Prohíben a un hombre volar en avión por su “nombre”

Un joven de 21 años relató su mala experiencia al intentar volar con easyJet, que no le permitió usar sus servicios por error debido a su nombre. Se trata de Kieran Harris, de Cheshire, tenía previsto volar a Alicante el 25 de mayo con la mencionada aerolínea de bajo coste, tras haber realizado la reserva el mes anterior, informa Mirror.

Sin embargo, la aerolínea se puso en contacto con él el día antes del vuelo desde Liverpool para decirle que no podía abordar “debido a un comportamiento alborotador” y que, de hecho, había recibido una “sanción de no viajar durante 10 años” con el transportista, con una duración “hasta el 15 de marzo de 2031″.

Fue confundido con otro hombre con el que comparte nombre y fecha de nacimiento

Ante esto, Harris afirmó que easyJet lo había confundido con un hombre que comparte el mismo nombre y fecha de nacimiento que él, quien fue sentenciado a 12 semanas de prisión después de “comportarse de manera agresiva y abusiva” en un vuelo en 2021.

“Mi amigo recibió un correo electrónico a las 6 pm la noche anterior al vuelo, diciendo que tenían una prohibición de vuelo de 10 años. Me sentí destrozado”, contó Harris a Mirror. “Ya no estaba en la reservación, no tenía un asiento en el vuelo”.

Además alegó que esto “ya había pasado. Es una persona que obviamente tiene el mismo nombre y fecha de nacimiento que yo”.

Harris le dijo al Mirror que el problema finalmente se resolvió después de que la aerolínea solicitó una foto de su pasaporte para confirmar su identidad. Sin embargo, esto le dejó unas pocas horas para llegar al aeropuerto.

Agregó que la experiencia “increíblemente estresante me hizo menos propenso a querer volar con easyJet en el futuro. Habíamos reservado las vacaciones hace un mes e incluso nos registramos en línea hace más de una semana, así es que tuvieron mucho tiempo para comunicarse con nosotros”.