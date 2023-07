Mhoni Vidente: los horóscopos de agosto

Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente para el mes de agosto, entérate cuáles serán tus mejores días, números de la suerte y colores que atraerán la fortuna a tu vida.

Mhoni Vidente te comparte los consejos que te harán alcanzar tus objetivos este octavo mes del año y te da sus recomendaciones para el amor y salud.

Además, te alerta en sus predicciones lo que puede esperar tu signo y tus números de la suerte para jugar en la lotería; revisa cuál es el que te corresponde.

Revisa tu horóscopo de este mes y el resto de predicciones que Mhoni Vidente trae para ti.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Agosto será de reconciliación contigo mismo, decides aceptar el éxito, recuerda que tus números de la suerte son el 13 y el 23. Este mes te va a traer abundancia y cierre de contratos. Si ya tienes trabajo establecido, tendrás logros en cuestiones de pagos o ascenso de puesto. En salud estarás un poco cansado, te recomiendo mejorar tu alimentación y dejar a un lado las pastillas para dormir o dolores de huesos, opta por el ejercicio. En el amor estarás confundido, tu signo es muy intenso y apasionado, por eso analiza tu situación de pareja antes de tomar una decisión. Pagas deudas del pasado, recibes dinero inesperado. Decides tomar un curso de idiomas o publicidad. Te invitan a una boda y vendrá un amor del signo de Capricornio o Libra. Eres el fuego del Zodiaco y eso te hace el más fuerte y arriesgado. Tendrás un golpe de suerte con los días 01, 12, 13, 17, 20 y 29.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Agosto será un mes de decisiones radicales y fuertes en tu vida, tendrás la oportunidad de crecer económicamente y te sentirás más estable. Vendrá alguien del signo de Capricornio o Escorpión que te ayudará a crecer en lo profesional. Te realizan una propuesta de trabajo con mejor sueldo. Te invitan a realizar un viaje familiar. Cambias tu look y renuevas tu forma de vestir, ya que como te ven, te tratan. Recibes dinero por un golpe de suerte con los números 15 y 22. Tus mejores días serán 03, 05, 10, 15, 23 y 26. Trata de ser más constante en tu carrera universitaria, no le pongas tanta atención a lo que dicen de ti. Eres el analítico del Zodiaco y eso significa que eres muy cambiante, lo que te causa problemas, por eso trata de tomar terapia para control de ira o enojos. Te invitan a muchas fiestas, pero ten cuidado con los vicios. Un amor del pasado volverá a ti.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tomarás decisiones durante este octavo mes para progresar, recuerda que a tu signo lo domina la indecisión de hacer algo para su futuro, pero vendrá a ti la oportunidad de crecer. Tomas la decisión de comprar una casa, solo trata de no practicarlo para que no tengas problemas de salación o mal de ojo. Tendrás discusiones con tu pareja porque eres muy posesivo, trata de relajarte y disfrutar tu vida amorosa. Arreglas asuntos legales con éxito, te invitan a salir de viaje en esta temporada. No te metas en problemas que no son tuyos. En el trabajo vendrán directivos nuevos y cambios radicales de puesto.Ojo con los embarazos sorpresa. A los solteros les llega un amor muy intenso del signo de Acuario, Tauro o Escorpión. No trates de componer el mundo, tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 14, y tus mejores días son 01, 02, 11, 17, 21 y 28. Usa mucho perfume para tener más éxito, ya que firmas un contrato nuevo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mes de agosto será de éxitos y logros personales, de reinventarte en todos los sentidos. Aplícate en la dieta y ejercicio, tu signo es el más vanidoso. Cuídate del mal de ojo de personas que trabajan contigo, pues tu profesionalismo y carisma les duele. Te vas de viaje con tu familia. Los que están con pareja deciden que es hora de compromiso o boda, pues en este mes van a pensar mucho en formar una familia. En cuestiones amorosas, a los solteros les vendrán dos amores muy intensos del signo de Sagitario o Aries. Aplícate en los estudios, no los dejes para último momento. Tus mejores días serán 02, 06, 20, 22, 23 y 28. Pon un negocio o cierra contratos importantes. Cuida tu piel del sol. Tus números de la suerte serán 08 y 19, trata de no sacar nada a crédito y controla tus gastos. Recibes un reconocimiento en tu trabajo que te hará sentir de lo mejor.

Signo Leo

Mes de superación personal y de suerte en cuestiones de trabajo, tienes la oportunidad de hacer un patrimonio para tu futuro y decides sacar un crédito bancario para la compra de un bien inmueble, las energías van a fluir a tu favor. Vuelves a estudiar o empiezas una carrera universitaria. En cuestiones de salud debes cuidarte de problemas de infección de intestino, hormonas o nervios. Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo y preparas tus próximas vacaciones. Ya debes tener una pareja formal y no varios amores a la vez, así que no lo pienses y formaliza tu relación amorosa. Tendrás un golpe de suerte los días 01, 03, 14, 20, 22 y 27, así que trata de ponerte mucho perfume antes de salir de tu casa para crezca más la suerte y tus números mágicos van ser el 10 y 11. A los Leo que están casados les viene un sorpresa de embarazo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu signo tendrá cambios radicales, tienes el carácter más fuerte de todos los signos y eso te convierte en el más terco, por eso en este mes tendrás abundancia en cuestiones de negocios propios o cambios de puesto. Cuídate de pleitos familiares, es mejor platicar y no discutir con tus seres cercanos. Mandas a arreglar tu coche o decides cambiarlo. Te sentirás mejor contigo mismo, en cuestiones de salud tu punto débil va a ser la presión alta o los mareos. Haz más ejercicio y ten una buena alimentación. Te regalan una mascota. Tus mejores días son 01, 07, 20, 21, 29 y 30, y te viene un golpe de suerte con los números 03, 21. Trata de usar el color rojo. Si tienes pareja dile lo que sientes; si estás soltero, conoces a alguien nuevo del signo Escorpión o Capricornio. Saldrás varias veces de viaje por cuestiones de trabajo o cierre de contratos.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Agosto es el mejor mes para tu signo en cuestiones de crecimiento personal, en este tiempo el Sol te ayuda mucho, por eso te recomiendo que hagas una meditación al aire libre o salgas a caminar en las mañanas. Serán 31 días de muchas experiencias nuevas en cuestiones de trabajo y estudios, eso hará que crezcas en lo económico para conseguir todo lo que te hace falta. Tu punto débil serán los problemas hormonales y las infecciones de transmisión sexual, debes cuidarte en esos aspectos. El amor llegará para quedarse, tus signos compatibles son Aries y Acuario, la armonía te rodeará todo este tiempo; los Libra con pareja hablarán de formalizar o de tener familia. Tus días de la suerte son 07, 10, 11, 15, 25 y 28, tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 29, trata de usar mucho los colores amarillo y azul para estimular más tu suerte.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un mes lleno de buenas noticias, pero debes tener cuidado con problemas de malos comentarios, controla tu temperamento porque siempre quieres tener la razón y a veces no es posible. Te recomiendo ser tolerante en todos los sentidos, estos 31 días estarán cargados de nuevos retos para comenzar una licenciatura en administración o finanzas. Tus mejores días serán 01, 05, 10, 15, 21 y 23 porque las energías positivas te permitirán hacer los cambios necesarios en cuestión de negocios. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 25. Tu punto débil serán los nervios y pulmones, y además debes comer saludable. En lo amoroso seguirás con tu pareja y hablando de formar un hogar, para los solteros será un mes de aventuras con diferentes personas sin llegar a tener una relación estable, eres el conquistador del Zodiaco.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En agosto te reinventarás por completo: dejarás atrás todo lo negativo y también inicias una nueva etapa en lo laboral. Tus mejores días del mes son 01, 07, 13, 20 y 25. Tendrás la oportunidad de proyectos que te dejarán ganancias, solo ten cuidado con las traiciones y revisa bien lo que firmas. Retomas tus estudios, recuerda que lo más importante será tu preparación académica en administración o comercio. Tu carácter fuerte hace que siempre tomes decisiones importantes. Recibes la invitación para salir de viaje este mes con tu pareja para que vivan muy buenas experiencias que los unirán más. En el tema amoroso, será un mes de conquistas fugaces, trata de divertirte sin aferrarte a una pareja que no es para ti. Para los Sagitario que están casados será un mes de altibajos, les recomiendo una terapia familiar. Tus números de la suerte serán 17 y 39.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus mejores días serán 01, 06, 07, 13, 15 y 26 porque reinará la suerte en todo lo que realices, solo debes ser más cauteloso con lo que platiques para alejar las envidias. Tu punto débil son los vicios y adicciones, debes atenderte con tu médico. Un amor de Aries o Piscis te marcará en la vida. Recibes un premio de lotería con los números 04 y 30, tus colores de la fortuna son rojo y azul. Este mes será de metamorfosis en todo lo relacionado con tu vida amorosa y laboral, tendrás 31 días intensos que te dejarán aprendizajes. Es muy importante que analices bien las decisiones que vas a tomar, este mes es propenso a la separación, por eso ten paciencia. Enfrentas retos laborales, te van ofrecer otro puesto y un mejor salario. Eres el inteligente del Zodiaco y eso te ayuda a tener más éxito, pero también te hace ser una persona muy cambiante en tu carácter.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A tu elemento aire lo domina la Luna, tendrás días de misticismo y mucha fuerza espiritual, se te presenta la oportunidad de crecer económicamente y asociarte con más personas para poner un negocio. Aprovecha esta racha de suerte para cambiar de trabajo, nunca esperes lo que no va llegar, debes salir a buscar el éxito. Acuario siempre ve por los demás y les gusta mucho las comunicaciones, por eso casi siempre son doctores, maestros o periodistas. Tendrás días muy positivos en el amor, te llegará un pareja estable de Libra, Piscis o Cáncer. Te reinventarás por completo, si tienes en mente hacerte una cirugía estética, este es el momento ideal. Te domina la pasión antes que la razón, te recomiendo tener cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Tus mejores días son 03, 06, 15, 21, 24 y 30, y tus números de la abundancia 06 y 24.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Mes lleno de transformaciones radicales, te encuentras en la etapa de crecimiento personal y habrá mucho progreso en tu vida laboral, firmas contratos nuevos y decides emplearte a ti mismo. Recuerda tener cuidado con malas energías o chismes, pues como eres el más carismático, te haces presa de mal de ojo, así que te recomiendo cargar un limón verde para cortar las envidias. Controla tus enojos sin razón, sobre todo con tu pareja. Eres el líder político del Zodiaco, tendrás un puesto político o cargo en el gobierno. Tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 20, solo trata de no platicar tus planes para que no los arruinen. Vendrán dos amores al mismo tiempo, eres muy compatible con Virgo y Escorpión. Tus mejores días del mes serán 08, 09, 11, 23 y 27 en los cuales vas a poder cerrar cualquier contrato o hacer un cambio de puesto.