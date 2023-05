Huelga de escritores en Hollywood podría costar pérdida millonaria a California

La huelga del Sindicato de Escritores de América (WGA, en inglés) se mantiene y el costo podría ser mucho más alto de lo que parece, al menos para el estado de California. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la paralización de actividades en el área de guionistas de Hollywood podría tener pérdidas de varios miles de millones de dólares, emulando el caos que se registró entre 2007 y 2008, cuando la industria de entretenimiento atravesó por una crisis similar.

Tomando de como referencia la crisis de 2007, que trajo severas consecuencias para Hollywood y California, llegando a tener repercusiones de al menos US$2 mil millones. Algunas de las series que se vieron afectadas por la huelga de hace 15 años fueron Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Lost, How I Met Your Mother (aunque al final salió bien librada), Héroes (las protestas arruinaron todo su futuro), o Breaking Bad (trajo consecuencias en la primera temporada, sin embargo, AMC continuó con su desarrollo).

Esta huelga le podría costar al estado de California hasta 2.8 mil millones

Ahora, según este reporte de THR, la huelga de guionistas en desarrollo podría costarle a California unos 2.8 mil millones de dólares.

Kevin Klowden, jefe de estrategia global en el Instituto Milken (centro de estudios socioeconómicos en el estado), mencionó que este número podría ir incluso más lejos, ya que, después de todo, Hollywood gasta cientos de miles de dólares en tan sólo un día al hacer posibles los rodajes de series, películas y mucho más.

La strike de 2023 comenzó el pasado 2 de mayo, con los guionistas exigiendo mejores pagos por parte de los estudios productores, además de una seria regulación a la tecnología de las IA, que está causando polémica en varios sectores luego descubrirse que puede hacer algunos trabajos de artistas en menor tiempo y costo.

Algunas de las producciones más importantes del momento que posiblemente se verán afectadas por la huelga de guionistas son La casa del dragón, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y Stranger Things, además de también las películas de Marvel y Star Wars, largamente planeadas por Disney.