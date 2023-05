Mujer rechaza invitación a boda por no permitir niños: “Donde mis hijos no son bienvenidos, yo tampoco”

Mujer rechaza invitación a boda por no permitir niños (Foto: Unsplash / Twitter: @EnMexicoMagico)

Cada vez son más las parejas que deciden hacer sus bodas y colocan en las invitaciones que “no se aceptan niños”.

Esta situación ha generado un arduo debate en las redes sociales, entre los que rechazan estas decisiones y aquellos que consideran que, en eventos de adultos, los infantes están de más.

Sobre este tema, sucedió recientemente con una conversación de WhatsApp que se volvió viral, donde una mujer se negó a ir a una boda sin sus pequeños.

La conversación que se publicó primero en Facebook y luego en Twitter, se hizo viral desde la cuenta @EnMéxicoMágico.

Gracias, pero sin mis hijos no voy

La conversación es entre dos mujeres que discuten sobre la boda de una de ellas y al conocer que no aceptan niños, le escribe: “Gracias amiga, pero así no voy a poder asistir”.

Este post ha sacado el adultocentrismo y desprecio por las y los niños. Se sabe que hay ambientes que no son apropiados para infantes, pero en esta época donde se desgarran las vestiduras por temas de inclusión esa misma gente es incapaz de imaginar alternativas incluyentes. https://t.co/PCEbk1Vgqf — Nancy Ortiz 💜 (@nancyortiz_) May 8, 2023

La mujer continúa explicándole a la novia, quien no entiende el planteamiento y para evitar un problema mayor le dice: “La invitación dice NO NIÑOS y donde mis hijos no son bienvenidos pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda”.

Obviamente esta conversación en la red social Twitter dividió a los usuarios, entre los que están de acuerdo con la postura de la pareja que se va a casar y otros que apoyan la decisión de la madre de unos niños, cuya prioridad son ellos.

Opiniones divididas

“Nuestra boda fue ‘no niños’ y la pasamos muy a gusto. No odiamos a las infancias; pero no manchen, nos casamos en un antro”, escribió el usuario Pável Gaona.

Nuestra boda fue "no niños" y la pasamos muy a gusto.



No odiamos a las infancias; pero no manchen, nos casamos en un antro. Querer llevar menores es tan horrible como convertir las fiestas infantiles en pedas —que las pobres criaturas ni disfrutan—. pic.twitter.com/DtxMs6L53X — Pável Gaona  (@PaveloRockstar) May 8, 2023

“En esta época donde se desgarran las vestiduras por temas de inclusión esa misma gente es incapaz de imaginar alternativas incluyentes”, escribió Nancy Ortiz, quien dejó claro que la inclusión es la premisa en estos tiempos.

“Que necesidad de la gente de querer llevar niños a las bodas, es un evento de adultos donde hay gente borracha, y luego ¿para qué? para que los duerman en una silla porque a la pobre criatura ya se le paso su hora de dormir… que horror”, escribió el usuario @ @LollipopSofi.