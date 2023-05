Halle Bailey calló a sus críticos: alaban su actuación en “La Sirenita” y deslumbra con su figura

Que una actriz afroamericana interpretara el papel de Ariel en el cuento de La Sirenita, era para muchos algo demasiado atrevido. Pero sucedió, la película está allí y Halle Bailey no sólo rompió los esquemas, sino se llevó los elogios por su interpretación.

Esta semana se realizó el preestreno mundial del live-action de La Sirenita, una adaptación que ha dado de qué hablar desde que se pensó en el proyecto.

Precisamente el descontento del público fue por la elección de una interprete afroamericana para el rol protagónico de Ariel, que en la cinta original es de tez blanca.

Pero los invitados que asistieron a la avant premiere, que se realizó a un poco más de dos semanas antes del estreno, se llevaron tremenda sorpresa.

Halle Bailey se anotó muchos puntos

Según el portal Concierto, las impresiones son muy positivas, incluso destacan el trabajo realizado por Halle Bailey en su papel de protagonista.

Aun cuando los invitados evitaron dar muchos detalles de lo que observaron, las apreciaciones iniciales fueron bastante claras. Al parecer, la actriz cumplió y superó las expectativas puestas en su trabajo.

“Para que todos se hagan una idea de lo increíble que está Halle Bailey como Ariel en #LaSirenita, un cine lleno de críticos, que quitarán puntos de su reseña por tratarse de una película para niños, dio un fuerte aplauso después de su interpretación de Part of Your World”, escribió el usuario de Twitter @FenixDy de The Illuminerdi.

Zoe Rose Bryant de Hollywood Critics Awards recalcó también el trabajo de la afroamericana. “Mi parte favorita de La Sirenita fue cuando la audiencia estalló en aplausos después de la interpretación de Halle Bailey de Part of Your World. Espero que todos tengan esa experiencia”.

“¡#LaSirenita es FANTÁSTICA! La gran dirección de Rob Marshall nos brinda uno de los mejores remakes de acción real de Disney y una experiencia cinematográfica alegre. @HalleBailey está PERFECTA como #Ariel, es el corazón de la película. ¡Es un viaje ENCANTADOR bajo el mar que no puedo esperar para volver a ver!”, escribió @bigscreenleaks en Twitter.

Además de Halley Bailey, también hubo elogios para Melissa McCarthy en su papel como Úrsula, Javier Bardem como Rey Tritón y por supuesto, a la dirección de Rob Marshall.

Algunos críticos aseguran que La Sirenita se perfila como una de las mejores adaptaciones live-action de Disney.