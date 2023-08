Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 28 al 31 de agosto

Llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 28 al 31 de agosto, revisa cuál es tu frase de poder para estos días, que en combinación con tu planeta, te ayudarán a estar de lo mejor.

Mhoni Vidente te dice además cuáles serán tus mejores días, números de la suerte y los colores que atraerán la fortuna a tu vida.

En sus predicciones, te comparte los consejos para la semana del 28 al 31 de agosto de 2023 que te ayudarán a salir de situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para encontrar el amor verdadero, mantener tu salud y mejorar tus condiciones en el trabajo.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente de tu signo y de las personas que te rodean, para que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Carruaje” en el horóscopo del tarot, lo que es una buena noticia. Significa que tendrás una semana de crecimiento personal y profesional. Estás en una etapa de progreso, acción y determinación, podrás lograr grandes cosas. Tus números de la suerte para esta semana son 09 y 17 y tu mejor día de la semana será el martes, cuando estarás más inspirado y motivado para tomar acción. Tus colores de la abundancia son azul y el blanco. Dale una oportunidad al amor, tus signos compatibles son Capricornio, Leo y Virgo. Ya no pienses en lo que no es. Recuerda que tu signo siempre se adelanta a lo que van a decir los demás, y más en cuestión de tu pareja. La carta del Carruaje representa el gran deseo de ser alguien en la vida y el siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tauro, la carta de “El Juicio” que te salió en el horóscopo del tarot es una señal de que es hora de hacer cambios en tu vida. Representa la transformación, el renacimiento y la renovación. Deja atrás el pasado y comienza una nueva etapa. Trata de medir tus palabras y acciones. Evita decir o hacer cosas de las que te puedas arrepentir. No te dejes influenciar por personas que solo quieren aprovecharse de ti. Confía en tu instinto y en tus propias capacidades. Deja atrás los amores y amistades tóxicas. Tus números de la suerte para esta semana son 02 y 21. Tu mejor día de la semana es el jueves. Tus colores de la abundancia son blanco y el rojo. Estos colores te ayudarán a atraer la energía positiva y la prosperidad. Esta semana será una revolución personal para ti. Será un momento de cambios importantes en tu vida.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “La Templanza” en el horóscopo del tarot, lo que indica que todo tiende a pasar, nada es para siempre. Que estas palabras se te graben en estos días y así no estar tan alterado por situaciones y problemas que tienen solución. Tus números de la suerte para esta semana son 06 y 11, tu mejor día de la semana será el miércoles y tus colores rojo y naranja. Estos colores te ayudarán a atraer la energía positiva y la prosperidad. Tus signos compatibles en el amor son Acuario, Leo y Libra. Será una buena oportunidad para soltar lo que no es para ti y seguir siempre hacia adelante. Trata de siempre estar muy consciente de lo que vas a hacer para que puedas tener éxito en lo laboral y no precipitarte en tomar decisiones por impulso. Controla tu mal carácter. Recuerda que a ti afecta todo lo que dicen de ti, lo tomas muy en cuenta.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Oros” que sin duda te indica que esta semana te llegarán buenas propuestas de trabajo y mejor pagado. Debes pensar más en ti y, sobre todo, ver por tu patrimonio. Esta carta, el As de Oros, te da la oportunidad de crecer en todos los sentidos de tu vida. Así que, no lo dudes más, es tu tiempo de crecer profesionalmente. Recuerda que los sucesos pasan por que tienen que pasar, así que no te desgastes tratando de cambiar el destino. Sé feliz. Recuerda que tu signo es agua y eso significa que batallas mucho para cortar relaciones enfermizas y cargar con problemas que no son tuyos. Tus números de la suerte para esta semana son 03 y 25. Tu mejor día de la semana es el lunes y tus colores son azul y amarillo. Analizarás cambios en cuestión de puestos.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Mundo” que te dice que es el momento de moverte, de cambiar en todas las formas. Si tienes la oportunidad de salir de viaje, hazlo. Eso te ayudará a estar con energías positivas a tu alrededor. Esta carta te recomienda que aprendas otro idioma, que lo vas a necesitar. Siempre mira hacia adelante, no tengas miedo del qué dirán. Tu energía es muy poderosa y puede cortar las envidias que están a tu alrededor. Tus números de la suerte para esta semana son 04 y 08. Tu mejor día de la semana es el jueves y tus colores de la prosperidad rojo y amarillo. Tus signos compatibles en el amor son Sagitario, Aries y Géminis, abre tu corazón y olvida a ese amor del pasado que insiste en regresar. Esta semana estarás con muchos problemas en tu trabajo, así que, no lo tomes personal y sigue adelante.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta del “As de Bastos” en el horóscopo del tarot, por lo que es tu mejor momento de tomar decisiones que cambien tu vida para bien. Y más porque estás en tu etapa de cumpleaños, así que no lo dudes, esta carta te ayudará a crecer más en lo económico y profesional. Tus números de la suerte para esta semana son 01 y 05. Tu mejor día de la semana es el martes y tus colores de la abundancia son naranja y amarillo. Debes de romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo con ese amor que no era para ti. Solo te quitaba energía positiva. Recuerda que esta carta también significa la grandeza que eres como persona. Tus signos compatibles en el amor son Acuario, Aries y Escorpión. Pon en su lugar a cada persona y no te dejes involucrar en ningún tipo de chismes, sobre todo en lo laboral.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Emperador” es tu carta para esta semana, te dice que es tu momento de brillar. Vas a tener un ascenso en tu trabajo o una oferta de un mejor nivel profesional. No te dejes llenar de inseguridades, tú eres capaz de todo, confía en ti mismo y en tus habilidades. Tus números mágicos son 15 y 23, tus colores plata y rojo. Tus signos compatibles para el amor son Capricornio, Géminis y Cáncer y tu mejor día será el miércoles. Esta semana viajarás por cuestiones de trámites para un nuevo trabajo. Tu signo está pasando por una etapa de prosperidad, así que aprovecha para invertir en ti mismo. Si ya tienes pareja sentimental, trata de no ser tan aprehensivo, todas las relaciones tienen altas y bajas, así que no provoques pleitos donde no los hay. En tu trabajo, prepárate para juntas y cambios de proyectos.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es tiempo de aplicar la frase “déjalo ir” en todo lo relacionado con lo que te hace daño, no te aferres a lo que ya no es. Tu carta para esta semana es “El Ermitaño”, es momento de ver la luz al final del túnel. Encontrarás la solución a ese problema que te preocupaba. No te rindas, sigue buscando y encontrarás la respuesta. Tus números mágicos son 10 y 19, tu mejor día el martes, tus signos compatibles Capricornio, Piscis y Tauro y tus colores naranja y azul. En cuestiones de tu familia, recuerda que eres el pilar, tendrás que ayudarlos a salir de sus problemas, no lo pienses demasiado, solo hazlo. Si tienes un negocio o proyecto laboral, no seas tan terco; si no funciona, no te desanimes, sigue adelante con otro. Es momento de tomar tu maleta y empezar a salir de viaje porque necesitas mover tus energías.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “La Estrella” te dice que es tu momento de brillar, tendrás abundancia en todos los sentidos, tanto en lo material como en lo espiritual. Todo lo que te propongas lo vas a lograr. Tus números mágicos son 14 y 18, tus colores verde y blanco, tu mejor día el miércoles y tus signos compatibles Aries, Leo y Sagitario. Descubrirás lo que realmente quieres hacer con tu vida y vas a poner manos a la obra para lograrlo. Necesitas estar en libertad y constantemente de viaje, te encanta la aventura y vas a tener muchas oportunidades para conocer nuevos lugares. En cuestiones amorosas, vas por buen camino, la persona que tienes a tu lado es la indicada y juntos van a formar una relación seria y duradera. Debes tener cuidado con tu salud y con las traiciones, no te metas en problemas que no son tuyos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana harás notar tu magnetismo y carisma, la carta de “El Mago” significa que tienes el poder para realizar cualquier cambio positivo. Serán días de muchas ocupaciones y exámenes en tu carrera universitaria, trata de salir bien en todo lo que puedas. Tendrás muchas oportunidades para triunfar en el trabajo y en tu vida. Tus números de la suerte son 21 y 24, tus colores amarillo y naranja, tus signos compatibles son Aries, Tauro y Virgo, y tu día mágico el martes. Recuerda que eres muy confiado con las personas que te rodean, eso hace que tengas muchas envidias alrededor, por eso necesitas protegerte y nunca confiarte. Recibes dinero extra por cuestiones de un pago atrasado. Un ex te busca para regresar, pero como eres tajante en tus relaciones, nunca piensas en volver, así que termina todo lazo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, pero a veces abusan de tu buena persona, tienes que diferenciar quienes son tus amigos y quienes solo quiere abusar de ti. La carta de “El Sol” te dice que esta semana es momento de alcanzar metas, vas a superar esa mala racha y estarás mejor en lo económico y personal. Tus números mágicos son 7 y 20, tus colores de la abundancia amarillo y azul, tus signos compatibles son Tauro, Libra y Sagitario y tu mejor día el miércoles. Tendrás pensamientos y visiones elevadas para superarte, debes aprovechar esa corriente de buena suerte. Ten cuidado con problemas de riñón o infecciones, recuerda que siempre son tu punto débil. Sigue con el ejercicio que eso te ayuda a estar mejor. Ya no peles tanto con tu pareja, siempre es mejor buscar la solución.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos son 13 y 30, tus colores azul y el amarillo, tus signos compatibles Escorpio, Sagitario y Cáncer y tu mejor día el jueves. La carta de “El Loco” te dice que esta semana es el momento de pensar con madurez, debes buscar lo mejor para tu vida profesional, es decir, cambiarte de trabajo a uno mejor y tener otra actitud. No veas la vida con tanto drama y sé más positivo en todo lo que vayas a realizar. Estos días son de abundancia, debes hacer un patrimonio para tu futuro. Recuerda que tu signo es un líder en todos los sentidos por su carisma y determinación, por eso debes aprovechar esa virtud para ser grande en la vida. Te llega un reconocimiento laboral que te hará sentir de lo mejor. Trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás, verás cómo se te van a abrir todas las puertas.