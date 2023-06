Mhoni Vidente: los horóscopos del mes de junio

Junio inicia y con él llegan las predicciones de Mhoni Vidente; quien te dice cuáles son tus días cabalísticos, los colores que estarán a tu favor, tus números mágicos y el lema que te orienta durante este mes que inicia. Descubre lo que te depara la fortuna.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, por lo que será un mes de madurez mental y elevación espiritual. Tus días cabalísticos son 03, 07, 13, 20 y 27 de junio, tus colores naranja y azul fuerte, tus números mágicos 11 y 08; tu lema es “El poder personal está en tu vida”. Recibirás un dinero extra por una deuda del pasado o el pago de comisiones en cuestión de salud. Será un mes de junio lleno de estrés y preocupación, así que trata de tomar vitaminas y seguir con tu rutina de ejercicio para liberar toda la energía negativa. Si eres Aries soltero, te vendrá un nuevo amor del signo Leo o Capricornio que será muy compatible. Los Aries que están en pareja, hablarán de la compra de una casa o tener familia. Decidirás emprender un negocio, el cual será muy bueno para ti, solo evita platicar tus asuntos personales.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot, lo que indica que tienes tiempo de viajar y conocer personas de otros lugares. Recuerda que tu signo es muy cerrado y esta carta te da la oportunidad de crecer más en lo personal. Tus días mágicos serán 02, 05, 15, 22 y 26 de junio, tus colores son el azul y el verde, tus números mágicos 06 y 14, y tu lema es “Viene a ti la comunicación espiritual”. Te someterás a una cirugía estética y decidirás vender tu vehículo para comprar uno más reciente. No busques el amor en esa persona que no te valoró, recuerda que lo mejor que tienen los Tauro es su magnetismo para atraer personas compatibles. También, este mes de junio el amor formal se te dará sin problema. Te invitarán a trabajar en gobierno o en una empresa internacional. Será un mes lleno de fiestas y cumpleaños familiares.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El As de Oros”, por lo que es tiempo de construir un patrimonio para tu futuro; no lo dudes, es tu mes de energías de oro y dinero, así que aprovecha cualquier cambio. Tus días mágicos serán 03, 09, 11, 21 y 26 de junio, tus colores amarillo y naranja, tus números de la suerte 05 y 09; tu lema es “La felicidad por siempre”. En las relaciones, si estás en pareja, trata de entender que el amor no se acaba, solo se mueve de lugar. Si ya no te sientes tan enamorado, trata ya de darte un tiempo. Llegará alguien del signo Libra , Aries o Escorpión que será muy compatible contigo. Trata de cuidarte de problemas de nervios o de espalda. Estás en una etapa de renacimiento total en tu energía, Este mes de junio aléjate de las malas amistades y chismes para que no pases malos ratos.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, lo que significa que es tu mes de éxitos y triunfos, por lo que deberás ser más constante en todo lo que realices y quitarte de tu mente los pensamientos negativos. Tus mejores días serán 04, 07, 12, 20 y 25 de junio, tus colores mágicos el amarillo y verde y tus números de la suerte 03 y 16. Tus signos compatibles son los Sagitario, Piscis y Escorpión para tener una pareja estable; tu lema es “Tienes voluntad de hierro”. Cuídate del mal de ojo y las envidias, no platiques mucho tus planes o tus logros, no todo el mundo quiere lo mejor para ti. En el amor, seguirás con tu pareja a pesar de los malos momentos que has vivido los últimos meses; manténte tranquilo y sobrelleva la relación amorosa. Ten cuidado con problemas de estómago, trata de ir con tu médico y realízate un chequeo total para descartar cualquier enfermedad.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El Juicio”, que significa que es tiempo de madurar y saber qué deseas para tu futuro, así como tener muy claro tu propósito de vida. Tus mejores días serán 04, 08, 12, 20, 21, 28 de junio, tus colores naranja y blanco; tu lema es “Optimismo y creatividad en tu vida”. Tus números mágicos son 23 y 26. No seas tan terco en situaciones amorosas, a veces esa persona no es para ti y no te das cuenta que es mejor dejar fluir los sentimientos. A los Leo que están solteros les vendrá alguien del signo Aries o Acuario que será su pareja ideal. Te invitarán de viaje en estos días, te ayudará a renovar tus energías positivas. Vendrán treinta días de muchos cambios positivos para tu signo, solo trata de concentrar tu mente más en lo espiritual. Ten cuidado con problemas de alcohol o vicios.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “La Torre”, por lo que será un mes de formar una nueva vida en cuestión de trabajo y amor, es decir, habrá un nuevo comienzo para tu signo con más prosperidad, pero deberás quitarte los miedos que no te dejan avanzar. Tus números mágicos son 04 y 13, tus días de energía positiva serán 04, 13, 15, 22 y 28, tus colores violeta y rojo; tu lema es “El poder de la mente y determinación”. Tu signo es muy fuerte espiritualmente y eso hace que lo que pienses se realice; trata de tener puros pensamientos positivos. Alguien del signo Aries o Cáncer te propondrá un negocio o formar una sociedad. Ten cuidado con el estrés, recuerda que también tus energías tienen que descansar y recuperar fuerzas. Trata de salir unos días de vacaciones o al campo, eso te ayudará mucho a estar de lo mejor. En el amor, seguirás con tu pareja muy estable.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta es “El Emperador”, lo que te indica que es tiempo de crecer en todo lo que te propongas como enfocarte en terminar tu carrera universitaria y empezar el negocio que tanto deseas. Tus números mágicos son 10 y 25, tus colores el morado y rojo, tus días de la abundancia: 03, 04, 13, 19 y 25. Tu lema es “realizarte en tu vida”. Te proponen cambiarte de trabajo a uno que te dejará más ganancias económicas y profesionales. Cuídate de las envidias, no platiques tu vida privada, recuerda que no todos son tus amigos y solo puedes confiar en tu familia. Empiezas una nueva carrera, recuerda que eres hiperactivo y tienes que mantener tu mente ocupada. Ya no seas tan celoso y controlador, lo mejor de una pareja es tenerse confianza, tu mejor compatibilidad es con Aries, Sagitario y Géminis, así que no dudes y enamórate este mes.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus días mágicos para este mes son: 07, 10, 11, 21 y 27, tus colores el verde y naranja, tus números cabalísticos: 10 y 25, y tu lema “ser prudente”. Tu carta es “La Templanza”, será un mes de buena suerte en cuestión de dinero y trabajo. Tienes que ser más constante en lo que realizas, esto es sinónimo de éxito. Cuídate de chismes, habla solo lo necesario. Te invitan a salir de viaje y será por cuestiones de cerrar un proyecto de trabajo. Terminas de pagar tu carro y lo cambias por uno más reciente. Alguien de tu familia te avisará que está embarazada. A los Escorpión que están solteros les llegarán dos amores, uno en el trabajo y otro lo conocerás en una fiesta, trata de vestirte de colores fuertes para que la energía del amor fluya en tu vida. Toma un curso de redes sociales, eso te va ayudar mucho en tu trabajo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

“El Sol” es tu carta del tarot, así que tendrás un mes para brillar en todos los sentidos, pero más en lo artístico, así que no te detengas por el qué dirán, debes ser auténtico para lograr tus metas. Esta carta te recomienda cambiarte de país o cuidad, eso te ayudará a estar mejor en tu economía. Tus días mágicos son 04, 06, 12, 21 y 27, tus colores el rojo y amarillo y tus números el 01 y 07. Tu lema es “ser ambicioso”. Serán días de mucho trabajo y nuevos proyectos que te harán crecer como persona. Eres el más intuitivo del Zodiaco, te recomiendo que cada vez que vayas a tomar una decisión trates de analizarla o pedir un consejo para que no te equivoques. Duerme más, porque tu cuerpo y mente necesitan descansar, deja las redes sociales en las noches. Te haces un tatuaje, recuerda que Sagitario es el rebelde del Zodiaco.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante este mes, en el amor seguirás con tu pareja, pero los Capricornio que están solteros conseguirán un amor prohibido. En el horóscopo te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna”, son tiempos de estar arriba, no te desanimes si las cosas no salen como deseas, es tiempo de tomar decisiones para crecer. Un amor se va de tu vida, trata de quedar en paz y evita los rencores. Tus mejores días son 03, 06, 13, 19 y 27, tus colores de la suerte naranja y blanco, tus números 17 y 19, y tu lema es “nuevos rumbos de vida”. Días clave para definir tus pasos hacia el futuro y lo que quieres llegar a ser, tu sexto sentido y la intuición se elevarán para ser una mejor persona. Mes de mucha pasión en tu vida de pareja. No te gusta seguir las normas de la vida, eres algo rebelde, pero eso te vuelve auténtico.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta es “El Mago”, todo lo que pidas lo conseguirás durante estos días, sin duda es uno de tus mejores meses para que te realices en tu trabajo o el negocio que tienes, el triunfo estará en tus manos. Tendrás una pareja formal. Tus mejores días son 04, 07, 15, 21 y 23, tus números mágicos el 19 y 20, tu lema es “oportunidades nuevas de trabajo”, y tus colores azul y amarillo. Tendrás muchos cambios positivos, no tengas miedo al qué dirán, no todos somos medallita de oro para caerles bien a todos. Lo más importante en una relación amorosa es que estés feliz, si no es así, es mejor dejarlo a un lado y conocer más personas. En el trabajo no debes cargar con problemas que no son tuyos para que no te estreses. Tu mejor compatibilidad es con los signos de Aries y Libra, ya que sin duda serán la mejor pareja para ti.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta de “El Ermitaño”, será un mes de movimientos positivos y cambios de trabajo, casa, pareja, pero estos movimientos te servirán para dejar todo lo negativo y la fortuna te comenzará a sonreír. Tus días mágicos son 03, 08, 14, 21 y 30, tus colores azul y blanco, tus signos compatibles Escorpión, Capricornio y Cáncer. Tus números mágicos 15 y 21 y tu lema es “ser más materialista”. Será un mes para tomar decisiones, como vivir en pareja y tener más estabilidad amorosa. Piscis es el sanador y diseñador del Zodiaco, por eso toma un curso de esas disciplinas para que te ayuden en el futuro. Junio será de muchos viajes y de estar moviendo las energías, como tu signo son dos peces, eso hace que no siempre quieras quedarte en un solo lugar, por eso buscarás salir de paseo.