¿Son vulgares? Por esta razón, Carolina Herrera recomienda no usar transparencias

Hablar de Carolina Herrera es hablar de feminidad, un diseño tan cuidado y sofisticado que se plasma en cada una de sus románticas prendas, donde el fin último es exaltar la belleza de las mujeres a través de la ropa, entre estampados florales, cuellos altos y mangas abullonadas, los diseños de la venezolana son un verdadero sueño.

Sin duda, una de las favoritas de distintas famosas, han optado por presumir su lado más femenino con algunas de las piezas de Herrera, quien ha sabido como ganarse las ovaciones de su público. Entre las celebridades que ya usaron alguna de sus elegantes piezas están Jennifer Lopez, Kate Middleton, Ana de Armas, Rosalía, Michelle Obama y Nicole Kidman.

No obstante, el símbolo de elegancia y sofisticación que es Carolina Herrera, no ha estado exenta de la polémica, y no necesariamente por su estilo de vida, sino por sus polémicos consejos de moda, donde la principal premisa es que las mujeres acepten su edad para seguir viéndose elegantes, haciendo una extensa lista de lo que no debe utilizarse después de los 30, 40 y 50 años.

De esta forma, la venezolana ha tachado prendas como jeans, tenis, bikinis, minifaldas y hasta transparencias, incluso hasta el estilo de las influencers, provocando un debate que no ha logrado zanjarse del todo.

Carolina Herrera arremete contra las transparencias ¿Qué dijo?

Como sabemos, Carolina Herrera es una mujer exigente cuando de estilo se trata, y su opinión sobre las transparencias, que se han convertido en una tendencia recurrente en los guardarropas de famosas e influencers durante el 2022 y a lo largo del 2023, se convirtió en un ‘objeto prohibido’.

En una entrevista con ‘Vanity Fair’, la diseñadora fue tajante al hablar de transparencias, comentando que había que dejar algo al misterio y que no debería tomarse a la ligera la palabra elegancia cuando se trata de moda.

“Lo peor de la moda ahora son las mujeres que salen casi desnudas”, dijo que lo mejor de una mujer a la hora de vestir es ese misterio que guarda como algo especial. “Un poquito de misterio en todo lo que haces es fundamental, y en la ropa también. Algunas niñas piensan que la palabra elegancia está pasada de moda”. Comentó a Vanity Fair.

Carolina Herrera (Theo Wargo/Getty Images) (Theo Wargo/Getty Images)

Y esto no es todo, la venezolana añadió que no importa el paso del tiempo y como cambie el mundo, mostrar demasiada piel no hace a las mujeres atractivas ni diferentes.

“Yo creo que no importa cuánto cambie el mundo, es eso y no toda la piel que ellas muestran es lo que las va a hacer diferentes y atractivas”.

¿Qué prendas usar en lugar de las transparencias para verse elegante?

Si bien, el manual de la elegancia de Carolina Herrera es sumamente extenso, aquí hay algunas recomendaciones que pueden servirte para mantenerte elegante y sofisticada.

El uso de colores discretos

Los colores son cruciales para la venezolana, quien se ha pronunciado por los neutros, entre ellos el color blanco, beige, así como el rojo y el rosado, además si es bien combinado, el color negro también es un gran aliado.

Combinar prendas clásicas

Camisas, trajes sastre, faldas y el azul marino junto al negro como tus mejores amigos, gabardinas y faldas de corte A.

Kate Middleton (Tolga Akmen-WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Uso de olanes

Los olanes son un gran referente de los diseños de Carolina Herrera, es imposible no verlos en sus diseños, optar por piezas de corte veraniego con algunos lisados y esta especial característica, harán que deslumbres a donde vayas, además te ayudará a mantenerte fresca sin perder el estilo.

Discretos escotes

Como bien ha dicho la diseñadora, mostrar de más nunca es la opción, por lo que es mejor dejar algo a la imaginación, es por eso que con la ayuda de discretos escotes en forma de V a través de camisas o blusas semitransparentes ayudarán a que no pierdas la elegancia, siguiendo las reglas de Carolina Herrera.