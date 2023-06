Venden los Golden Globes y desaparece oficialmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood

The Golden Globes

Aunque mucho se habla de los escándalos de los Oscar y cómo se decide quién gana, otra de las ceremonias que siempre parecen envuelta en controversias es la de los Golden Globes, pues hace tiempo se reveló todo el sistema corrupto, racista, homofóbico y sexista que rodea su imagen. La sorpresa de ahora se da porque, según reportó Variety, la asociación que otorgaba estos premios ya no existe, y ahora la responsabilidad de la transmisión y organización quedará en otras manos.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood era una organización donde entraban los mejores periodistas y fotógrafos del medio de entretenimiento y está llegó a contar con hasta 100 miembros alrededor del mundo. El grupo se creó en 1943 con la finalidad de llegar a más gente y promover más películas que sólo los éxitos estadounidenses que acaparaban las noticias, los periódicos y la televisión. Ellos mismos crearon el premio Golden Globe, o Globos de Oro, para lo mejor del cine y la televisión del año, y la primera ceremonia se llevó a cabo un año después de la fundación misma de la asociación.

Por años, los Golden Globes fueron considerados como la antesala del Oscar, y muchas veces se sabía quién tenían más posibilidades de ganar en la gran ceremonia de la Academia gracias a este evento. Como sucede con todos los premios en las artes, el público, los críticos y la propia prensa no siempre están de acuerdo con las figuras que se nominan o terminan ganando. Sin embargo, movimientos como MeToo o Time’s Up lograron abrir las puertas para que el público viera realmente cómo se manejan los hilos en Hollywood, y el panorama no es nada agradable, con temas de acoso sexual, violaciones, chantaje, traiciones, homofobia, racismo y sexismo.

Ahora, Variety confirma la disolución inmediata de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y el cambio de manos de la organización de los Golden Globes. Según el medio, los derechos de los premios fueron adquiridos por Dick Clark Productions y Eldridge Industries, quienes crearán la Golden Globe Foundation para mantener la tradición de caridad de la asociación. Además, se reveló que los 95 miembros de base votaron a favor de esta decisión, y ahora se presentan dos oportunidades para ellos ya sea que decidan quedarse bajo el nuevo régimen o que decidan abandonar llevándose un jugoso acuerdo económico.