. También tendrás la oportunidad de viajar y conocer nuevos lugares. En el amor, no te resistas a dejar ir a tu expareja, mejor concéntrate en tu presente y encuentra a alguien que te haga feliz, pues se te presentan muchas oportunidades en estos días.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus palabras mágicas de esta semana son “Cerrando y abriendo ciclos de vida”, esto significa que esta semana hay que dejar atrás el pasado y empezar a construir un nuevo futuro en el que te irá mejor. Tu signo de Leo es territorial y por ello te cuesta dejar ir las cosas, por eso, es importante que aprendas a tener la palabra desapego en tu vida, esto te ayudará a liberarte de las emociones negativas y a enfocarte en el presente. Tu mejor día es el jueves; tus números de la suerte son 11 y 18; tus colores son naranja y amarillo, y tus signos compatibles son Aries, Tauro y Sagitario. Tendrás la oportunidad de crecer y prosperar. En el trabajo, tendrás cambios importantes, te ofrecerán un nuevo puesto que te dará prosperidad o asumirás nuevas responsabilidades. En el amor, estarás abierto a nuevas experiencias, es posible que conozcas a alguien especial.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“Acción y reacción” son las palabras para el signo Virgo durante esta semana, lo que significa que todo lo que haces tiene una consecuencia. Sé más consciente de tus acciones y de sus posibles efectos, sobre todo porque si te concentras en las cosas positivas, recibirás reacciones positivas. Tu mejor día es el miércoles; tus números de la suerte son 14 y 19; tus signos compatibles son Capricornio, Aries y Tauro, y tus colores son blanco y rojo. Tendrás la oportunidad de mejorar tu salud y tu bienestar, atiéndete con tu médico si es necesario. También tendrás la oportunidad de viajar y conocer nuevos lugares. En el amor, terminarás una relación que ya no te hace feliz y es posible que encuentres un nuevo amor más compatible contigo, así que no te resistas a conocer nuevas personas. Evita entrar en discusiones o conflictos en tu trabajo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante esta semana las palabras mágicas para tu signo son “Aliviar y Sanar”, así que es importante que te concentres en tu salud física y mental. Es momento de ponerte en acción y cuidarte, porque tu bienestar es lo más importante. En el amor, esta semana será de muchas sorpresas, puede que recibas una invitación a viajar con una persona especial o que conozcas a alguien muy compatible de Acuario, Géminis o Cáncer. Es importante que te concentres más en tus asuntos de escuela. En el trabajo serán días de mucha presión y reajuste de personal, tienes que estar atento a todo lo que pase a tu alrededor y debes adaptarte a los cambios. Tus números de la suerte: 20 y 30, tus colores de la abundancia el blanco y naranja. Es importante que pienses dos veces antes de actuar, no puedes ser tan impulsivo para todo lo que no puedas controlar.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana es importante que te des la oportunidad de vivir la vida al máximo, es momento de dejar atrás los miedos y complejos y de lanzarte a la aventura, ya que tus palabras mágicas son “Libertad y Aventura”. Tu signo es conocido por ser apasionado y emocional, es importante que cuides tu salud mental y que te mantengas positivo, un buen estado mental te ayudará a tener una buena salud física. En el amor experimentarás cambios y podrás conocer a alguien muy compatible y será del signo Acuario, Piscis o Cáncer, pero es importante que tengas cuidado con los chismes de supuestos amigos. En el trabajo, será una semana de retos, es importante que te concentres en realizar tus pendientes y que no te dejes llevar por los problemas que se presenten. Tus colores de la fortuna son azul y rojo y tus números de la suerte: 07 y 24.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Esta semana es importante que seas maduro y que tomes decisiones que te ayuden a crecer como persona, dejas atrás la rebeldía y tomas el control de tu vida. “Prosperidad y Crecimiento” son las palabras mágicas para tu signo durante estos días. Aprovecha la buena suerte que te rodea, es momento de seguir, crecer y prosperar en todos los ámbitos de tu vida. Eres conocido por ser aventurero y optimista, pero es importante que cuides tu salud física y mental. En el amor habrá cambios positivos; puede que te llegue un amor nuevo de Sagitario, Aries o Géminis o que te vayas de viaje con tu pareja. Debes ser cauteloso con tus relaciones sexuales para que no compartas tu energía con cualquiera. En el trabajo te llega una gran oportunidad que tienes que aprovechar. Tus números de la suerte son 26, 27, y tus colores de la abundancia el rojo y verde.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, tu signo Capricornio estará muy estable, si tienes pareja seguirás con ella; si no, es posible que te llegue un amor de Piscis, Aries o Virgo. En el trabajo será una semana de exámenes y viajes, es importante que aproveches esta oportunidad para aprender y crecer profesionalmente. “Fortaleza y Fluir” son las palabras de la fortuna para tu signo, así que es importante que te centres en tu fortaleza interior y que dejes fluir los problemas que no puedes resolver. Es momento de empezar a vivir feliz y sin ataduras del pasado. Recuerda que tu mente y tu cuerpo están conectados, un buen estado físico te ayudará a tener una buena salud mental. Tus números de la fortuna son 02 y 10, y tus colores de la abundancia el amarillo y naranja. Lleva una vida mejor y empieza una rutina de ejercicio y aprende quienes son tus amigos de verdad.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“Liderazgo y Abundancia” son tus palabras mágicas para esta semana, tienes que asumir tu rol de líder y disfrutar de la abundancia que mereces, es momento de vivir la vida al máximo. Tu signo es conocido por ser independiente y original, así que debes cuidar tu salud física y mental. En el amor, será un momento ideal para que formes una pareja estable y un patrimonio para tu futuro. Es importante que seas sincero con tus sentimientos y que no tengas miedo de comprometerte y ser honesto si ya no quieres a las personas para no herir sus sentimientos. En tu trabajo son momento de cambios, tienes que estar preparado para asumir nuevos retos y responsabilidades. Esta semana es importante que seas discreto con tus éxitos, no quieres despertar la envidia de los que te rodean. Tus números de la suerte son 22 y 32, y tus colores de la abundancia verde y amarillo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana es importante que cultives tu fortaleza interior, no te dejes llevar por las emociones negativas y recuerda que eres capaz de lograr todo lo que te propongas, y más porque las palabras de la fortuna para tu signo son “Magia y Milagros”. Es tu momento de brillar, la magia estará de tu lado para ayudarte a lograr tus sueños. Tu signo es conocido por ser sensible y emocional, solo es importante que cuides tu salud mental. En el amor, esta semana será de milagros, es posible que encuentres al amor de tu vida o que tu relación se fortalezca. Es importante que seas sincero con tus sentimientos y que no tengas miedo de expresarlos. Tus signos más compatibles son Cáncer, Escorpión y Sagitario; tus colores de la abundancia verde y azul ,y tus números de la fortuna 28 y 31. Nunca debes confiarte de nada y de nadie.