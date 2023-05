Disney Plus pierde 4 millones de suscriptores y anuncia pronta fusión con Hulu

Disney Plus (Captura)

Duro golpe para Disney en medio de una crisis económica que ha azotado a varios sectores en las industrias en Estados Unidos. Y es que, según Variety, la plataforma de The Walt Disney Company ha perdido 4 millones de suscriptores en los primeros tres meses de 2023, tras haber cerrado el 2022 con su primera caída.

Desde su lanzamiento en 2019, Disney Plus había tenido un crecimiento importante hasta posicionarse como una de las plataformas de streaming más exitosas de la actualidad, ofreciendo una amplia variedad de contenido producido por Walt Disney Company y sus distintas filiales, donde figuran estudios como Marvel y Lucasfilm.

Sin embargo, ahora, el reporte de Variety apunta esta gran pérdida. Lo positivo es que el mismo reporte también señala que la compañía logró reducir sus pérdidas a sólo US$ 400 millones, que es 26% menos año tras año, aunque esto no se dio sin pagar un alto costo, pues hubo un despido masivo de empleados y actualmente existe un conflicto con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El primer trimestre del año termina con 157.8 millones de suscriptores en Disney Plus, y con numerosos cambios para el futuro.

Disney se fusionará con Hulu

Durante la llamada de inversionistas de Disney, Bob Iger, CEO de la compañía, dio a conocer que próximamente el contenido de Hulu se introducirá en Disney Plus, en una “experiencia de un sola aplicación”. El servicio de Hulu no se encuentra disponible en Latinoamérica, y en su lugar tenemos Star Plus, con contenido de Hulu y otras plataformas.

El origen de Disney Plus se remonta a la adquisición de Lucasfilm en 2012 y Marvel Entertainment en 2009 por parte de The Walt Disney Company. Estas adquisiciones llevaron a Disney a tener una gran cantidad de contenido valioso que se encontraba disperso en diferentes plataformas y canales de televisión.

Actualmente, Disney+ cuenta con un extenso catálogo de contenido, que incluye películas clásicas de Disney, películas de Star Wars y Marvel, documentales de National Geographic, series de televisión, animación y programación original. Dentro de sus mayores éxitos se encuentra la serie de Lucasfilm, The Mandalorian, que acaba de finalizar su tercera temporada, y que logró posicionarla como uno de los sitios de streaming favoritos por los usuarios.