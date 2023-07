Horóscopo de Los Ángeles y el consejo para alcanzar la paz y el amor este domingo 16 de julio

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Darachiel

Te sientes en una encrucijada y necesitas aclarar tus sentimientos, dejar las dudas y los miedos a un lado. reflexiona sobre tus errores y endereza tu camino para que logres la paz que necesitas. Darachiel es el ángel de la comprensión y estará a tu lado para ayudarte.

Tauro

Arcángel Ofaniel

Necesitas un cambio en tu vida para tomar un rumbo diferente que te lleve a la armonía, el equilibrio y la prosperidad. Debes tener mucha paciencia, pero también prudencia para tomar decisiones. Invoca al ángel Ofaniel para que te guíe con su luz dorada en el camino.

Géminis

Arcángel Dokiel

Necesitas estabilizarte emocionalmente para lograr alcanzar tus metas. La paciencia será el elemento a tener presente cuando sientas que las cosas se escapan de tus manos. No te desesperes que todo tiene solución. Pídele al ángel Dokiel sabiduría y tolerancia para solucionar los problemas.

Cáncer

Arcángel Zuriel

Tienes una sensación de calma y paz que tenías mucho tiempo sin experimentar y es porque con mucho esfuerzo lograste alcanzar esa meta propuesta para ayudar a tu familia. Ahora toca organizarte para tomar otras decisiones. El ángel Zuriel seguirá a tu lado para que conserves la armonía en tu corazón.

Leo

Arcángel Verchiel

Si estás pasando por un mal momento, recuerda que por muy difícil que sean las circunstancias tu actitud debe ser positiva. La generosidad y el afecto hacia esas personas que te han ayudado, hará que tu energía cambie y sigas adelante. Verchiel es el ángel de la claridad emocional y su luz dorada te ayudará a estar bien.

Virgo

Arcángel Omael

Tus proyectos de vida se van a materializar si pones todas tus energías en ello, si no desvías el camino y eres firme en tus decisiones. Busca estar cerca de esas personas que te aportan y que te pueden brindar la ayuda cuando lo necesites. El ángel Omael estará a tu lado para impulsarte a cumplir tus sueños.

Libra

Arcángel Jeliel

Los conflictos te tienen abrumada y tus emociones están a flor de piel, eso te lleva a cometer errores y a no saber qué hacer ante esa situación. Disipa las discusiones y busca la reconciliación desde la comprensión para que alcances tu paz mental. Invoca al ángel Jeliel que te ayudará a encontrarte desde el amor y la generosidad.

Escorpio

Arcángel Samahel

Tienes que buscar un momento de reflexión en tu vida para encontrar claridad en ese camino tan oscuro que te ha tocado transitar. Tu carácter a veces te hace ser impulsiva y eso debes evitarlo. Busca en tu corazón el amor para sanar. El ángel Samahel estará a tu lado con su luz divina para ayudarte.

Sagitario

Arcángel Nathaniel

Trabajas mucho para lograr ayudar a los tuyos y no te sientas a pensar que tu necesitas tiempo para ti. Busca esa energía que necesitas para entenderte y avanzar también por ti. La vida te da oportunidades y las debes aprovechar. El ángel Nathaniel te da fuerzas para avanzar y te ilumina con su luz divina.

Capricornio

Arcángel Miguel

Te sientes en la oscuridad, que no logras salir de ese camino tortuoso que te atormenta y que no te deja avanzar en tus proyectos. Ten calma y paciencia que vas a encontrar la solución. Todo depende de la forma como resuelvas y de la actitud con la que abordes la situación. El ángel Miguel con su espada poderosa te protege y ayuda en el camino.

Acuario

Arcángel Fanuel

No permitas que las energías negativas de otros perturben tu paz. Tú tienes que poner todo de tu parte para tumbar cualquier obstáculo y lograr esa meta para tu bien y el de los tuyos. Para tu familia tu eres su fortaleza, así que no decaigas. Fanuel es el ángel que te proporciona sabiduría en los momentos que sientas que no hay solución.

Piscis

Arcángel Amiel

Tienes que suavizar tu carácter para lograr que todas las decisiones que tomes sean en armonía y paz. Eso ayudará a que sanes del corazón y le cierres las puertas al pasado. Pídele al ángel Amiel luz divina para continuar el camino desde la generosidad y el amor.