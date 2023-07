Game of Thrones: Fanáticos terminan saga de libros ‘Canción de hielo y fuego’ usando IA

Por muchos años, los fanáticos de la saga de Game of Thrones creada por George R.R. Martin han esperado la novela Canción de hielo y fuego, pero ahora, parece que se han cansado de esperar. Y es que los fans habrían recurrido a los servicios de la inteligencia artificial para concluir la tan ansiada saga.

Actualmente, Canción de hielo y fuego consta de cinco libros publicados: Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Si bien Game of Thrones, la adaptación para la televisión de esta serie literaria, fue aclamada por el público y la crítica, los fanáticos han pedido por años a Martin que termine de escribir los últimos dos libros pendientes de la exitosa saga: The Winds of Winter y A Dream of Spring.

Sin embargo, por cualquier motivo, el aclamado creativo no ha podido darle fin a esta saga aún y es por esto que los lectores, que han esperado pacientemente por más de una década al siguiente libro, han decidido tomar el asunto en sus propias “manos”, buscado otro medio para finalmente dar una conclusión a la serie de libros. De acuerdo con un informe reciente de Movieweb, Liam Swayne, de GitHub, recurrió a la inteligencia artificial para crear los últimos dos libros de Canción de hielo y fuego.

La tecnología de ChatGPT evitó que los personajes murieran en la historia

Según el informe, Swayne utilizó ChatGPT para trazar la historia general de The Winds of Winter y A Dream of Spring, y luego instruyó a la IA para crear cada uno de los capítulos al estilo de George R.R. Martin.

No obstante, aunque en las novelas originales era común que los personajes muy relevantes a la trama encontraran la muerte cuando menos se esperaba, la narrativa proporcionada por la IA evitó el fallecimiento de los personajes principales. Sin embargo, según el reporte del mencionado portal, la historia de la IA ofrece un final emocionante y auténtico.