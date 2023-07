Shakira y las veces que usó lencería expuesta: lo hizo antes de que fuera tendencia

Shakira está viviendo uno de sus mejores momentos en cuanto a moda, y es que su separación con Gerard Piqué no hizo más que darle un nuevo aire a la cantante, liberándola de cualquier atadura, mostrando su etapa más sexy que desde sus inicios se volvió un sello en su carrera.

Con looks gitanos, rockeros y sensuales bailes, Shakira se volvió un referente latino de la moda Y2K, pantalones a la cadera, cuero, tops, y mostrando la cantidad suficiente de piel, la colombiana, combinó románticas letras con reveladoras prendas.

El domingo 9 de julio, la cantante de ‘Copa Vacía’ se trasladó al Gran Premio de Silverstone en Londres, donde se retomaron los rumores de un supuesto romance entre ella y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, donde mostró un impactante look de corsé de mezclilla con unos cargo pants de cuero negros y sus icónicas plataformas sumando un pequeño bolso negro y su sello final, unas gafas de sol.

Su visita por Europa no se redujo aquí, pues, en días previos al evento automovilístico, Shakira fue una de las invitadas especiales a la Semana de la Moda de Alta Costura, acudiendo a los desfiles de Viktor & Rolf y Fendi con looks que rápidamente se viralizaron por su creatividad, elegancia y por el giro que ha dado a su forma de vestir.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Shakira, la pionera de la lencería expuesta

Shakira regresó a un estilo que por mucho tiempo se mantuvo dormido y la colombiana fue una de las primeras en utilizar lencería expuesta, con atrevidos tops que combinaba con jeans a la cadera, la cantante no temía lucir sus curvas frente al público con reveladoras prendas en sus shows y videoclips.

Solo hay que recordar una de sus prendas más reveladoras, cuando se presentó en los VMA’s 2005 con un brasier color nude que incluía algunas incrustaciones de chaquira que se movían junto con ella, esto solo lo combinó con unos pants color verde militar.

Cómo olvidar cuando la colombiana interpretó a Gazelle en la película infantil de Disney ‘Zootopia’ donde una de sus canciones formó parte del soundtrack de la película, (Try Everything), en la que uno de sus personajes utilizó un pequeño top y un pareo icónico de la cantante.

El tiempo parece no haber cambiado su estilo, y la cantante no ha parado de apostar por este estilo, es así que hace un año, durante la ceremonia de los premios Ivors Academy, Shakira posó con un look de minifalda, camisa transparente y brasier de encaje negro.

¿Cómo usar la tendencia de lencería expuesta?

Desde el verano de 2022, veíamos el renacer de la moda Y2K, incluyendo la moda de lencería expuesta de la que personajes latinos como Selena Quintanilla y Shakira lograron convertirse en referentes.

Aunque puede parecer un poco atrevida y difícil de usar, la verdad es que si se combina con los elementos justos, estos looks pueden verse además de sexis; chics y hasta elegantes. En el caso de Shakira, los ha combinado con camisas y prendas holgadas que permiten que su figura resalte, no todas las piezas tan ceñidas pero lo suficientemente reveladoras para dejar algo a la imaginación.

Más allá de lo ‘vulgar’, es una apuesta fresca, diferente y chic que no dejará de colocarse como una de las favoritas en la moda.