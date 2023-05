La importancia del por qué las mujeres deben hacer ejercicios con brasier

Cuando se trata de vestimenta y en especial de ropa interior, la realidad es que es un tema de elección bastante personal con respecto a las comodidades o tendencias, no obstante, distintos especialistas indican y resaltan la importancia de su implementación para la salud humana.

Con respecto a las mujeres, los brasieres son fundamentales por ser un actor secundario para mejorar el soporte mamario, así lo explica especialista en Ginecología, Obstetricia y Mastología de Brasil, Hilka Espírito Santo, ya que actúa contra la gravedad, pero no evita la flacidez y la caída de la mama; y, en cierto modo, preserva el estiramiento de los ligamentos que la componen.

4. Para determinar la copa. Mide alrededor del busto, trata que la cinta este recta y que toque los pezones. Foto: Tumblr.com/tagged-brasier

Importancia del brasier

Alexandra Henríquez, ginecóloga del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, sostiene que los brasieres deportivos deben reducir los movimientos del pecho y tener las siguientes características:

· Deben estar elaborados con tejido transpirable.

· No deben tener costuras ni aros que puedan provocar roces.

· Tienen que contar con una banda inferior amplia que evite que se muevan.

· Deben estar elaborados con tirantes anchos y ajustables.

La especialista en salud mamaria Cassann Blake, de la Clinica Cleveland, en los Estados Unidos, responde un mito frecuente: “Desde el punto de vista del cáncer de mama, usar un sostén no afecta el riesgo padecerlo. Me han preguntado antes si los sostenes con aros pueden afectar el riesgo de cáncer de mama de alguien y no lo hacen. Por lo tanto, usar un sostén no aumenta, ni disminuye, el riesgo de cáncer de mama”.

La experta asegura que no usarlo tampoco afectará la forma de las mamas. Sin embargo, si se tiene un tamaño de copa más grande, la persona puede sentirse más cómoda usando un sostén porque podría ayudar a aliviar o prevenir el dolor de espalda, que suele causar el peso de los pechos.