Horóscopo de hoy: domingo 9 de julio para cada signo del zodiaco

Aries

Inicias una semana con buen pie. Trata de organizar todo lo que puedas para que aligeres la carga de trabajo. Busca ayuda, siempre es bueno contar con aliados. En el amor, vienes de una desilusión. Date un tiempo para reflexionar y sanar el corazón. Mantén la calma y confía en tus habilidades para superar cualquier obstáculo.

Tauro

Hoy es un día de descanso para ti, aprovecha para ponerte en contacto con la naturaleza, meditar y hacer cosas diferentes que te permitan desestresarte. Cambia la actitud y verás que te sentirás mejor. En el amor, debes controlar los celos y los impulsos que no ayudan en nada a tu relación de pareja. Busca la reconciliación.

Géminis

Te espera un día maravilloso para caminar, hacer ejercicio y meditar. Saca de tu mente los problemas laborales y disfruta de la tranquilidad. Aprovecha para aprender algo nuevo, conectar con personas interesantes. En el amor, vas a conocer a alguien con quien te vas a sentir muy identificada. Aprovecha porque puede terminar en amor.

Cáncer

Tienes las energías al máximo, así que para drenar corre al aire libre y respira para que el cuerpo y la mente estén en armonía. En el amor, no permitas que el pasado regrese. Ya alcanzaste tu paz y tranquilidad, no vuelvas a tropezar con la misma piedra. Estás emocionalmente sensible y receptiva.

Leo

El trabajo no lo es todo en la vida. Busca salir de la rutina y aprovecha este día libre para hacerlo y permitirte pensar en algo distinto. Tu carisma y confianza estarán en su punto máximo, así que aprovecha y disfruta. En el amor, estás saliendo con alguien muy especial del que esperas dé el primer paso. Si no lo da, atrévete a hacerlo.

Virgo

Te sientes bien, con buena salud y con ganas de comerte al mundo. Pero este día de descanso, trata de hacer cosas que te permitan estar bien contigo misma. Aprovecha esta energía para organizar tus tareas, resolver problemas y ser productiva. En el amor, no tientes a la suerte y apuesta por lo seguro. No dejes que tu pareja se aleje, cuídala.

Libra

Disfruta del ocio, de la familia, de respirar aire fresco, de caminar, de ver a la naturaleza tú te lo mereces. Presta atención a las necesidades de los demás, porque tú no eres la única que necesitas resolver situaciones. En el amor, agarra a tu pareja y planifiquen un día diferente para despertar la llama de la pasión.

Escorpio

Te espera el éxito o la suerte en tus iniciativas y la posibilidad de disfrutar de un día tranquilo, pero con mucho trabajo por delante. En el amor, es una etapa maravillosa para hacer vida social e interactuar con gente distinta a tu entorno. Puede que hoy experimentes una intensidad emocional profunda, pero no temas es solo una etapa.

Sagitario

Tendrás que tomar decisiones inesperadas en el trabajo, pero lo harás muy bien. Una reunión será propicia para presentar nuevas estrategias para los negocios. Prepárate porque será el momento para brillar. En el amor, trata de conversar con la familia y de prepararla para las decisiones que deben tomar. No será fácil.

Capricornio

Ojo con las imprudencias y el estrés que eso puede afectar tu salud. Recuerda que debes darle descanso a la mente y al cuerpo para empezar con bríos una semana de arduo trabajo. En el amor, tu pareja y tu familia serán un gran apoyo para ti. Toma la decisión y avanza. Mantén tu disciplina y perseverancia para avanzar en tu camino hacia el éxito.

Acuario

Van a cambiar algunas cosas, y eso te puede desconcertar al principio, pero con los días te darás cuenta que fue la mejor decisión. En el amor, estás muy bien con tu pareja, compenetrado y pensando en un futuro que les permita estar muy cerca uno del otro. El compromiso está cerca.

Piscis

La familia te espera para pasar un día distinto y conversar sobre esos proyectos que quieres hacer y que necesitas de su apoyo. En el amor, deja atrás el pasado y vive el presente, el aquí y el ahora. Mira tú alrededor que la persona especial está muy cerca de ti. Establece límites saludables con algunas amistades para proteger tu energía emocional.