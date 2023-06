Reto viral de youtubers en auto sale mal y termina con la muerte de un menor

"Ma questo con la Smart che fa? La tua auto costa 300 euro usata, questa Lamborghini vale un miliardo!". È l'ultimo video ironico girato nel cortile di casa e pubblicato su TikTok da Vito Lo Iacono, uno degli youtuber rimasto coinvolto nell'incidente in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni a Roma, che viaggiava a bordo di una Smart Four insieme alla madre e alla sorellina. La Lamborghini doveva essere la protagonista del nuovo video degli youtuber "The borderline", con cui Lo Iacono collabora, in una challenge, come molte altre già realizzate dal gruppo, che prevedeva di trascorrere in macchina 50 ore consecutive. "Ci tengo solo a dire che non mi sono mai mezzo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima", ha scritto poi Lo Iacono in un post sui social. Il ventenne che si trovava alla guida della Lamborghini invece è indagato per omicidio stradale.