Estos 3 ejercicios de estiramiento lo puedes realizar desde la silla de tu trabajo

Millones son las personas alrededor del mundo los que pasan más tiempo en sus puestos de trabajo que hasta incluso en sus propios hogares, por lo tanto, es fundamental saberse sentir cómodo y a gusto para que el día a día laboral no se haga tan pesado y cause daños físicos y psicológicos.

Ante la cantidad de horas que se está sentados durante la jornada laboral, es importante saber cómo mantener una buena postura, lo cual es clave para evitar problemas en la espalda o en otras zonas de nuestro cuerpo, es por eso que hay que tener en cuenta diferentes factores que influyen en nuestra postura, como, por ejemplo, el tipo de silla.

Importancia del estiramiento

El ejercicio más simple es ponerse pie cada tanto y no pasar tiempos prolongados replegado a la silla, no obstante, es importante realizar los estiramientos adecuados para cuando no se tienen algunos minutos como para pararse.

El especialista español, Alberto Camacho, resalta que los estiramientos son importantísimos cuando se quiere evitar que el cuerpo se resienta de una importante lesión derivado por permanecer varias horas en una misma posición. “Un reposapiés nos vendría genial para que el peso de la pierna no se quede colgando en ningún momento”, indicó el fisioterapeuta.

Los 3 ejercicios

Alberto Camacho recomienda:

1. Apoyar bien los pies sobre el suelo para, a continuación, llevar el pecho hacia las rodillas y abrazarnos a nuestras piernas. Además, dejar caer el peso de la cabeza en los muslos ya que de esta manera se está estirando toda la columna vertebral.

2. Colocar una pierna sobre la zona del gemelo de la pierna contraria. En esta posición, hacemos fuerza hacia abajo en la rodilla apoyada.

3. Estirar completamente una de las piernas y tratar de tocar con las manos la punta del pie de la misma. Así, se podrá notar un trabajo a nivel de la musculatura del gemelo, además de los isquiotibiales y del glúteo.