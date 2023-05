Sindicato de Actores en Hollywood amenaza con irse a huelga próximamente

Sigue la tensión en la industria del entretenimiento. A través de Deadline, se reporta que ahora el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión podría irse a huelga luego de que sus miembros recomendaran la medida ante las próximas negociaciones para contratos de cine y televisión. Esto se da en el marco de la huelga del Sindicato de Guionistas de América, que inició el pasado 2 de mayo.

SAG-AFTRA es un sindicato estadounidense que representa a actores, artistas y profesionales de la industria del entretenimiento, formado por la fusión de dos sindicatos, el Screen Actors Guild (SAG) y la American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA). Su objetivo principal es proteger los derechos laborales y negociar contratos justos para sus miembros en películas, televisión, radio, comerciales y otros medios de comunicación, promoviendo así la excelencia profesional y la equidad en la industria del entretenimiento.

Ahora, en su sitio web oficial, SAG-AFTRA publicó el siguiente comunicado: “Anticipándose a las próximas negociaciones del contrato de televisión/teatro del sindicato con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que comienzan el 7 de junio, la Junta Nacional de SAG-AFTRA acordó por unanimidad recomendar que sus miembros voten para autorizar una huelga”.

Hay que acotar que el mismo comunicado añade que “un voto afirmativo no significa necesariamente que ocurrirá una huelga, pero permitiría que la Junta Nacional convoque una si lo considera necesario durante el proceso de negociaciones. La acción se produce después de un acuerdo unánime del comité de negociación de TV/Teatro de que la autorización de huelga le daría al sindicato la máxima influencia en la negociación al entrar en esta ronda de negociaciones con la AMPTP. SAG-AFTRA representa a más de 160 mil profesionales del entretenimiento y los medios”.

Fran Drescher, presidenta de Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, y legendaria estrella de La Niñera, también lanzó su propio comunicado sobre la posible huelga:

“Por primera vez en mucho tiempo, el liderazgo de nuestros miembros se muestra solidario a nivel del comité comercial y de la Junta Nacional para avanzar con una autorización de huelga. Debemos poner todos nuestros patos en fila si se presenta la necesidad. La perspectiva de una huelga no es una primera opción, sino un último recurso. Como siempre dice mi papá, ‘¡Es mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener!’ Por lo tanto, imploro a los miembros elegibles que sigan los pasos del comité comercial y de la Junta Nacional con una muestra de solidaridad sin precedentes y hagan de tres por encanto con un enfático ‘sí’ para un voto de autorización de huelga!”

La última huelga de este sindicato fue en 1980 y tuvo una duración de 95 días. Las consecuencias de una protesta de esta magnitud tendría consecuencias notables en la industria del entretenimiento, tales como importantes retrasos en las producciones de cine y televisión.