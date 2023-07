“No es tan santa”: esto habría hecho Kate Middleton para separar a Harry y Meghan de la realeza

Kate Middleton siempre ha sido nombrada como una de las integrantes de los escándalos internos que tuvieron Harry y Meghan en la familia real y que fueron generando diferencias irreconciliables.

Sin embargo, la monarquía británica siempre se ha mostrado reticente a hablar sobre estos hechos y por supuesto, han estado del lado de la actual princesa de Gales, que se perfila para recibir en un futuro el título de reina.

Pero a través de libros, medios de comunicación y fuentes cercanas se ha podido saber que no todo lo que brilla es oro y que la actual esposa del príncipe William habría defendido su posición de su hermano y su esposa.

¿Qué enfrentamientos tuvo Kate Middleton con Harry y Meghan?

Conforme con los expertos, la realidad es que Kate Middleton tenía una gran relación con el príncipe Harry hasta el punto de considerarlo como un hermano más, hasta que apareció Meghan Markle en la ecuación.

Recientemente el libro Courtier: The Hidden Power Behind The Crown, de la periodista Valentine Low, reseñó que la británica vio cómo las actitudes de ambos estaban amenazando su proyecto de vida y su camino histórico para convertirse en reina por las polémicas que encarnaron.

Por eso, tomó acción en la redacción del comunicado que el Palacio de Buckingham hizo ante la entrevista con Oprah Winfrey, soltando la contundente frase “los recuerdos pueden variar”, que habría desestimado las versiones que ellos expusieron en la entrevista y que terminó de quebrar las relaciones bilaterales.

En el pasado se ha dicho que también pelearon por el vestido que llevó la princesa Charlotte para la boda de Harry y Meghan, haciendo llorar a Kate Middleton, aunque luego se reveló que fue esta quien ofendió a la estadounidense.

“Me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Fue una semana muy difícil y ella estaba molesta por algo, pero se hizo cargo y se disculpó”, — Meghan Markle sobre la pelea que habría iniciado Kate.

En otra oportunidad, Kate habría cambiado las tarjetas de lugar para reorganizar su mesa en la boda real de su cuñado y se molestó en otro episodio cuando ellos no compraron los regalos de Pascua para su familia.