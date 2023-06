Las tendencias de pelo del 2023: los cortes de cabello, peinados y tintes que más destacan

Estar al tanto de todas las modas no solamente significa renovar el armario cada cierto tiempo. También es necesario actualizarse en los diferentes looks de belleza, es por eso que es obligado conocer las tendencias de los años, y el 2023 no es la excepción.

Las tendencias para este 2023

Desde los cortes de cabellos para las diferentes longitudes, hasta los colores de tinte que son populares entre las famosas, y hasta pasando por los peinados virales que arrasan en las redes sociales, y entre todos esos, estará el look que más se adapte a las necesidades de cada quien.

En pleno 2023, los nuevos cortes de cabello toman inspiración de décadas anteriores, especialmente en los años 70, y parece ser una buena opción para aquellas que solamente quieren un ligero cambio. Lo principal es la imponencia de los flequillos, son cómodos y fáciles de manejar hasta en verano.

También están los peinados con capas (wolf cut, shag, mullet, butterfly...). De acuerdo con el estilista de Tacha, Andrés Domínguez, “se están llevando mucho las melenas largas con muchas capas para aportar mucho volumen, cuya tendencia se remonta a las top models de los 90″.

También agregó: “el corte bob y el long bob, o media melena, está muy de moda ahora mismo”.

Concretamente, los cortes de cabellos virales que más populares son:

Los cortes de cabellos más populares para este 2023

Italian bob: se trata de un corte que roza la base del cello y que tiene capas internas para aportar más volumen. Es uno de los que más se están llevando entre las famosas.

Clavicut: es una media melena elegante que favorece a todas. Tiene una longitud justo a la altura de la clavícula, de ahí viene su nombre. Puede llevar capas muy ligeras o rectas, y su estilo es un peinado liso, pero con ondas se gana mucho volumen.

Buttefly cut: el corte para cabellos largos y que lleva mucha cantidad de capas, más cortas en la parte superior y largas en la inferior. Su estilo yace en el flequillo que forma una cascada desfilada, y que se ha hecho muy viral en TikTok.

Slob: es el corte de cabello corto que todas quieren llevar pues es sinónimo de ser sofisticado. Se trata de un corte pulido que sobrepasa la mandíbula y totalmente recto.

Los colores que son tendencia este 2023

En cuanto a los colores, los rubios ganaron a los marrones, pero eso ha cambiado. “Las melenas rubias se están llevando mucho en todos sus tonos, sobre todo de cara al verano”, indicó Andrés Domínguez, estilista de Tacha. Esto pasa porque el color luminoso es más favorecedor y tiene un toque de rejuvenecimiento a la cara.

Sin embargo, también hay tintes más originales como el rubio cobrizo o el cherry cola. “Lo que sobre todo tiene éxito son los colores copper combinados con otros tonos”, dice Domínguez. Esto pasa por el gusto por las raíces crecidas que tengan un contraste con un rubio y en cuanto a mechar, las principales son el tipo balayage como el Ana de Armas.

Los peinados que son tendencia en 2023

Se trata de un look pulido o sleek. Es un peinado con gel fijador con un moño o coleta, es el que ha ganado en las redes sociales y el que más se pide, y refleja una elegancia y mucha comodidad