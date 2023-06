Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 12 al 16 de junio

Prepara tu inicio de semana de la mano con Mhoni Vidente quien te dice cuál es la carta del Tarot que te saldrá esta semana y lo que eso significa. Consulta también tus números de la suerte y tu color. ¿Quieres saber con qué signo eres compatible? Sigue leyendo

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “La Rueda de la Fortuna”, lo que significa que será una semana de buenas ofertas de trabajo y cambios positivos en tus pensamientos, es decir, es el momento de estar arriba en todo lo que tienes planeado. Cerrarás ciclos con personas del pasado y te reinventarás para salir adelante de cualquier situación que no hayas resuelto. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 07 y 18, y tus colores blanco y naranja. Tus signos compatibles serán Capricornio, Acuario y Leo, con los que formarás la pareja ideal. Tendrás muchas tareas pendientes de trabajo, recuerda que al signo Aries siempre lo domina estar en orden en todas sus cosas, solo date tiempo para realizarlas. Para los casados o con pareja, vendrá una semana de tranquilidad, sin desconfianzas. Sé más discreto en todos tus asuntos personales.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot, por lo que serán días de brillar en todos los sentidos. No te dejes opacar por nadie en tu vida, es decir, ya no bajes la cabeza, aprende a tener más carácter y fuerza. Esta carta también te indica que el amor de alguien del signo Acuario, Virgo o Sagitario llegará para quedarse en tu vida. Prepara las maletas, que próximamente te vendrán unos días de descanso, eso te ayudará a renovar energías. Tu mejor mejor día será el miércoles, tus números mágicos 11 y 19, tus colores de la suerte blanco y naranja. Tu lema de esta semana es “Autocontrol y éxito”. Serán días de estar con mucho ánimo en los que te verás de lo mejor. En tu trabajo, tendrás llamados o entrevistas para un mejor puesto. Tendrás un cambio de suerte para bien el día 13 de junio, te irá fabuloso en juegos de azar.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Estrella”, lo cual indica que tendrás triunfos en tu ambiente laboral. Las energías negativas que cargabas las dejarás atrás para avanzar. Esta carta de la estrella junto a tu cumpleaños es la explosión perfecta para tener más abundancia y amor en tu vida. Tus signos compatibles son Sagitario, Aries o Libra, los cuales son tu pareja ideal. Tus colores de la suerte son azul y violeta, tu mejor día es el miércoles, y tus números mágicos 10 y 17. Tu lema de esta semana es “Siempre los sueños se hacen realidad”. Harás trámites de escrituras y te pondrás al corriente con los pagos de la casa o renta. Trata de estudiar más y no dejes materias inconclusas. Celebrarás tu cumpleaños y decidirás juntar a todos tus amigos y familia. No mientas en las relaciones amorosas con tu pareja.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Carruaje” en el horóscopo del tarot, lo que significa que no te detendrás para seguir avanzando. Los problemas son experiencias de vida para ser mejor persona, no tengas miedo a los cambios que se te presentarán en cualquier situación, lo resolverás sin problema y con el éxito en la mano. Aprende a decir “no”, más en el amor, si esa pareja no es la indicada en tu vida, mejor cambia de lugar. Tus signos más compatibles son Piscis, Escorpión y Capricornio. Tu mejor día de la semana será el jueves, tus números mágicos 04 y 30, tus colores naranja y rojo. Tu lema es “Poner poder extra a todo lo que realices”. Vendrá una época de invertir y hacer crecer tu dinero. Pensarás en salir de viaje para el mes de julio con tu pareja. Recuerda que en el amor Cáncer siempre busca una relación formal o casarse.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Templanza”, lo que significa que es tiempo de madurar y crecer como persona, es decir, saber cuál es el motivo de tu existencia y realizarte. Esta carta te ayudará a encontrar ese camino en tu vida y te llegará un dinero extra por cuestión de lotería con los números 01 y 23. Tus colores de la suerte son azul y blanco. Tu mensaje de la semana es “Pide apoyo espiritual”, además tu día mágico será el jueves. Vendrán días de reflexionar, recuerda que este mes de junio será de cambios radicales en tu actitud para bien, así que ya no te mortifiques y trata de empezar a disfrutar tu buena suerte. Eres el más encantador de los signos del Zodiaco y por eso todo mundo te invita a todos los eventos. Ya no te creas tanto de las cosas que te dicen, trata de ser más desconfiado, sobre todo en el amor.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot, por lo que es momento de tomar decisiones fuertes en tu vida. Yo sé que a veces cuesta tomar una decisión por el dolor que puede causar, pero si no te da miedo y si no sufres, no es un cambio. Tus signos más compatibles son Tauro, Aries y Capricornio, tus números de la suerte 06 y 14, y tus colores rojo y azul. Tu lema de esta semana es “No provoques chismes y no te dejes llevar por amistades tóxicas”; tu mejor día será el martes. Vendrán días de cambios muy fuertes en tu vida y serán para bien. Después del 13 de junio, vendrá a ti más abundancia y suerte. Amigos Virgo, ya les toca la suerte en estos días. Trata de seguir con tu escuela y sé más aplicado con tus materias. Cuida más a tu papi, va a estar un poco malito. Arreglarás papeles de migración o sacarás tu visa extranjera.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana tu mejor día será el martes, tus números mágicos son 03 y 15, tus colores amarillo y naranja, tu lema de la semana es “Sanación de tu espíritu”. En el horóscopo te salió la carta “As de Bastos”, es momento de tener el poder en tus manos, tomas la decisión de tener un mejor trabajo y sacar adelante tu carrera. No tengas miedo, tendrás la fuerza suficiente para realizar todo lo que deseas. También esta carta dice que alguien de Acuario, Aries o Géminis te propondrá matrimonio y será tu pareja ideal. Emprenderás un negocio o empiezas a trabajar en una empresa internacional, será una semana muy buena y la energía positiva no se irá de tu lado. En el amor estás pensando dejar a la persona que ya no te quiere, pero te da miedo quedarte solo, recuerda que siempre vendrá algo mejor para acompañarte.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta del “As de Oros”, serán días de buena suerte en todo lo relacionado con el trabajo: vendrá una etapa de prosperidad y abundancia, no debes detenerte por nada ni nadie. Recibirás dinero extra por los juegos de azar con los números 20 y 24, tus colores de la abundancia son azul y blanco. Tu lema de la semana es “Reconocimientos y méritos”, tu mejor día es el lunes, tendrás un golpe de suerte el día 13 de junio. Tienes que medir tus palabras, cuando te enojas hablas sin pensar y eres muy impulsivo, trata de tranquilizarte. Eres el líder natural de todos los signos del Zodiaco, por eso siempre te siguen, trata de sacarle provecho a esa virtud. Ten cuidado con el corazón o presión alta, te recomiendo dejar de fumar. Estos días solucionarás problemas legales que te preocupaban.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu mejor día será el 13 de junio, a partir de esa fecha las energías positivas se cruzan en tu camino para ayudarte a progresar. Ya no critiques a los demás y solo observa. En el tarot te salió la carta de “La Torre”, significa que construirás relaciones humanas con personas de poder para que te ayuden a subir en tu nivel profesional. Es momento de tener un patrimonio para tu futuro, como una casa o coche, eso te ayudará a sentirte más seguro. Tus números mágicos son 02 y 27, tus colores naranja y blanco. Tu lema de esta semana es “Madurez mental”. Tus signos compatibles en el amor son Aries, Cáncer y Libra, porque serán tu pareja ideal. En el amor ya no seas tan ingenuo y no le digas que sí a todo, pon más carácter a tu relación. En cuestiones de dinero te llega un aumento o un bono, inviértelo en tu persona.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuídate de las brujerías o malas energías que te rodean, date baños de agua bendita con canela el día 13 para que detengas esa corriente. En el horóscopo te salió la carta de “El Loco”, tendrás que empezar a ver con madurez tu vida y tomar decisiones que te hagan crecer, aléjate de esas personas tóxicas que solo te quitan el tiempo. Atrévete a cambiar de casa, eso te ayudará a que tus energías positivas crezcan. Tendrás dinero extra con los números 25 y 31, tus colores son azul y plata, y tu lema de la semana es “Creaciones nuevas”. Tus signos compatibles son Aries, Géminis y Virgo, pero si tienes problemas con alguien de Aries o Escorpión trata de resolverlo para que te liberes de energías negativas. Decides volver a estudiar idiomas o algo relacionado con derecho internacional, eso te ayudará mucho en el futuro.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta de “El Mago”, por eso pide que se te dará, así de sencilla es la fuerza de esta carta, mantén los pensamientos positivos y analiza cómo puedes formar un patrimonio. El amor por fin te llegará, la persona indicada será de Tauro, Libra o Sagitario. Tu lema de la semana es “Equilibro en tu vida”, tus números mágicos 05 y 08, tus colores el amarillo y verde. Días de cambios radicales en tu vida para mejorar, tu signo siempre busca verse bien y vivir mejor, por eso debes poner un negocio o cambiar de trabajo a uno donde te paguen más. A partir del día 13 una corriente de energía positiva en cuestiones de dinero llegará a ti, aprovecha esa racha para hacer todos los cambios necesarios. Eres el mejor para los eventos y relaciones públicas, toma un curso de recursos humanos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu lema de la semana es “Comunicación con Dios”. En el horóscopo del tarot te salió la carta “El Emperador”, lo que indica que es momento de crecer en lo profesional y dejar a un lado las inseguridades, la buena suerte estará de tu lado. Puedes ser tacaño con todo, menos con tu persona, ten en cuenta que eres tu mejor inversión. Tus signos compatibles en el amor son Escorpión, Sagitario o Cáncer. Tus números mágicos para esta semana son 09 y 13, tu mejor día el lunes y tus colores el rojo y azul. Alguien se enamora de ti, trata de poner en claro tus sentimientos y dile lo que tú sientes. Días de estar con mucho ánimo para emprender diferentes actividades, en los meses de verano a tu signo le favorece el Sol y su energía. A partir del 13 tendrás mucha surte para cierre de contratos y negocios.