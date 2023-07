¿Cuándo cortar el cabello según la luna? El mejor momento para cortarse el pelo de acuerdo a la fase lunar

Una de las creencias populares de la sociedad tiene que ver con el corte de cabello y las fases de la luna. Algunas personas creen que el astro puede influir en el crecimiento de cabello.

El cabello se comporta diferente en cada fase lunar

Puede ser una creencia popular o una realidad, pero sea cual sea el caso existe una lista que contiene los momentos de la fase luna que son los mejores para cortarse el cabello, e incluso también en que momento favorece la generación capilar.

Dependiendo de la fase lunar en el que se encuentre el satélite, causará diferentes efectos sobre el cabello relacionados con el crecimiento y apariencia.

Según información del blog oficial de Schwarzkopf, cortarse el cabello según las distintas fases lunares asegura un buen crecimiento del mismo.

Luna nueva: en esta fase, la luna no es visible, ya que no está entre el sol y la tierra, con lo que no se recomienda cortarse el cabello durante estos días. Se considera que, durante este estado, la luna puede dañar el cabello y debilitar las fibras capilares.

Luna creciente: según los expertos de Schwarzkopf, es el momento perfecto para cortarse el cabello, ya que está fase favorece al crecimiento capilar. En esos días, la luna es visible, y es el instante ideal para cortarse las puntas, pues estas crecerán más fuertes que antes.

Luna llena: durante esta fase, la luna produce mareas más agitadas, por lo que es recomendable cortar y tratar aquellos cabellos secos, maltratados y sin vida. Si se busca tener un cambio radical, de morena a rubia, o de pelo largo a corto, la luna llena será la ideal.

Luna menguante: el cuerpo y la mente mantiene el equilibrio en esta fase, y es la mejor oportunidad para tratar cabellos dañados por químicos, por tintes o por las decoloraciones. Incluso, es ideal para aquellas personas que tienen mucho cabello o volumen y desean cortárselo.

Otra de las ventajas de la luna menguante es que, es ideal para realizar cortes de pelo corto, estilo bob, pixie, buzz, pues facilita un crecimiento capilar lento.