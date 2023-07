Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 3 de julio al domingo 9 de julio de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

Diez de Bastos

Inicias julio en el plano laboral muy convulsionado porque hay muchas exigencias para producir. Procura algunas estrategias que te ayuden a resolver y que avancen los negocios. Cuentas con el apoyo de un equipo para lograr los objetivos. Tendrás un sentimiento de logro que gobierna la semana, y hace que tú y tus seres queridos se sientan seguros y productivos. A la familia le va muy bien, así que eso te permitirá estar tranquila en el plano personal. Ser leal con tu pareja los unirá aun más.

Tauro

El Mago

Esta carta representa los nuevos comienzos y oportunidades, por lo que esta primera semana de julio aprovecha para poner orden en lo profesional, preparar proyectos y proponer negocios que van a estar muy productivos. No decaigas si en algún momento sientes que todo va muy lento, por el contrario, eso te hará esforzarte más y resolver con muy buena actitud todos los obstáculos. Estás muy clara que tú eres la que más produce en la familia, pero bájale al ego porque eso no es bueno con la pareja. Recuerda que ustedes son un equipo y que deben trabajar unidos.

Géminis

La Torre

Es una carta de mal augurio, pero en estos momentos más que eso es una advertencia para hacerle cambios a tu vida porque necesitas avanzar. Asimismo, te llama a recapacitar para que puedas echar adelante ese emprendimiento que tienes en mente y te dice que cualquier caída tendrás a tu familia y a tu pareja para apoyarte en todo. Prudente esta semana con una conversación que tendrás con alguien muy cercano porque tu sinceridad puede herir y dañar una buena relación.

Cáncer

Cinco de Copas

Es una semana de transformación, de buscar formas de echar adelante, pese a los obstáculos y de enmendar errores porque los lamentos no llevan a nada. Tienes que luchar por el presente para que puedas tener en tus manos la posibilidad de cambiar tu futuro. Recuerda que la única persona posible para cambiar el rumbo eres tú misma. Nadie más lo hará por ti. La falta de comunicación está afectando tu relación de pareja, calma, propicia una conversación y resuelve porque ese pequeño gesto hará que las cosas mejoren.

Leo

Rey de Copas

Es una carta de muy buenos augurios, pero también de estar muy alerta con lo que te proponen o con quien te reúnes. Aun cuando la traición la tienes cerca, pero, tu tienes la suficiente inteligencia y una intuición muy aguda para detectar quién está detrás de todo. Debes tener sumo cuidado con lo que te dicen o proponen, de eso depende el éxito de los negocios. Esta carta te advierte que es mejor desconfiar como método de protección, pero también te recuerda que la vida es una sola y hay que disfrutarla, así que esa persona especial sólo espera que tú te decidas.

Virgo

El Loco

Esta semana tu intuición está más aguda que nunca y te advierte de varias situaciones en tu entorno laboral. Resuelve los conflictos y asume el liderazgo de tu trabajo. Recuerda que también debes tener algo de cautela y mucha paciencia para defender lo que crees es correcto. Estas a punto de involucrarte con alguien que te puede traer algunos problemas y puedes terminar en una situación muy desagradable. Aprende de las experiencias. Deja el pasado atrás, porque vas a recaer siempre en la misma situación, pero con diferente persona.

Libra

El Emperador

Inicias un mes muy movido en los negocios que vas a enfrentar con decisiones firmes que te harán mover la mata en el plano laboral. ¿Qué te vas a ganar el odio de muchos? Sí, pero no puedes seguir permitiendo que el emprendimiento no arranque porque se pierde dinero. Esta carta denota seguridad, estabilidad y logros materiales, así que, con más esfuerzo, lograrás que tu economía mejore y con ella podrás disponer de dinero para invertir. Siempre con mucha cautela. Ayuda a aquellos que no pueden ver cómo salir de la oscuridad, con humildad, compasión y bondad.

Escorpio

Reina de Bastos

Para ti retroceder en cualquier situación no es una opción. Así que esta semana toca luchar por sacar adelante el trabajo y al equipo de la desmotivación. Esta carta te indica que cada paso que vayas a dar lo debes analizar y pensar muy bien para que todo esté bajo control. No permitas que otros se inmiscuyas en lo que debes hacer. No olvides que esa persona que está a tu lado también requiere de tu atención, ambos deben buscar el tiempo para despertar la pasión.

Sagitario

Ocho de Copas

Esta es una semana que inicias con muy buenas noticias en el plano profesional. Vienen cambios con éxito, acoplamiento que las nuevas tareas a realizar, así que será muy positivo y tendrás la actitud para seguir adelante. Las oportunidades que se te presentan, evalúalas muy bien porque las decisiones a tomar son radicales. Esta carta también habla de estar dispuesta a ayudar a los demás, a darle los mejores consejos a la familia y a renovar tu vida social. Ya pronto el amor tocará las puertas de tu corazón.

Capricornio

El Diablo

Es una semana que debes tomar para observar y reflexionar sobre el panorama profesional que se te presenta. Hay cosas que están sucediendo que necesitan de tu intervención inmediata, porque si no lo haces se perderá un esfuerzo importante. De tus acciones para resolver, dependerá cuánto puede mejorar las finanzas. Tu eres los suficientemente inteligente para detectar las mentiras y no caer en los juegos de otros que quieren aprovecharse del éxito para obtener beneficios que no se merecen. Inicias una relación en un momento turbulento, pero con los días te vas a dar cuenta que vale la pena seguir adelante.

Acuario

Siete de Bastos

En la numerología el 7 es maravilloso y aun cuando la carta sea de bastos es una semana que iniciarás sin preocupaciones y que arrojará luz en tus finanzas. Sin embargo, entras en un estado de ansiedad por la espera de un dinero que necesitas que llegue a tus manos para resolver algunos éxitos. Ten paciencia y sé tolerante. Todo va a llegar a tus manos cuando menos te lo imaginas. La familia estará muy pendiente de lo que suceda y están dispuesto a echarte la mano si es posible para que salgas adelante.

Piscis

Rey de Bastos

Inicias un mes lleno de oportunidades, así que deja el mal carácter y la rabia para que después no te juegue una mala pasada. Recibe con armonía, con mucho amor y agradecimiento lo bueno y lo malo porque eso es experiencia. No dejes que otros te roben lo que con tanto esfuerzo te ha costado levantar porque de eso dependen que tus finanzas se incrementen. Estás a punto de sorprender a ciertas personas en tu vida haciendo algunos movimientos para lograr cambios importantes. Tu pareja te exige más tiempo, así que complácelo que les irá muy bien.