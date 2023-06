Joven sorprende al revelar por qué renunció en su primer día de trabajo

Una joven argentina contó la mala experiencia que tuvo en su primer día de trabajo en un restaurante y lo relató como ejemplo, para que nadie permanezca en un lugar con estas características.

La chica compartió su relato en su cuenta @abustinahaan de TikTok, donde tiene más de nueve mil vistas.

“Storytime de cuando empecé a trabajar en un lugar y renuncié”, dijo la tiktoker, resaltando que todo comenzó mal, desde el día que la llamaron para notificarle sobre la entrevista, ya que la llamaron por teléfono un día domingo, es decir, un día no laboral.

“¿Quién llama un domingo? Me llamó y nunca la atendí porque me había ido a comer”, expresó para luego precisar que devolvió la llamada al día siguiente, así que acordaron para el martes. Sin embargo, cuando fue, notó otro aspecto que no le gustó: la persona que la entrevistara no estaba, sino que se encontraba en otra sucursal.

“Dije no pasa nada, está todo bien, tenía que ver si podía esperarla. Entonces me fui”, manifestó.

Finalmente, la reunión se concretó y comenzó a trabajar esa misma semana.

La estocada final

Aunque ya había visto cosas que no le gustaban decidió seguir. No obstante, la vivencia que tuvo en el primer día de trabajo la hizo declinar, de modo que fue su primer y último día en el restaurante.

Relató que lo primero de lo cual se percató al llegar fue el olor a cigarrillo en el sitio, algo que a ella le cae muy mal. Adempas cuando le indicaron que fuera a ponerse el uniforme, sintió este un mal olor de cigarro con grasa y comida, como si nunca lo hubieran lavado.

“Tenía olor horripilante esa ropa. Era una campera y una gorra, y me obligaron a ponerme la gorra”, dijo.

Pese a esto, se puso el uniforme, pero la estocada final fue el maltrato por parte de sus compañeras, ya que unas le achacaban todo el trabajo a ella y otras más, aprovechándose de que eran las más nuevas.

“Ellas comían pizza, tomaban coca y ni siquiera nos ofrecieron un vaso de agua. Se chamuyaban a los clientes y estaban con el celular”, contó.

Cuando pidió ayuda para alcanzar unos rollos de papel higiénico, recibió una mala respuesta y le pusieron malas caras. Después, las escuchó hablar mal de ella.

Ante todo esto, la joven llamó a sus padres y decidió retirarse del restaurante.

“Le conté todo a mis papás y nunca más volví. Les recomiendo que no se dejen maltratar por nadie, personas así hay en todos lados, pero no lo permitan”, finalizó.