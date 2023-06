Las 4 películas de Ezra Miller y la lección que encontrarás: en una sale Emma Watson

La polémica gira en torno al talentoso actor Ezra Miller, de 30 años, quien acumula varias denuncias por por violencia de género y peleas en bares y la vía pública; pero nada de esto fue impedimento para que se alzara con el papel protagónico de “Flash”, que llegó a las carteleras de cine el pasado 15de junio, pero no ha tenido el auge que se esperaba.

La estrella no solo ha brillado en cintas como “Batman v. Superman: Dawn of Justice” o “Justice League”!, sino también lejos de los super héroes y hoy te presentamos las 4 películas que no puedes dejar de ver:

1. “Tenemos que hablar Kevin”

Esta cinta estrenada en el 2011 cuenta la historia de una novelista que deja de lado su carrera para convertirse en madre y tiene a Kevin. La maternidad no era como lo esperaba y tendrá que luchar no solo lo duro que puede ser criar a una persona, sino a un “despiadado asesino serial” con el que no logra establecer una comunicación efectiva y que todo desencadena una desgracia en el pueblo.

Ezra le da vida a Kevin, mientras que su progenitora la encarna Tilda Swinton, quien tendrá que luchar entre el amor incondicional de madre y la culpa de tener un psicópata por hijo.

2. “Experimento en la prisión de Stanford”

Daniel Culp es el personaje al que Ezra le da vida en la película “Experimento en la prisión de Stanford”, estrenada en el 2015, y que se basa en una historia real sobre el médico Philip Zimbardo, quien realizó un experimento psicológico muy controversial en el sótano de la Universidad de Stanford, en donde pretendió demostrar que las personas pueden cambiar ante situaciones extremas.

Miller interpretó a uno de los 24 estudiantes de buena posición económica que se ofrecieron como voluntarios. Sin dudas, el ser humano puede adaptarse y cambiar con la finalidad de sobrevivir.

3. “Las ventajas de ser invisible”

Miller se une en esta aventura a Emma Watson y Logan Lerman, con quienes forman un trío inseparable que con conforman una sólida amistad para blindarse de los problemas familiares, el drama del amor y lo difícil que es pertenecer a los grupos populares de la escuela. Miller y Watson le enseñarán a Lerman a defenderse contra la vida y sus injusticias.

4. “Esta chica es un desastre”

El film cuenta historia de la reportera Amy, quien trabaja para una revista de hombres, mientras su vida personal está plagada de sexo y fiestas, pues en su mente quedó grabada la frase que cuando era solo una niña su padre le dijo al separarse de su madre: la monogamia no es real.

Le aginan escribir sobre un médico deportivo, Aaron Conners, con quien tiene sexo y luego él desea tener algo más serio con ella, quien se sorprende porque desea lo mismo. Sin embargo, la forma en la que ambos perciben el amor será su gran enemigo. En este trabajo, Miller tiene el papel de Donald, cuya aparición en breve.