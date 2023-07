Pese a advertencias, psicóloga infantil pide que mamás lleven a sus hijas a ver ‘Barbie’

Barbie llegó a los cines y ya ha desatado todo tipo de comentarios, desde aquellos que afirman es “la película del año” que revoluciona el papel de las mujeres en la industria, hasta quienes señalan la falta de profundidad en temas importantes y cuestionan el papel de sus protagonistas.

Algunos lanzaron advertencias para los padres respecto a no llevar a sus hijos pequeños a verla e incluso aseveraron que tampoco es apta para adolescentes.

Psicóloga infantil explica por qué mamás deben ver ‘Barbie’ con sus hijas adolescentes

Barbie la película Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizan la nueva cinta de acción en vivo (Warner Bros)

Si bien para algunos ha sido decepcionante que la clasificación sea PG13 (recomendado para mayores de 13 años), padres de familia que no hicieron caso y llevaron a sus hijos ahora defienden las razones por las que nos niños no deben ver la película.

Sin embargo, expertos que ya han analizado la cinta, aseguran es perfecta para que las mamás vayan al cine con sus hijas adolescentes.

Sara Rodríguez (@saracercania), psicoterapeuta clínica infantil, aprovechó la plataforma de TikTok para compartir cuatro importantes mensajes para éstas y así lo explica:

Barbie La psicoterapeuta Sara Rodríguez explica por qué las adolescentes deben ver Barbie (TikTok)

1. Las crisis duelen pero te ayudan a evolucionar: “La película aborda de una forma hermosa la experiencia de una mujer que, tras salir de una burbuja color de rosa, ha perdido su identidad. Eso nos pasa muchas veces y como adultos nos acostumbramos a esas crisis pero para una adolescente puede ser mucho más duro, especialmente cuando eres mujer. Al final, Barbie se da cuenta que no está sola, que las crisis siempre permiten el descubrimiento de nuevas partes de ti misma y que cuestionarte cosas aunque es doloroso te permite evolucionar”.

2. El mundo no es colo rosa: “Ésta es la parte más dura de la película pero muy necesaria. Barbie se da cuenta que ser mujer es imposible en una sociedad donde los hombres acaparan el poder y lo fácil que es nublarse con ese sistema y creer que solo eres un accesorio. Pensarás que como cuidadora lo mejor es dejar a tu hija en Barbieland pues de esta manera la proteges pero no. Enseñarle la realidad del mundo al que se enfrentará hará que por un lado sienta tristeza que le permitirá reflexionar y después enojo que le permitirá luchar junto contigo por un mundo mucho más justo. Empieza a sembrar esa adolescente revolucionaria”.

Barbie película Fans adescubrieron un secreto de Ryan Gosling (Warner Bros)

3. Una relacion romantica no es necesariamente tu unico destino: “Que una pelicula tan taquillera nos muestre una mujer que no tiene interés romántico por nadie, que no vive para nadie, que no gasta sus energías por la atención de nadie. Barbie se dedica a buscarse a sí misma, a tener noches de chicas y derribar un sistema opresor. Especialmente en la adoelscencia eso deberían estar haciendo las chicas”.

4. Juntas podemos pintar de rosa el mundo porquito a poquito: “Barbie no recuperó Barbieland sola, lo hizo con todas sus amigas y a veces como adolescente puedes pensar que no tienes tanto poder. La película te enseña que las mujeres unidas podemos hacer una diferencia en la secundaria, en la prepa, en el vecindario o en una simple conversación. En Barbieland no existe la rivalidad entre mujeres, no se pelean por un hombre, no se critican, no se burlan hacen equipo y se acompañan”.